Футболистки сборной Англии недовольны, что не получат выплат от FA за участие в ЧМ. В ассоциации считают, что сборной достаточно денег от ФИФА

Футболистки сборной Англии недовольны ассоциацией из-за срыва переговоров о выплатах.

По информации The Guardian, женская сборная Англии и ассоциация страны (FA) не пришли к соглашению о выплатах за выступления на ЧМ-2023. Теперь девушки не получат бонусов за результаты на турнире.

FA решила не выплачивать бонусы футболисткам из-за изменившейся системы выплат от ФИФА. Ранее ФИФА распределяла выплаты за ЧМ между национальными федерациями, а те по своему усмотрению выплачивали деньги футболисткам. Однако теперь ФИФА производит выплаты футболисткам напрямую: 30 тысяч долларов каждой за участие в групповом этапе ЧМ. Максимальная сумма, которую может получить футболистка – 270 тысяч долларов, столько выплатят игрокам команды-победительницы.

FA считает, что без изменения системы бонусов выплачивала бы футболисткам те же суммы, что они сейчас получат от ФИФА, и поэтому не намерены производить дополнительные выплаты.

При этом общий пул денег, доступных федерациям и игрокам, значительно вырос – с 30 до 110 миллионов долларов. Англичанки были уверены, что получат дополнительные выплаты, как это происходит в других сборных, например, в США. Из-за этого они «разочарованы и недовольны».