Мюллер о том, что турецкие фанаты были громче немецких в Берлине: «Это беспокоило. Хотели не дать им почувствовать удовлетворение от победы, но не всегда все складывается так, как хочешь»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Турции по футболу болельщики Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер высказался о том, что сборную Германии освистали на матче с Турцией.

Товарищеский матч, который Турция выиграла со счетом 3:2, состоялся в Берлине. Игру посетили 72 592 зрителя.

Германию громко освистали в ходе разминки. По ходу матча несколько десятков тысяч зрителей, поддерживавших Турцию, вели себя более громко, чем немецкие болельщики.

«Нас это беспокоило. Мы хотели показать, что все равно хотим победить, и не дать им возможность почувствовать удовлетворение от того, что Турция победила в Берлине. Они пели и свистели не за тот флаг.

Мы хотели показать: «Хэй, так не будет!» Но, коненчо, спорт и жизнь не всегда складываются так, как ты хочешь. Мы не хотим слишком сильно это анализировать. Мы не позволим себе упасть духом. Это наша работа, двигаемся дальше», – сказал Мюллер.

Во вторник Германия сыграет против Австрии в Вене.

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14 комментариев

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Ева Витебская
при кэфе рождаемости в 1.3 у коренного населения и 4-5 у приезжего,
Шариат придет в Германию примерно лет через 30-40.
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Ева Витебская
при кэфе рождаемости в 1.3 у коренного населения и 4-5 у приезжего, Шариат придет в Германию примерно лет через 30-40.
Ну, собственно как и в России, да и по всей Европе почти
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Кино Музыка
Боится сказать лишнего.
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felixdyadya
В Германии половина страны турки что он еще хочет
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Артемий Дмитриев
Что с Германией происходит, понятно, что это всего лишь товарищеский матч, но евро уже не за горами, а тут по сути второй состав турции обыграть не смогли своей основой🤔
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Мукунку хороший
Беспокоится надо было раньше.. Германия- это турки
Франция- это алжирцы.. и.т.д
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Фан Рубина
Ну а зачем вы в Турции решили играть? Естественно, там турецкие фанаты будут в большинстве. )
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Ксения Бьорндален
Ответ Ева Витебская
при кэфе рождаемости в 1.3 у коренного населения и 4-5 у приезжего, Шариат придет в Германию примерно лет через 30-40.
а в Россию когда придет шариат при таком массовом наплыве Средней Азии? Или уже пришел?
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Syndycate
Ответ SaH4r.
Вижу эти двое знатно унижают кринжебоев. Молодцы парни!
Они унижают только друг друга, ничего кроме смеха не вызывают)
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