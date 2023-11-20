Нагельсманн о Хавертце в роли крайнего защитника: «Сыграв на незнакомой позиции, Кай был лучшим, возможно. Для него это возможность сыграть ключевую роль на Евро»

Юлиан Нагельсманн планирует задействовать Кая Хавертца в защите в дальнейшем.

Полузащитник сборной Германии, представляющий « », впервые вышел на позиции левого крайнего защитника в товарищеском матче против сборной Турции (2:3), в котором отметился забитым голом.

«Кай сказал, что хочет попробовать [сыграть на этой позиции]. Я рассматриваю это не как риск для него, а как очень серьезную возможность сыграть ключевую роль на .

Сыграв впервые на незнакомой позиции, он проявил себя очень хорошо и был, возможно, нашим лучшим игроком», – сказал Нагельсманн.

Хавертц – теперь левый защитник. Что за безумный эксперимент Нагельсманна?

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