Румменигге про Алабу: «Жаль, что он ушел в «Реал». «Баварии» его не хватает, он был лидером обороны»

сожалеет об уходе защитника из «Баварии» в .

«Мне жаль, что Давид покинул клуб. Он был лидером обороны, провел выдающийся год под руководством и выиграл Лигу чемпионов в Лиссабоне.

Видно, что «Баварии» его уже не хватает», – заявил бывший генеральный директор мюнхенского клуба.

Алаба покинул «Баварию» в качестве свободного агента по окончании сезона-2020/21. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Алаба советует «Реалу» подписать Гнабри. Вингер не может договориться с «Баварией» о контракте