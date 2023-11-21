Лучано Спаллетти: «Украина создала нам проблемы. У Италии было много моментов в 1-м тайме. Когда их не используешь, игра становится грязнее, футбол заканчивается»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти высказался о ничьей с Украиной в борьбе за место на Евро-2024.

Италия заняла второе место в отборочной группе и напрямую вышла на чемпионат Европы. Украина сыграет в плей-офф отбора.

«Было непросто, но в футболе в целом ничто не дается просто так. Мы провели хороший матч, в первом тайме у нас было много моментов для того, чтобы обеспечить себе нужный результат. Когда реализовать их не удается, игра становится более грязной и жесткой. Ты тоже начинаешь действовать более жестко, и на этом футбол заканчивается.

Украина показала, что она хорошо подготовлена. Она создала нам проблемы», – сказал главный тренер сборной Италии.

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4 комментария

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Семён Жуйло
Все, кто смотрит Италию знают - если Италия забила 5, то в следующей игре не забьёт с вероятностью 90%.
+4
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Денис Сокол
Лысый шарлатан
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xQcoW
Помню неплохую пенсию заработал в Газпроме
0
0
0
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