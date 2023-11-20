8:0 – крупнейшая победа России с 2019 года. Тогда был рекорд страны – 9:0 с Сан-Марино

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в истории.

Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче.

Рекорд страны был установлен в 2019 году – 9:0 в игре с Сан-Марино. Сегодняшняя победа – крупнейшая с тех пор.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Весь Кремль в экстазе! Мы поднимаемся с колен!
+57
-16
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодой Френки
Дальше только игра со сборной КНДР. победитель забирает побежденных в свой концлагерь
+44
-15
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
В следующий раз надо играть с карликами из цирка, надо идти на 11-0.
+30
-7
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жалько Печалич
повод нескольким депутатам посетовать в интервью, каких мастеров не увидит мир на ближайших международных турнирах..
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Сейчас будет куча комментариев на тему «привезли не пойми кого» и тд. И в целом это правда.

Но порадуйтесь за Волгоград! Судя по картинке - зрители там довольны. Мини радость в непростые времена
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-= Masteryuga =-
Ответ Sobachkin
Весь Кремль в экстазе! Мы поднимаемся с колен!
Только вы воспринимаете футбол как поднятие с колен, а игроки побегали в свое удовольствие, назабивали и дальше разъедутся по своим клубам...
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сырчин
Ответ EvGe
Нечего сказать! Достойно... На уровне полуфинала ЧМ... Самим-то не стыдно?
Франция же радовалась разгрому Гибралтара. А ведь он еще ниже Кубы в рейтинге.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Могли бы и Овечкина выпустить, там и до рекорда Гретцки ногой подать.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Ответ igls54
«Не сдерживайтесь, парни». Карпин просил добить Кубу – при 7:0.(с)
Дублируюшь свои же комментарии к каждой новости. Делать #####
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EvGe
Нечего сказать! Достойно... На уровне полуфинала ЧМ...
Самим-то не стыдно?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ fatei4
Жителям не о футболе, может стоило бы думать а как хоть что нибудь сделать с тем что происходит?
Хотите что-то сделать , начинайте с себя
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Навигатор Дзюбы
Ура !!!!!! 8:0 это победа! Пойду водку допью и жене в морду дам , что бы не расслаблялась )!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AminO2
Кстати, Куба намного спортивнее Гибралтара. Да и играли в полном составе весь матч.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Ну всё инфоповод до конца года минимум. Кубинцы на фоне холодной по их меркам погони и бракованной обуви со Спортмастере просто не вкатились в игру.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ Этот Райола хочет денег
О, хочу Кубу!- у Рона новая мечта)
Гибралтар тогда уж!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
Ответ Антон Фалафель
В следующий раз надо играть с карликами из цирка, надо идти на 11-0.
Франция когда обыграла Гибралтар 14-0 не было такого же мнения? или это другое? 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex-San
Ответ Leon Petov
Или с Кюрасао, Никарагуа
Кюрасао 89-е в рейтинге, это примерно уровень Болгарии или Армении.
Никарагуа 133-е, как раз между Латвией и Литвой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вован Азаров
Ответ Leon Petov
Или с Кюрасао, Никарагуа
с Ватиканом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
10ztv
Ответ Этот Райола хочет денег
О, хочу Кубу!- у Рона новая мечта)
у рона итак хватает своих карликов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustOilHelsinki
Ответ Гарт Сноу
В принципе Куба тоже не в пролёте, бутсы то им купили, цель поездки достигнута.
Так они за свой счёт покупали. Кубинцев скорее просто накормили и оплатили им проживание, а те наверняка в свою очередь продавали жителям Волгограда сигары и ром
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ Блуждающий странник
Это насколько больно должно быть раз приплетать это даже в новостях про сборную России )) ахахах
Это насколько больно должно быть от рекорда Роналду, что его приплетают после Гибралтара и других разгромов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ Антон Фалафель
В следующий раз надо играть с карликами из цирка, надо идти на 11-0.
Или с Кюрасао, Никарагуа
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EvGe
Ответ Александр Сырчин
Франция же радовалась разгрому Гибралтара. А ведь он еще ниже Кубы в рейтинге.
Франция играла с Гибралтаром не на коробку сигар с Кубы, а ОФИЦИАЛЬНЫЙ матч отбора на ЕВРО. И Гибралтар участвует в этом отборе наравне со всеми. (То что и Гибралтар и Сан-Марино это карлики и им ничего не светит не важно в данном случае. Многим ничего не светит. И не только карликам.)
А для Гибралтара игать отборочный матч против экс и вице чемпионов мира несравнимо более престижно чем для Кубы ручкаться с мировыми изгоями.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Александр Сырчин
Франция же радовалась разгрому Гибралтара. А ведь он еще ниже Кубы в рейтинге.
Ну это же ДРУГОЕ , вы просто не понимаете , радость европейская была
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олнг Волков
Ответ EvGe
Нечего сказать! Достойно... На уровне полуфинала ЧМ... Самим-то не стыдно?
не, не стыдно, их не пристыдить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex-San
Ответ watchman
Студия Матч ТВ довольна? Теперь ждём игры с КНДР и Эритреей
Эритрею не выпускают из страны.
А с КНДР действительно было бы интересно сыграть. Они как раз примерно уровня Кении и Таджикистана с которыми мы играли. И получше Эстонии и Азербайджана.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Витя Малеев
Ответ Молодой Френки
Дальше только игра со сборной КНДР. победитель забирает побежденных в свой концлагерь
Новую методичку в ципсо не разослали, да?(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex-San
Ответ Блуждающий странник
Показательный цирк устроили. Кубинцы даже не пытались играть, не знаю на кого это рассчитано. Показали народу как круто у нас футболисты играют, не люблю рассуждать о догах, но тут он на лицо. Никто так в футбол не играет, даже Сан-Марино
Почему же они тогда получили 9:0?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
the80dream
Ответ fatei4
Жителям не о футболе, может стоило бы думать а как хоть что нибудь сделать с тем что происходит?
10 гривен отработал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
Ответ Sobachkin
Весь Кремль в экстазе! Мы поднимаемся с колен!
комментарий от человека у которого во всем виноват Путин )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сырчин
Ответ KaaTim
Какой бред я только что прочитал. Какое удовольствие профессиональные спортсмены от этого могли получить?
Ноль напряжения, ноль валидола. Травм нет. Сафонов вообще кайфанул в воротах.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KaaTim
Ответ -= Masteryuga =-
Только вы воспринимаете футбол как поднятие с колен, а игроки побегали в свое удовольствие, назабивали и дальше разъедутся по своим клубам...
Какой бред я только что прочитал. Какое удовольствие профессиональные спортсмены от этого могли получить?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nexus I
Это успех, я щитаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zak Zotin
Не верить в сборную - фатальная ошибка! Хейтеры, люблю Вас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Shalyshkin
Как там сборная Монголии поживает???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beast
что с лицом, скейтеры?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
achrustalev
Был прикол в первом тайме, когда комментатор смешно пошутил в одном предложении, сам не понимая, что шутит — классическая метаирония: «Головин почти пешком ходит — как будто не в официальном матче играет». Он играл как раз в неофициальном матче. И куда ему спешить, если он на голову сильнее и даже пешком быстрее всех на поле? После чемпионата Франции (можете называть его чемпионатом водокачки сколько угодно), Головин в сборной просто натурально отдыхает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
watchman
Студия Матч ТВ довольна? Теперь ждём игры с КНДР и Эритреей
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustOilHelsinki
Надо пригласить на товарищеские матчи Острова Кука, Острова Тёркс и Кайкос, Белиз и Ангилью. Тогда обязательно где-нибудь выиграем с двухзначным числом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гарт Сноу
В принципе Куба тоже не в пролёте, бутсы то им купили, цель поездки достигнута.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
О, хочу Кубу!- у Рона новая мечта)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moffo
Орден каждому причастному
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жан-Жак Руссо
В Спортмастер за бутсами теперь точно не пойду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Лицо Валеры после игры обо всем говорит. Пустая и ненужная игра. Зачем играли, для кого, кому это надо? Фейерверки после матча, песня Валера... Карпин даже не выдержал.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий