У России 18 ударов по воротам Кубы за 1-й тайм, 9 – в створ. У кубинцев лишь 1 удар

Сборная России пробила по воротам Кубы 18 раз за 1-й тайм.

После первого тайма сборная России выигрывает у команды Кубы со счетом 3:0. Из 18 ударов российской команды 9 пришлись в створ ворот соперника.

Кубинцы при этом пробили по воротам сборной России лишь один раз, не попав в створ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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