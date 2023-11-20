Россия выиграла 2 из 3 последних матчей. Перед этим была 1 победа за 7 игр с ноября 2022-го

Сборная России продлила серию без поражений до 4 матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче.

Россия победила в двух из трех последних игр. Перед этим отрезком она выиграла лишь одну из 7 встреч с ноября 2022 года.

Единственное поражение за это время – от Египта U23 11 сентября 2023-го.

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