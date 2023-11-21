«Бавария» решила назначить экс-менеджера «РБ Лейпциг» Эберля спортивным директором. Его хотят пригласить после зимнего трансферного окна

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия РБ Лейпциг Макс Эберль Футбол

«Бавария» решила пригласить экс-спортдиректора «РБ Лейпциг» Макса Эберля.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Эберль почти наверняка станет спортивным директором «Баварии». Под вопросом остается лишь дата его назначения – на данном этапе наиболее вероятно, что специалист вступит в должность в мюнхенском клубе после окончания зимнего трансферного окна.

В конце сентября Макс Эберль покинул пост спортивного директора «РБ Лейпциг», который занимал с января. До этого немец 23 года работал в «Боруссии» Менхенгладбах.

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3 комментария

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Максим Черкашин
Ответ Семён Жуйло
В Германии считается очень хорошим специалистом. Помню пресса недоумевала, почему он покинул Гладбах.
Но он собирал пресс конференцию и сказал, что ментально выгорел. Вот и ушёл.:))))
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
В Германии считается очень хорошим специалистом. Помню пресса недоумевала, почему он покинул Гладбах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Ответ Максим Черкашин
Но он собирал пресс конференцию и сказал, что ментально выгорел. Вот и ушёл.:))))
Он разводился. Но не все считали это достаточно веской причиной.
0
0
0
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