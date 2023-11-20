Карпин о матче с Кубой: «Проведем больше времени в атаке, чем в обороне, надеюсь. Поле не лучшего качества, к сожалению, но надо играть и выигрывать»

Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со сборной Кубы.

– Какие задачи стоят перед сборной?

– Сначала выиграть, главная задача как всегда. В любой игре понятно, что хочется победить. Надеемся, что больше проведем времени в атаке, чем в обороне.

Уверен, что будут самые положительные эмоции. Не помню, когда последний раз играли, что на клубном уровне, что в сборной, с таким количеством болельщиков.

Поле, к сожалению, не самого лучшего качества. Но надо играть и выигрывать, а как поле скажется, посмотрим, – сказал главный тренер сборной России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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