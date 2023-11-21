«Барселоне» интересны Жоржиньо и Гидо Родригес, но подписать их сложнее, чем Тиаго

Жоржиньо рассматривается «Барселоной» как замена травмированному Гави.

Как передает Diario Sport со ссылкой на ESPN, каталонцы также в этом контексте интересуются .

Отмечается, что договориться с « » и тем более с « » будет затруднительно из-за значимой роли обоих футболистов в их командах и того, что, несмотря на истекающие контракты, за них затребуют компенсацию.

Более доступным вариантом называется из « ».

Жоржиньо провел 9 матчей в АПЛ в текущем сезоне. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Родригеса 12 матчей в Ла Лиге. Детально его показатели можно изучить тут.

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