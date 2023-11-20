У России 18 ударов по воротам Кубы за 1-й тайм, 9 – в створ. У кубинцев лишь 1 удар
Сборная России пробила по воротам Кубы 18 раз за 1-й тайм.
После первого тайма сборная России выигрывает у команды Кубы со счетом 3:0. Из 18 ударов российской команды 9 пришлись в створ ворот соперника.
Кубинцы при этом пробили по воротам сборной России лишь один раз, не попав в створ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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