Тер Стеген из-за болей в спине пропустит матчи Германии в ноябре. Завтра вратарь вернется в «Барсу»

Теги Бавария Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Барселона травмы Марк-Андре тер Стеген Юлиан Нагельсманн Здоровье Футбол

Марк-Андре тер Стеген из-за проблем со здоровьем покидает сборную Германии.

«У него острые боли в спине. Скорее всего, завтра утром он вернется в «Барселону», потому что оставаться с нами сейчас смысла нет. Он не может играть, не может тренироваться», – заявил главный тренер Юлиан Нагельсманн.

Также 36-летний специалист отметил, что Мануэля Нойера вызывать в национальную команду в ноябре не будут.

Тер Стеген провел 13 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Германия 18 ноября проведет товарищескую игру против Турции, 21-го – против Австрии.

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11 комментариев

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benjamin92
Ответ f0rmoceft
Тер Стегену уже 36? Обалдеть Думал ему 32-33
31 ему
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Подкат Мальдини
Нойер: 😁
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Амин Чич
Ему до сих пор 36 только!?
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f0rmoceft
Тер Стегену уже 36? Обалдеть
Думал ему 32-33
+1
-1
0
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TDB
Зачем ехал? Детство какое-то.
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BurBon
Пенья заслужил шанс в этом сезоне.
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Akezhan Kutvarov
Ответ Амин Чич
Ему до сих пор 36 только!?
Кому? Тер штегену нет, Нагельсману да
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f0rmoceft
Ответ benjamin92
31 ему
Криво читаю
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