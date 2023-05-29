Юрген Колер назвал уход Давида Алабы самой большой ошибкой «Баварии» за последние годы.

Алаба перешел из «Баварии» в мадридский « » летом 2021 года. Австриец выступал за мюнхенский клуб в течение 12 лет.

« ни в коем случае нельзя было отпускать. Это была самая серьезная ошибка «Баварии» за последние годы. Он был важной фигурой в системе.

Потом они потеряли , а затем получил травму. И у них уже два или три года нет настоящей «шестерки». Это огромная проблема «Баварии», – сказал бывший защитник клуба.

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