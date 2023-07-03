Футболистки сборной Англии недовольны, что не получат выплат от FA за участие в ЧМ. В ассоциации считают, что сборной достаточно денег от ФИФА

Теги премьер-лига Англия женский футбол сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии чемпионат мира среди девушек деньги Футбол

Футболистки сборной Англии недовольны ассоциацией из-за срыва переговоров о выплатах.

По информации The Guardian, женская сборная Англии и Футбольная ассоциация страны (FA) не пришли к соглашению о выплатах за выступления на ЧМ-2023. Теперь девушки не получат бонусов за результаты на турнире.

FA решила не выплачивать бонусы футболисткам из-за изменившейся системы выплат от ФИФА. Ранее ФИФА распределяла выплаты за ЧМ между национальными федерациями, а те по своему усмотрению выплачивали деньги футболисткам. Однако теперь ФИФА производит выплаты футболисткам напрямую: 30 тысяч долларов каждой за участие в групповом этапе ЧМ. Максимальная сумма, которую может получить футболистка – 270 тысяч долларов, столько выплатят игрокам команды-победительницы.

FA считает, что без изменения системы бонусов выплачивала бы футболисткам те же суммы, что они сейчас получат от ФИФА, и поэтому не намерены производить дополнительные выплаты.

При этом общий пул денег, доступных федерациям и игрокам, значительно вырос – с 30 до 110 миллионов долларов. Англичанки были уверены, что получат дополнительные выплаты, как это происходит в других сборных, например, в США. Из-за этого они «разочарованы и недовольны».

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6 комментариев

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Under
Ответ Гоша Петров
Почему трансферы РПЛ не освящаются???Сочи подписал защитника из чемпа Португалии Алвеса,защитника Слована Медведева классно отвгравшего в Лиге Конференций.Рубин подписал защитника сборной Черногории и Партизана Вуячича.Нижний Новгород подписал Кухарчука.Кому нужен женский футбол????
кто их должен освящать, митрополит?
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Streetbor
Ответ Гоша Петров
Почему трансферы РПЛ не освящаются???Сочи подписал защитника из чемпа Португалии Алвеса,защитника Слована Медведева классно отвгравшего в Лиге Конференций.Рубин подписал защитника сборной Черногории и Партизана Вуячича.Нижний Новгород подписал Кухарчука.Кому нужен женский футбол????
с такими новостями тебя точно не возьмут в штат редакторов ленты. Здесь больше по другим.
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Гоша Петров
Почему трансферы РПЛ не освящаются???Сочи подписал защитника из чемпа Португалии Алвеса,защитника Слована Медведева классно отвгравшего в Лиге Конференций.Рубин подписал защитника сборной Черногории и Партизана Вуячича.Нижний Новгород подписал Кухарчука.Кому нужен женский футбол????
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Smith09
Ответ Гоша Петров
Почему трансферы РПЛ не освящаются???Сочи подписал защитника из чемпа Португалии Алвеса,защитника Слована Медведева классно отвгравшего в Лиге Конференций.Рубин подписал защитника сборной Черногории и Партизана Вуячича.Нижний Новгород подписал Кухарчука.Кому нужен женский футбол????
Кому нужна рпл?
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charly_54
Ответ Гоша Петров
Почему трансферы РПЛ не освящаются???Сочи подписал защитника из чемпа Португалии Алвеса,защитника Слована Медведева классно отвгравшего в Лиге Конференций.Рубин подписал защитника сборной Черногории и Партизана Вуячича.Нижний Новгород подписал Кухарчука.Кому нужен женский футбол????
А зачем их освящать?
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