«Барселоне» интересны Жоржиньо и Гидо Родригес, но подписать их сложнее, чем Тиаго
Жоржиньо рассматривается «Барселоной» как замена травмированному Гави.
Как передает Diario Sport со ссылкой на ESPN, каталонцы также в этом контексте интересуются Гидо Родригесом.
Отмечается, что договориться с «Бетисом» и тем более с «Арсеналом» будет затруднительно из-за значимой роли обоих футболистов в их командах и того, что, несмотря на истекающие контракты, за них затребуют компенсацию.
Более доступным вариантом называется Тиаго Алькантара из «Ливерпуля».
Жоржиньо провел 9 матчей в АПЛ в текущем сезоне. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету Родригеса 12 матчей в Ла Лиге. Детально его показатели можно изучить тут.
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Просто не могу припомнить полузащитника, чтобы одновременно был и студент и красавец и комсомолец
А почему " Вам ли не знать тост о несовпадение желаний и возможностей?"
Вроде автора тоста( администратора гостиницы) сыграл русский актер Михаил Глузский, а тост ( если уж бить по стереотипам) это больше к грузинам.
Я не очень понял, если честно