Де Йонг вернулся в общую группу «Барсы». Хавбек не играл 2 месяца из-за травмы голеностопа

Теги Барселона Хави Ла Лига травмы Райо Вальекано Френки де Йонг Здоровье Футбол

Френки де Йонг вернулся в общую группу «Барселоны».

Напомним, нидерландский полузащитник не играл с сентября из-за травмы голеностопа, полученной в матче Ла Лиги с «Сельтой».

По информации Mundo Deportivo, сегодня игроки «Барселоны», находящиеся в расположении команды, приступили к тренировкам после того, как Хави предоставил футболистам три выходных дня. Де Йонг провел тренировку в общей группе.

Сообщается, что де Йонг почти наверняка будет готов к матчу с «Райо Вальекано» в эту субботу.

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10 комментариев

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andr d
Хоть одна хорошая новость
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fcb812
Шикарная новость,Фрэнки системо образующий игрок в этой Барселоне
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Akezhan Kutvarov
В начале сезона кто думал зачем так много полузащитников, а щас думаем кого бы ещё взять, так как Гави выбыл на долго, а травмированные только возвращаться стали
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Nursultan Football
отлично
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Iamliam
Новость хорошая, но Гави это не заменит - он хорош в прессинге, а Де Йонг больше созидатель.
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sundance
Очень хорошая и светлая новость
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