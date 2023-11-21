Тимур Гурцкая: «Мне не нравится футбол, в который играет Юран. Его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Тимур Гурцкая Футбол

Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана..

– Мне не нравится футбол, в который играет Юран, потому что его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ.

Когда тренер так высказывается, у меня остается осадок, что часть его результата сенсационна. То есть какие-то победы, которые достигнуты случайным ударом Севикяна или Боселли там куда-то убежал... Нет тенденции футбола.

– Вы о том, что Юран, вероятно, не заметил перехода ЦСКА на четыре защитника?

– Да плюс он постоянно к судьям обращается. Через матч он дал такое же интервью, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

После 15 туров «Пари НН» занимает в таблице Мир РПЛ 9-е место.

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3 комментария

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madjer163
Да унылый антифутбол, плюс грубая игра.
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Куй Бышевец
Ответ madjer163
Да унылый антифутбол, плюс грубая игра.
плюс спонсор и судейство 😁
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Футболшоу
Тимурчик не смогтпопилить бабосов через Брана?!?! Вот и вся нелюбовь🤔
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