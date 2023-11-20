Пруцев, Сильянов и Кривцов впервые забили за Россию. Хавбек «Краснодара» – в дебютном матче

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы Краснодар товарищеские матчи (сборные) Данил Пруцев Александр Сильянов Никита Кривцов Футбол

Три футболиста впервые забили за сборную России.

В товарищеском матче с Кубой (8:0, второй тайм) дебютными голами в составе национальной команды отметились защитник Александр СильяновЛокомотив»), полузащитники Данил ПруцевСпартак») и Никита Кривцов («Краснодар»).

Для Кривцова игра с кубинцами была первой за основную команду страны.

Товарищеский матч. Россия – Куба. 8:0 – Мостовой забил, у Головина и Облякова по 1+1. Онлайн-трансляция

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24 комментария

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v.belorussky
Я на Никольской. Где все?!
+28
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Дурачок
Браво, Красная машина!!! 8 безответных банок!! Браво Матвей Сафонов - смог сдержать натиск на свои ворота!! Ну а кубинцы возвращаются на свой остров свободы с хорошим настроением и с бутсами!!!
+25
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45parallel
Теперь понятно почему против нас никто не хочет играть! Не хотят попасть под этот славянский каток!!!!!!
+16
-2
+14
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Тимур Жуков
Поздравляю Никиту Кривцова! Он будущая супер- звезда, а не просто топ!
Очень сильный и техничный игрок!
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Sergio1964
Был с отцом на матче СССР - Куба. Тоже 8:0. Символично.
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antip2000@pisem.net
Ответ Leon Petov
Опять набивают стату на европейском карлике
Хватит прогуливать уроки. Гугл где находится Куба
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Moffo
Ждем теперь ора по всем каналам о том что минимум в полуфинале Евро играла бы сборная и разорвали бы всех.
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Spartakus1984
Пруцева с дебютом
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Nick Crosier
Поздравляем ребят.Кто следующий на очереди под разгром?
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igls54
«Не сдерживайтесь, парни». Карпин просил добить Кубу – при 7:0.
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Тюменский медвежонок
вот вы смеетесь а сборная Куба с этим же составом 4 месяца назад в таком же товарищеском матче играли против Уругвая и всего лишь 0-2 проиграли, причем у Уругвая лишь пару основных не играло, так что Куба удивлять умеет, но сегодня видно было что они в ахере на самом деле при такой погоде играть, поэтому наши молодцы 8-0 это было красиво как минимум, болельщики на стадионе вообще топ! Всю игру поддерживали
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Спартак Уокер
Всех с победой
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Ростовский
Кстати самое крупное поражение Кубы в истории наряду с 0:8 Швеции в 1938 году и 0:8 с СССР в 1980 году.
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Жаргал Шадапов
Ответ Тимур Жуков
Поздравляю Никиту Кривцова! Он будущая супер- звезда, а не просто топ! Очень сильный и техничный игрок!
Замена Сперцяну
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Тимур Жуков
Ответ Жаргал Шадапов
Замена Сперцяну
Мне игра Никиты нравится больше. Хотя Сперцян без сомнения топовый футболист в РПЛ и стоит на много больше.
Я верю, что Кривцов будет играть в АПЛ и уйдёт туда через пару лет за 30 - 25 лямов евро, не меньше
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Alikart
и это у двоих последние годы за сборную, больше не будет!
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Аарон Рэмзи
Ответ 45parallel
Теперь понятно почему против нас никто не хочет играть! Не хотят попасть под этот славянский каток!!!!!!
Славянский зажим яйцами
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Strike36
Ответ igls54
«Не сдерживайтесь, парни». Карпин просил добить Кубу – при 7:0.
Finish him
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