«Бавария» решила назначить экс-менеджера «РБ Лейпциг» Эберля спортивным директором. Его хотят пригласить после зимнего трансферного окна

«Бавария» решила пригласить экс-спортдиректора «РБ Лейпциг» Макса Эберля.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Эберль почти наверняка станет спортивным директором «Баварии». Под вопросом остается лишь дата его назначения – на данном этапе наиболее вероятно, что специалист вступит в должность в мюнхенском клубе после окончания зимнего трансферного окна.

В конце сентября покинул пост спортивного директора « », который занимал с января. До этого немец 23 года работал в « » Менхенгладбах.

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