Россия выиграла 2 из 3 последних матчей. Перед этим была 1 победа за 7 игр с ноября 2022-го
Сборная России продлила серию без поражений до 4 матчей.
Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче.
Россия победила в двух из трех последних игр. Перед этим отрезком она выиграла лишь одну из 7 встреч с ноября 2022 года.
Единственное поражение за это время – от Египта U23 11 сентября 2023-го.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А нашей сборной спасибо за яркую игру, даже несмотря на силу соперника.
Это не в смысле из разряда "вот куда наши деньги идут". Реально интересно просто
Иначе хрен выиграли бы.
Даже в Кубе.