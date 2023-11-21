Карпин о том, что Афродита спела песню «Валера» после 8:0 с Кубой: «Это лишнее выделять кого‑то. Надо делать акцент на всей сборной»

Валерий Карпин считает лишним исполнение песни «Валеры» после разгрома Кубы (8:0).

— Считаете, неверно было включить песню?

— Считаю, что это лишнее выделять кого‑то. Есть Валеры, Пети, Васи, кто там еще? Не совсем правильно акцентировать внимание на одном человеке, кем бы он ни был. Надо делать акцент на всей сборной, — сказал главный тренер сборной России после товарищеского матча.

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