Тимур Гурцкая: «Мне не нравится футбол, в который играет Юран. Его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ»

Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана..

– Мне не нравится футбол, в который играет , потому что его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ.

Когда тренер так высказывается, у меня остается осадок, что часть его результата сенсационна. То есть какие-то победы, которые достигнуты случайным ударом Севикяна или Боселли там куда-то убежал... Нет тенденции футбола.

– Вы о том, что Юран, вероятно, не заметил перехода ЦСКА на четыре защитника?

– Да плюс он постоянно к судьям обращается. Через матч он дал такое же интервью, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

После 15 туров « » занимает в таблице Мир 9-е место.

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