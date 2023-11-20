Де Йонг вернулся в общую группу «Барсы». Хавбек не играл 2 месяца из-за травмы голеностопа

Френки де Йонг вернулся в общую группу «Барселоны».

Напомним, нидерландский полузащитник не играл с сентября из-за травмы голеностопа, полученной в матче Ла Лиги с «Сельтой».

По информации Mundo Deportivo, сегодня игроки «Барселоны», находящиеся в расположении команды, приступили к тренировкам после того, как Хави предоставил футболистам три выходных дня. Де Йонг провел тренировку в общей группе.

Сообщается, что де Йонг почти наверняка будет готов к матчу с «Райо Вальекано» в эту субботу.

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