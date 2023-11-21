Карпин о том, что Афродита спела песню «Валера» после 8:0 с Кубой: «Это лишнее выделять кого‑то. Надо делать акцент на всей сборной»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) музыка Футбол

Валерий Карпин считает лишним исполнение песни «Валеры» после разгрома Кубы (8:0).

— Считаете, неверно было включить песню?

— Считаю, что это лишнее выделять кого‑то. Есть Валеры, Пети, Васи, кто там еще? Не совсем правильно акцентировать внимание на одном человеке, кем бы он ни был. Надо делать акцент на всей сборной, — сказал главный тренер сборной России после товарищеского матча.

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3 комментария

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Упасть бы ниц и ницше
Валерий Георгиевич, не буди лихо, а не то в следующий раз Афродита споет: "Рукаку! Рукаку! Пошли все приличия в сраку!"
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therealgreenman
Да по лицу Георгича при исполнении и так всё было понятно…
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Тиджани Бабангида
Карпин именно так и думает - без жеманства и обиняков.
Хотя из песни слов не выкинешь - она уже стала его маскотом .
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