«Бавария» решила назначить экс-менеджера «РБ Лейпциг» Эберля спортивным директором. Его хотят пригласить после зимнего трансферного окна
«Бавария» решила пригласить экс-спортдиректора «РБ Лейпциг» Макса Эберля.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Эберль почти наверняка станет спортивным директором «Баварии». Под вопросом остается лишь дата его назначения – на данном этапе наиболее вероятно, что специалист вступит в должность в мюнхенском клубе после окончания зимнего трансферного окна.
В конце сентября Макс Эберль покинул пост спортивного директора «РБ Лейпциг», который занимал с января. До этого немец 23 года работал в «Боруссии» Менхенгладбах.
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