Мюллер о том, что турецкие фанаты были громче немецких в Берлине: «Это беспокоило. Хотели не дать им почувствовать удовлетворение от победы, но не всегда все складывается так, как хочешь»
Томас Мюллер высказался о том, что сборную Германии освистали на матче с Турцией.
Товарищеский матч, который Турция выиграла со счетом 3:2, состоялся в Берлине. Игру посетили 72 592 зрителя.
Германию громко освистали в ходе разминки. По ходу матча несколько десятков тысяч зрителей, поддерживавших Турцию, вели себя более громко, чем немецкие болельщики.
«Нас это беспокоило. Мы хотели показать, что все равно хотим победить, и не дать им возможность почувствовать удовлетворение от того, что Турция победила в Берлине. Они пели и свистели не за тот флаг.
Мы хотели показать: «Хэй, так не будет!» Но, коненчо, спорт и жизнь не всегда складываются так, как ты хочешь. Мы не хотим слишком сильно это анализировать. Мы не позволим себе упасть духом. Это наша работа, двигаемся дальше», – сказал Мюллер.
Во вторник Германия сыграет против Австрии в Вене.
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