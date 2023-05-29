«Бавария» не должна была отпускать Алабу, это самая большая ошибка за последние годы. Давид был важной фигурой в системе». Колер о мюнхенцах

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Юрген Колер Роберт Левандовски Давид Алаба Футбол

Юрген Колер назвал уход Давида Алабы самой большой ошибкой «Баварии» за последние годы.

Алаба перешел из «Баварии» в мадридский «Реал» летом 2021 года. Австриец выступал за мюнхенский клуб в течение 12 лет.

«Давида Алабу ни в коем случае нельзя было отпускать. Это была самая серьезная ошибка «Баварии» за последние годы. Он был важной фигурой в системе.

Потом они потеряли Роберта Левандовски, а затем Мануэль Нойер получил травму. И у них уже два или три года нет настоящей «шестерки». Это огромная проблема «Баварии», – сказал бывший защитник клуба.

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8 комментариев

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ZZRM
Потеря Крооса, еще и за такие смешные деньги, так то более серьезный промах со стороны Баварии
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Михо
Киммих один из лучших в мире на позиции шестерки мне кажется, или я неправильно понимаю эту роль, спорить с Колером глупо) Алаба вроде какие то условия космические просил, тянул время с подачи своего агента Захави, потому пришлось его отпустить
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blaugrano
Гораздо худшей ошибкой было отпустить Крооса.
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DPYCb
Так он в Баварии никогда и не играл "шестерку" регулярно...
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Budabuda
у них и 9 теперь нет
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Bavarec-Art
Да Крос то намного более важная фигура была, чем Алаба, позицию которого Колер даже не знает
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Josep
Нет нет, вы что, как вы могли подумать, Хасан молодец, это вы всёврёти - не мог этот славный человек быть таким тупорогим и токсичным, это все остальные виноваты (все кто ушёл/кого выгнали/отпустили). И Кан тоже молодец, потому что он легенда клуба (а они априори все молодцы). а вон у барселоны долг, давайте лучше это обсудим...
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<~Inter~>
Ответ ZZRM
Потеря Крооса, еще и за такие смешные деньги, так то более серьезный промах со стороны Баварии
Без Крооса они выигрывали ЛЧ и показывали невероятный уровень в чемпионате. Алаба в первую очередь был одним из лидеров раздевалки и лидером обороны вокруг которого строилась защита. Его потеря думаю посерьёзнее чем Кроос который ушел 10 лет назад
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