Россия выиграла 2 из 3 последних матчей. Перед этим была 1 победа за 7 игр с ноября 2022-го

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России продлила серию без поражений до 4 матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче.

Россия победила в двух из трех последних игр. Перед этим отрезком она выиграла лишь одну из 7 встреч с ноября 2022 года.

Единственное поражение за это время – от Египта U23 11 сентября 2023-го.

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36 комментариев

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Andreir888
Ребятам-кубинцам большое человеческое спасибо, что прилетели!!! Это дорогого стоит!
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евГений
ГОЙДААААА
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Ебздрогыч
Лет 5 назад озвучили бы мне список соперников за год - подумал бы что сумасшедший. А вон оно как
+11
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tonyadams
Вратарь кубинцев – молодец, неплохой удар с точки потащил.
А нашей сборной спасибо за яркую игру, даже несмотря на силу соперника.
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Мукунку хороший
Ответ Саня Беляков
Красавцы! Вот так и надо играть эти матчи. Чтобы видели, что мы впорядке и разносим в пух и прах всех. неважно с кем. и болельщикам приятно
Видели кто?
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Игорь Шишов
ну знаете.. кубинцы с двух метров по мячу не попадали. наши могли водки выпить, сигарету закурить.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Andreir888
Ребятам-кубинцам большое человеческое спасибо, что прилетели!!! Это дорогого стоит!
Интересно, а их перелёт наши оплачивали?
Это не в смысле из разряда "вот куда наши деньги идут". Реально интересно просто
+3
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Жан-Жак Руссо
Уносите кубинцев, везите следующую топ-сборную
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Антон Фалафель
Голодных кубинцев купили за бутсы.
Иначе хрен выиграли бы.
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Ебздрогыч
Лучший игрок матча - Адам Кадыров!
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Эльвин Гульмалиев
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Интересно, а их перелёт наши оплачивали? Это не в смысле из разряда "вот куда наши деньги идут". Реально интересно просто
конечно прилет и прибывание полностью оплачен рфс..
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AminO2
Но Соболев сегодня – Роналду в квадрате.
Даже в Кубе.
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Levaevich
Молодцы. И сила соперника тут не при чем. Надо просто играть до конца и радовать людей на трибунах
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Adjusted
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Это прорыв!!! Это Гойда!!! Следующий соперник - сборная Джибути
Желчью своей не захлебнись смотри, тебе бы гастроэнтерологу показаться.
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Adjusted
Ответ AminO2
Но Соболев сегодня – Роналду в квадрате. Даже в Кубе.
Вообще-то, не "в", а "на".
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ФиладельфияЮнион
Ответ Ебздрогыч
Лет 5 назад озвучили бы мне список соперников за год - подумал бы что сумасшедший. А вон оно как
Вот он новый мировой порядок от великого Геостратега!!!
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.ru
мораль... надо тщательней выбирать соперников
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Илья Савчук
можно было собрать сборную игроков ФНЛ и получить такой же сильнейший матч. Единственный плюс от матча, что у кубинцов есть возможность на побег где-нибудь по пути.
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Человек1991
Я сердце и душу оставил в Гаване друзья, Мне снится Эрнесто, который в себя из ружья С плаката напротив глядит растревоженный Че. Зачем мы покинули Кубу, амиго, Зачем? Никто не прятал слёз, я врать не буду, Когда мы покидали Кубу Наш самолёт взмахнул крылом над Хосе Марти, Прощай, моя любовь Гавана, Фидель, прости… Прощай, моя любовь, Гавана Прощай, моя любовь, Гавана ...
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KMR
Ну тут однозначно надо давать Валере заслуженного тренера
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Михаил Алексеев
Показали всему миру, что мы щедрые, оденем любую сборную в Спорт-Мастере, и что не разучились играть с дворовыми командами.
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леннорыч-абрамович
Игры нет, мотивации нет. Должны были 12:0 выигрывать. 8:0 - слишком мало.
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