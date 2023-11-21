Дзагоев завершит карьеру из-за травмы. У него 14 минут в 2 играх за греческую «Ламию» (Gazzetta.gr)
Алан Дзагоев решил завершить карьеру из-за серьезной травмы колена.
Как утверждает Gazzetta.gr, 33-летний полузащитник сообщил об этом решении всем в греческой «Ламии», к которой присоединился в конце сентября на правах свободного агента. Некоторое время назад Дзагоев получил травму. Это и вынудило Алана принять такое решение.
«Ламия» готова подождать на случай, если Дзагоев передумает и останется в футболе. Однако все выглядит так, словно футболист принял окончательное решение.
Дзагоев дебютировал за «Ламию» 20 октября. В общей сложности он сыграл за греческий клуб 14 минут, выйдя на замену в двух матчах греческой Суперлиги.
Бóльшую часть карьеры Дзагоев провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Полную статистику бывшего полузащитника сборной России можно найти здесь.
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Алан Дзагоев
58 матчей за сборную, 9 голов
458 матчей за клубы, 86 голов
Из них в еврокубках 78 матчей, 17 голов
Много ли в России полузащитников с лучшими результатами?
Ерохин - 440 матчей, 88 голов.
Прости хоспади - Глушаков - 500 матчей, 82 гола.
Широков 382/84
Так что, хватает у нас полузащитников с такими же или лучшими результатами ;)
роналду 0:)
За сборную и в еврокубках с такой статистикой единицы.
И я именно про уровень игры на том турнире. Выделялись только Дзагоев и Цаллагов, как ни странно.
Петров может хоть до 45 лет играть, но если его высшим достижением в карьере останутся бронза РПЛ и финал Кубка, то это проходной персонаж, мягко говоря.
Удачи Алану "на гражданке", найти достойное занятие и не пропасть "с радаров".
Кстати, Шатов на том Евро играл отвратительно, в прочем, как и в большинстве матчей за сборную. Но с Петровым ты конечно насмешил, ахах)
Скоростной был Марат
Но в любом случае это была славная охота. ЕВРО 2012 навсегда в ❣️!
Алану в любом случае здоровья.