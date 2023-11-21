Капитан сборной Кубы после 0:8: «Не ждали, что Россия сыграет так мощно. Мы тоже держали лицо»

Теги Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Луис Парадела Футбол

Капитан сборной Кубы высказался после разгрома от России (0:8) в товарищеском матче.

— Не ожидали, что будет такой счет. Россия — сильный соперник, но такого счета мы действительно не ожидали.

— Кто больше всех удивил?

— Головин меняет ритм, очень подвижный. Но мы не ждали, что Россия сыграет так мощно. Скажу так: мы тоже держали лицо.

— Чем вам запомнится эта поездка и Россия в целом?

— Очень понравился Волгоград, несмотря на холод, — сказал Луис Парадела.

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4 комментария

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Мақсат Алдаш
Надо ноги шевелить, а не лицо держать
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Тиджани Бабангида
Одни не ждали такой мощи,другие - такой слабости. А в целом,ничего неожиданного
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