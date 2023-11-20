8:0 – крупнейшая победа России с 2019 года. Тогда был рекорд страны – 9:0 с Сан-Марино

Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в истории.

Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче.

Рекорд страны был установлен в 2019 году – 9:0 в игре с Сан-Марино. Сегодняшняя победа – крупнейшая с тех пор.

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