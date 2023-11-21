Доннарумма о выходе Италии на Евро: «Мы там, где заслуживаем быть, и с таким настроем способны на многое»

Теги сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Джанлуиджи Доннарумма Евро-2024 Футбол

Джанлуиджи Доннарумма оценил выход сборной Италии на Евро-2024.

Вратарь «скуадры адзурры» высказался после отборочного матча с Украиной (0:0).

«Мы счастливы. Мы там, где заслуживаем быть. Мы преодолели множество сложностей и должны поблагодарить нового тренера и весь штаб сборной за то, что вернулись.

Мы отправимся на чемпионат в качестве действующих победителей и снова отдадим все силы, понимая, что с таким настроем способны на многое. Благодарим всех фанатов. Они очень нам помогли отзащищаться в концовке. Мы были едины», – сказал Доннарумма.

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