Нагельсманн о Хавертце в роли крайнего защитника: «Сыграв на незнакомой позиции, Кай был лучшим, возможно. Для него это возможность сыграть ключевую роль на Евро»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Арсенал Юлиан Нагельсманн Кай Хавертц Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн планирует задействовать Кая Хавертца в защите в дальнейшем.

Полузащитник сборной Германии, представляющий «Арсенал», впервые вышел на позиции левого крайнего защитника в товарищеском матче против сборной Турции (2:3), в котором отметился забитым голом.

«Кай сказал, что хочет попробовать [сыграть на этой позиции]. Я рассматриваю это не как риск для него, а как очень серьезную возможность сыграть ключевую роль на Евро.

Сыграв впервые на незнакомой позиции, он проявил себя очень хорошо и был, возможно, нашим лучшим игроком», – сказал Нагельсманн.

Хавертц – теперь левый защитник. Что за безумный эксперимент Нагельсманна?

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6 комментариев

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deadjoker
Ответ Михо
В Арсенале думаю офигели от такого эксперимента, хотя в атаке у него там не получается, посмотрят что на новой позиции может 😃
Зинченко занервничал :))
+4
0
+4
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Football_legend
Вот так понижение… не хотелось бы чтобы тот гол в финале лч стал для Кая главным венцом в карьере наподобие гола Гетце в финале чм.
+2
0
+2
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Жаргал Шадапов
Что за самодурство? У него что левые защитники закончились?
+1
0
+1
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Михо
В Арсенале думаю офигели от такого эксперимента, хотя в атаке у него там не получается, посмотрят что на новой позиции может 😃
0
0
0
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Антон Казанский
Хавертц будет лучшим игроком Евро
0
0
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