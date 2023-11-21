Дзагоев завершит карьеру из-за травмы. У него 14 минут в 2 играх за греческую «Ламию» (Gazzetta.gr)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Греция Алан Дзагоев Ламия Футбол

Алан Дзагоев решил завершить карьеру из-за серьезной травмы колена.

Как утверждает Gazzetta.gr, 33-летний полузащитник сообщил об этом решении всем в греческой «Ламии», к которой присоединился в конце сентября на правах свободного агента. Некоторое время назад Дзагоев получил травму. Это и вынудило Алана принять такое решение.

«Ламия» готова подождать на случай, если Дзагоев передумает и останется в футболе. Однако все выглядит так, словно футболист принял окончательное решение.

Дзагоев дебютировал за «Ламию» 20 октября. В общей сложности он сыграл за греческий клуб 14 минут, выйдя на замену в двух матчах греческой Суперлиги.

Бóльшую часть карьеры Дзагоев провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Полную статистику бывшего полузащитника сборной России можно найти здесь.

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98 комментариев

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Двестик Двестик
Сейчас начнется, мол, и так всю карьеру.

Алан Дзагоев
58 матчей за сборную, 9 голов

458 матчей за клубы, 86 голов
Из них в еврокубках 78 матчей, 17 голов

Много ли в России полузащитников с лучшими результатами?
+117
-10
+107
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unreality
Ответ Двестик Двестик
Сейчас начнется, мол, и так всю карьеру. Алан Дзагоев 58 матчей за сборную, 9 голов 458 матчей за клубы, 86 голов Из них в еврокубках 78 матчей, 17 голов Много ли в России полузащитников с лучшими результатами?
Ну... например:
Ерохин - 440 матчей, 88 голов.
Прости хоспади - Глушаков - 500 матчей, 82 гола.
Широков 382/84
Так что, хватает у нас полузащитников с такими же или лучшими результатами ;)
+95
-12
+83
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Руслан Арапханов
Ответ Двестик Двестик
Сейчас начнется, мол, и так всю карьеру. Алан Дзагоев 58 матчей за сборную, 9 голов 458 матчей за клубы, 86 голов Из них в еврокубках 78 матчей, 17 голов Много ли в России полузащитников с лучшими результатами?
С голами ВанДерСару, Жулио Сезару, Петру Чеху) пару раз через себя забивал ещё, но мне больше запомнился своими ассистами.
+53
-1
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sp.msk.86
Если бы да кабы, но талант был большой) с Вагнером рвали и в России и в Европе.
+54
-3
+51
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rigobersong
Дзагоев 1 результативное действие в ПО ЧМ
роналду 0:)
+89
-48
+41
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Отец Абду
Наш Ройс...
+32
-2
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Shuller18
Ответ S. A.
И так почти всю карьеру...
Да не всю. Прямо хроником он года с 2016 стал, тот же последний чемпионский сезон почти от звонка до звонка отыграл.
+30
-3
+27
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Дороф
Ответ error505
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Уже и сюда своего Роналду приплёл...
+27
-8
+19
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S. A.
И так почти всю карьеру...
+23
-11
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Nicolas Erfe
Скольких сгубили травмы. И всегда интересно, это физиология такая и просто нельзя заниматься спортом или же неправильный похдох к тренировкам и перенапряжение. Вопрос риторический.
+14
-3
+11
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Двестик Двестик
Ответ unreality
Ну... например: Ерохин - 440 матчей, 88 голов. Прости хоспади - Глушаков - 500 матчей, 82 гола. Широков 382/84 Так что, хватает у нас полузащитников с такими же или лучшими результатами ;)
А по первой лиге и того больше найдется с похожими цифрами.

За сборную и в еврокубках с такой статистикой единицы.
+10
-1
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Боевой Бурят Путина
Алан так рано и ярко сверкнул, а потом травмы-травмы-травмы. Тот его навес в матче с Хорватией уже был как вторая молодость. В любом случае удачи в жизни после футбола и спасибо за все!
+10
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Алексей Борисов
Ответ sp.msk.86
Если бы да кабы, но талант был большой) с Вагнером рвали и в России и в Европе.
Штангу Германии до сих пор помню
+8
0
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Serge Vendino
Ответ Nicolas Erfe
Скольких сгубили травмы. И всегда интересно, это физиология такая и просто нельзя заниматься спортом или же неправильный похдох к тренировкам и перенапряжение. Вопрос риторический.
К сожалению, таланту часто не сопутствует физическая возможность его реализовать. Организмы у всех разные, а тренировки плюс-минус одинаковые и матчи для всех 90 минут.
+8
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Артём Горяев
Жаль, что травмы проследовали на протяжении всей карьеры. Был один из самых талантливых своего поколения
+7
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IgroMan18
Ответ Shuller18
Да не всю. Прямо хроником он года с 2016 стал, тот же последний чемпионский сезон почти от звонка до звонка отыграл.
Ну в 26 лет начать ломаться, это можно сказать почти всю. Многие игроки в эти годы на пик выходят, а он уже перестал играть постоянно, организм дал сбой
+9
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Илья Ярославцев
Помню какую банку махнул на олд траффорд.. и чехам на евро. Есть что вспомнить!
+6
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Shuller18
Надо было по-хорошему после ЦСКА завершать и не мучить себя
+6
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Shuller18
Ответ Илья Ярославцев
Помню какую банку махнул на олд траффорд.. и чехам на евро. Есть что вспомнить!
Да у него знатная коллекция пробитых вратарей: ван дер Сар, Чех, Жулио Сезар, Рюшту, Льорис)
+4
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Фан Рубина
Домучался. По потенциалу стоял намного выше всяких распиаренных звиздулек из европки. И показывал это в сильнейшей лиге мира - РПЛ, когда был здоров.
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wshnmn
Ответ Дороф
Уже и сюда своего Роналду приплёл...
он просто латентный фанат CR7.
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Shuller18
Ответ Фан Рубина
Домучался. По потенциалу стоял намного выше всяких распиаренных звиздулек из европки. И показывал это в сильнейшей лиге мира - РПЛ, когда был здоров.
Помню МЧЕ 2013, на котором Дзагоев был наверное единственным россиянином, кто соответствовал уровню европейской молодёжи
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Shuller18
Ответ Groznyi2024
Из того состава, если говорить конкретно про карьеру и игру лучше всего оказался Петров, именно он сейчас один из лидеров Краснодара, который идет первым в таблице.
Пфффф, лол))) Во-первых, Петров уже давно не игрок основы Краснодара, во-вторых, расскажи мне про его выдающуюся карьеру: сколько титулов, медалей, матчей в ЛЧ и за сборную? Из того состава многие футболисты сделали карьеру лучше Петрова.
И я именно про уровень игры на том турнире. Выделялись только Дзагоев и Цаллагов, как ни странно.
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Shuller18
Ответ Groznyi2024
Где сейчас Шатов, где Дзагоев и где Петров. Учи матчасть.
А где сейчас Шатов?) Карьеру приостановил, на тренера учится. Считай тоже закончил.
Петров может хоть до 45 лет играть, но если его высшим достижением в карьере останутся бронза РПЛ и финал Кубка, то это проходной персонаж, мягко говоря.
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Shuller18
Ответ Groznyi2024
Комментарий удален модератором
Пересмотри матчи, если не веришь. Дзагоев не полено, в своём поколении наверное лучший российский футболист.
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Olga.t
Талантливый футболист, но замучен травмами. Очень-очень жаль...
Удачи Алану "на гражданке", найти достойное занятие и не пропасть "с радаров".
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IgroMan18
Ответ Nicolas Erfe
Ну как видишь, знак вопроса я не поставил, поэтому это просто рассуждения, мысли вслух.
Правильно написали выше, организмы у всех разные, а тренировки, особенно матчи - для всех одинаковые по нагрузке. Талант - техника, мыслительные способности, не влияют на твою генетику. Какой бы ты крутой игрок не был, но упрешься в предел своих физических возможностей.
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Shuller18
Ответ Groznyi2024
Если уж говорить про титулы, то Шатов.
С чего это? У него 7 трофеев за карьеру, у Дзагоева 11. И это без лучшей лиги мира в прошлом сезоне)
Кстати, Шатов на том Евро играл отвратительно, в прочем, как и в большинстве матчей за сборную. Но с Петровым ты конечно насмешил, ахах)
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Егор Егор
Ответ Nicolas Erfe
Скольких сгубили травмы. И всегда интересно, это физиология такая и просто нельзя заниматься спортом или же неправильный похдох к тренировкам и перенапряжение. Вопрос риторический.
если тебе этот вопрос "всегда интересен", то в чем он тогда риторический?
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Птюч, Ёж.
Ответ Nicolas Erfe
Скольких сгубили травмы. И всегда интересно, это физиология такая и просто нельзя заниматься спортом или же неправильный похдох к тренировкам и перенапряжение. Вопрос риторический.
с учетом количества у него травм, что то с ним было не так. подход у всех и ко всем одинаковый, но никто так не ломается.
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Даниил Нестрогаев
Наверное самый загубленный травмами талант в Российском футболе. Но все равно легенда ЦСКА!
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MoRo
Ответ IgroMan18
Ну в 26 лет начать ломаться, это можно сказать почти всю. Многие игроки в эти годы на пик выходят, а он уже перестал играть постоянно, организм дал сбой
так он переписанный же, на 2-3 года старше на самом деле
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Mordegard Glezgorv
До сих пор перед глазами, как он угодил в каркас ворот в матче с немцами, будучи 18-летним парнишкой. До фантастического спасения матча с грандом не хватило считанных сантиметров. Кто же мог подумать, что этот момент по сути станет метафорой всей карьеры
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Даниил Нестрогаев
Ответ Владислав Колесник
Измайлов?
да он тоже. Как-то вылетел из головы
Скоростной был Марат
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Edward John Smith
Эх, если бы не его хрустальность...
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Максим Столбов
Дзагоев если по факту давно уже карьеру завершил. Жаль конечно, когда был в форме феерил знатно.
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Дороф
Ответ wshnmn
он просто латентный фанат CR7.
Я уже писал о его непонятной конспирации...
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Bartez1986
Большой талант. Помню, как приезжал в Тюмень в составе Крыльев Советов в 2007-м вроде году во второй лиге. У нас тогда еще стадион до реконструкции был. Очень выделялся дриблингом и пониманием игры. Было видно, что растет хороший игрок
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Иван Есев
По факту уже давно завершил, просто уже искусственно продлевал как мог, жаль конечно, что травмы загубили такой талант
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IgroMan18
Ответ Артём Горяев
Жаль, что травмы проследовали на протяжении всей карьеры. Был один из самых талантливых своего поколения
Измайлов ещё
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Зубы Дзюбы
Ответ Nicolas Erfe
Скольких сгубили травмы. И всегда интересно, это физиология такая и просто нельзя заниматься спортом или же неправильный похдох к тренировкам и перенапряжение. Вопрос риторический.
Он играл в одном клубе по сути всю карьеру. Точный ответ узнать сложно
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Дмитрий Бреус
Очень жаль,замучили травмы Алана,просто скомкали карьеру.
Но в любом случае это была славная охота. ЕВРО 2012 навсегда в ❣️!
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RusSt
Всю карьеру травмы эти мучали его. Не дали полностью раскрыть талант
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Andrey Yaroslavtsev
Правильно делает. Зачем издеваться над своим организмом.
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Кирилл Польский
Возможно, скоро будет новое интервью у Нобеля про плохую, ужасную, тоталитарную систему, которую надо ломать изнутри)
Алану в любом случае здоровья.
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Артем Гладских
Ответ qiqe
меньше есть надо было
посмотри на комментарий Двестик двестик. На статистику взгляни. и поймёшь что не в этом проблема.
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SCHENN
А может он просто кайфовал, а травмы - это так, рисовали. И сейчас накопил достаточно, чтоб никогда не работать.
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Владимир Молявин
Здоровья Алану!!! Может быть ещё и передумает.
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Ришад Хайруллин
Ответ Дороф
Уже и сюда своего Роналду приплёл...
Артёмка и он друг друга стоят , не удивлюсь если это один и тот же человек)
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fugas80
Ответ ЭАГ
А у нас в России в 33 года игрок считается перспективный и падающий надежды. Играть надо до 30 лет, а дальше только вред здоровью. Дзаге удачи и здоровья в дальнейшей жизни.
Если без больших травм, как например Месси, то можно долго держаться, а если из рецидива в рецедив то это жесть((
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