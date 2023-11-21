«Барселоне» интересны Жоржиньо и Гидо Родригес, но подписать их сложнее, чем Тиаго

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Бетис Ла Лига Арсенал Тиаго Алькантара Жоржиньо Гидо Родригес Футбол

Жоржиньо рассматривается «Барселоной» как замена травмированному Гави.

Как передает Diario Sport со ссылкой на ESPN, каталонцы также в этом контексте интересуются Гидо Родригесом.

Отмечается, что договориться с «Бетисом» и тем более с «Арсеналом» будет затруднительно из-за значимой роли обоих футболистов в их командах и того, что, несмотря на истекающие контракты, за них затребуют компенсацию.

Более доступным вариантом называется Тиаго Алькантара из «Ливерпуля».

Жоржиньо провел 9 матчей в АПЛ в текущем сезоне. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Родригеса 12 матчей в Ла Лиге. Детально его показатели можно изучить тут.

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12 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Муканов Арманбек
Интересно смотрел ли Лапорта "Кавказскую пленницу"?
Кого предлагаешь похитить?
Просто не могу припомнить полузащитника, чтобы одновременно был и студент и красавец и комсомолец
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Муканов Арманбек
Вам ли не знать тост о несовпадении желаний и возможностей?
Мой вариант по-бодрее выглядит)
А почему " Вам ли не знать тост о несовпадение желаний и возможностей?"
Вроде автора тоста( администратора гостиницы) сыграл русский актер Михаил Глузский, а тост ( если уж бить по стереотипам) это больше к грузинам.
Я не очень понял, если честно
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