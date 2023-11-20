Пруцев, Сильянов и Кривцов впервые забили за Россию. Хавбек «Краснодара» – в дебютном матче

Три футболиста впервые забили за сборную России.

В товарищеском матче с Кубой (8:0, второй тайм) дебютными голами в составе национальной команды отметились защитник (« »), полузащитники (« ») и Никита Кривцов (« »).

Для Кривцова игра с кубинцами была первой за основную команду страны.

Товарищеский матч. Россия – Куба. 8:0 – Мостовой забил, у Головина и Облякова по 1+1. Онлайн-трансляция

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