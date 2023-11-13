Юран о 9-м месте «Пари НН» после 1-го круга: «Есть стремление подняться выше. Я вижу самоотдачу и желание ребят»

Сергей Юран подвел итоги выступления «Пари НН» в первом круге в Мир РПЛ.

Главный тренер нижегородцев высказался после матча с «Балтикой» (0:0).

«Игра была непростая. Мы готовились к ней, знали, что соперник играет в силовой футбол, ничего не придумывает. Мы были готовы к такой игре. Знали, что « » хороша на стандартах. Нам нельзя было проиграть в единоборствах, что мы и сделали.

Могли вырвать победу в концовке. Всегда хочется большего, но сегодня никто не наиграл на победу. Результат закономерен.

Сегодня мы завершили первый круг. Считаю, что показали по его итогам хороший результат, проведя пятнадцать туров более-менее ровно. Мы находимся в середине турнирной таблицы [на 9-м месте]. Есть стремление подняться выше. Самое главное, что я вижу самоотдачу и желание ребят, это всегда приятно», – сказал .

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