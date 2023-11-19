Мюллер о том, что турецкие фанаты были громче немецких в Берлине: «Это беспокоило. Хотели не дать им почувствовать удовлетворение от победы, но не всегда все складывается так, как хочешь»

Томас Мюллер высказался о том, что сборную Германии освистали на матче с Турцией.

Товарищеский матч, который выиграла со счетом 3:2, состоялся в Берлине. Игру посетили 72 592 зрителя.

Германию громко освистали в ходе разминки. По ходу матча несколько десятков тысяч зрителей, поддерживавших Турцию, вели себя более громко, чем немецкие болельщики.

«Нас это беспокоило. Мы хотели показать, что все равно хотим победить, и не дать им возможность почувствовать удовлетворение от того, что Турция победила в Берлине. Они пели и свистели не за тот флаг.

Мы хотели показать: «Хэй, так не будет!» Но, коненчо, спорт и жизнь не всегда складываются так, как ты хочешь. Мы не хотим слишком сильно это анализировать. Мы не позволим себе упасть духом. Это наша работа, двигаемся дальше», – сказал .

Во вторник Германия сыграет против Австрии в Вене.

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