У России 18 ударов по воротам Кубы за 1-й тайм, 9 – в створ. У кубинцев лишь 1 удар

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России пробила по воротам Кубы 18 раз за 1-й тайм.

После первого тайма сборная России выигрывает у команды Кубы со счетом 3:0. Из 18 ударов российской команды 9 пришлись в створ ворот соперника.

Кубинцы при этом пробили по воротам сборной России лишь один раз, не попав в створ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Абырвалг_
До сегодняшнего дня , я знал, что Куба , в командных видах спорта хорошо играет в волейбол! Оказывается , что они и в футбол пытаются играть ! ((( Вот такие у нас сегодня соперники ! (((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ShadyL
Куба всем подряд проигрывает, даже какой то Гваделупе😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ahmsurim
Сбpасывает цепи мой могучий наpод

В сеpдцах светло и жаpко полыхает заpя

От нашего дыханья тает, плавится лёд

Под нашими ногами pасцветает земля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий