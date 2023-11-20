8:0 – крупнейшая победа России с 2019 года. Тогда был рекорд страны – 9:0 с Сан-Марино
Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в истории.
Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче.
Рекорд страны был установлен в 2019 году – 9:0 в игре с Сан-Марино. Сегодняшняя победа – крупнейшая с тех пор.
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Никарагуа 133-е, как раз между Латвией и Литвой.
А для Гибралтара игать отборочный матч против экс и вице чемпионов мира несравнимо более престижно чем для Кубы ручкаться с мировыми изгоями.
А с КНДР действительно было бы интересно сыграть. Они как раз примерно уровня Кении и Таджикистана с которыми мы играли. И получше Эстонии и Азербайджана.