«Бавария» не должна была отпускать Алабу, это самая большая ошибка за последние годы. Давид был важной фигурой в системе». Колер о мюнхенцах
Юрген Колер назвал уход Давида Алабы самой большой ошибкой «Баварии» за последние годы.
Алаба перешел из «Баварии» в мадридский «Реал» летом 2021 года. Австриец выступал за мюнхенский клуб в течение 12 лет.
«Давида Алабу ни в коем случае нельзя было отпускать. Это была самая серьезная ошибка «Баварии» за последние годы. Он был важной фигурой в системе.
Потом они потеряли Роберта Левандовски, а затем Мануэль Нойер получил травму. И у них уже два или три года нет настоящей «шестерки». Это огромная проблема «Баварии», – сказал бывший защитник клуба.
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