В самолете женского «Арсенала» загорелся двигатель незадолго до вылета. Команду эвакуировали в безопасное место

Теги премьер-лига Англия Арсенал женский футбол происшествия Футбол

В самолете женской команды «Арсенала» загорелся двигатель.

В воскресенье лондонская команда должна была вернуться из Германии после матча с «Вольфсбургом» в полуфинале женской Лиги чемпионов (2:2). Однако перед вылетом самолета из аэропорта Брауншвейг-Вольфсбург произошла чрезвычайная ситуация. 

Незадолго до того, как самолет должен был взлететь, в один из двигателей влетела птица, после чего раздался громкий хлопок. Из левого двигателя Boeing 737 стало вырываться пламя, и пилоты, находившиеся на борту, быстро эвакуировали пассажиров, включая игроков и тренеров «Арсенала», в безопасное место.

«Арсенал» опубликовал заявление в связи с этим инцидентом. 

«У нашего самолета возникла техническая неполадка перед взлетом в Германии в воскресенье. В результате мы остались в Вольфсбурге на ночь, а в понедельник днем вылетели обратно в Англию. Мы хотели бы поблагодарить персонал на борту самолета и в аэропорту за помощь», – говорится в заявлении.

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5 комментариев

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Артём Островка
Ответ Nik-17
Подумал откуда у Тулы женская команда)
Подумал откуда у Тулы самолет)
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Nik-17
Подумал откуда у Тулы женская команда)
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Hong Kil
У девиц просто подгорело по поводу равной оплаты труда.
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