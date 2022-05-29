Румменигге про Алабу: «Жаль, что он ушел в «Реал». «Баварии» его не хватает, он был лидером обороны»

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Карл-Хайнц Румменигге сожалеет об уходе защитника Давида Алабы из «Баварии» в «Реал».

«Мне жаль, что Давид покинул клуб. Он был лидером обороны, провел выдающийся год под руководством Ханси Флика и выиграл Лигу чемпионов в Лиссабоне.

Видно, что «Баварии» его уже не хватает», – заявил бывший генеральный директор мюнхенского клуба.

Алаба покинул «Баварию» в качестве свободного агента по окончании сезона-2020/21. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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