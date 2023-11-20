Карпин о том, что не поет гимн России: «Зато я «Валера-Валера» пою»

Валерий Карпин высказался о том, что не исполняет гимн перед играми России.

– Почему вы не поете гимн?

– Не знаю. Все знают слова. Я тоже. Кто-то поет, кто-то нет.

Зато я «Валера-Валера» пою, – сказал главный тренер сборной России.

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