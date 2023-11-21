Капитан сборной Кубы после 0:8: «Не ждали, что Россия сыграет так мощно. Мы тоже держали лицо»
Капитан сборной Кубы высказался после разгрома от России (0:8) в товарищеском матче.
— Не ожидали, что будет такой счет. Россия — сильный соперник, но такого счета мы действительно не ожидали.
— Кто больше всех удивил?
— Головин меняет ритм, очень подвижный. Но мы не ждали, что Россия сыграет так мощно. Скажу так: мы тоже держали лицо.
— Чем вам запомнится эта поездка и Россия в целом?
— Очень понравился Волгоград, несмотря на холод, — сказал Луис Парадела.
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