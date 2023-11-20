Пруцев, Сильянов и Кривцов впервые забили за Россию. Хавбек «Краснодара» – в дебютном матче
Три футболиста впервые забили за сборную России.
В товарищеском матче с Кубой (8:0, второй тайм) дебютными голами в составе национальной команды отметились защитник Александр Сильянов («Локомотив»), полузащитники Данил Пруцев («Спартак») и Никита Кривцов («Краснодар»).
Для Кривцова игра с кубинцами была первой за основную команду страны.
Товарищеский матч. Россия – Куба. 8:0 – Мостовой забил, у Головина и Облякова по 1+1. Онлайн-трансляция
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Очень сильный и техничный игрок!
Я верю, что Кривцов будет играть в АПЛ и уйдёт туда через пару лет за 30 - 25 лямов евро, не меньше