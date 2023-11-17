Тер Стеген из-за болей в спине пропустит матчи Германии в ноябре. Завтра вратарь вернется в «Барсу»
Марк-Андре тер Стеген из-за проблем со здоровьем покидает сборную Германии.
«У него острые боли в спине. Скорее всего, завтра утром он вернется в «Барселону», потому что оставаться с нами сейчас смысла нет. Он не может играть, не может тренироваться», – заявил главный тренер Юлиан Нагельсманн.
Также 36-летний специалист отметил, что Мануэля Нойера вызывать в национальную команду в ноябре не будут.
Тер Стеген провел 13 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Германия 18 ноября проведет товарищескую игру против Турции, 21-го – против Австрии.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Думал ему 32-33