Кай Хавертц забил за сборную Германии, сыграв на непривычной позиции.

Полузащитник, представляющий «Арсенал», вышел против сборной Турции в роли левого защитника.

На 5-й минуте товарищеского матча 24-летний футболист открыл счет, воспользовавшись прострелом вингера .

Перед матчем в эфире RTL объяснил решение задействовать в новом качестве: «У нас разные схемы, и Кай не всегда будет играть на этой позиции. У меня есть отличная идея насчет него, потому что он исключительно хороший футболист. И это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть на позиции классического левого защитника».

Хавертц забил второй гол в текущем сезоне. 30 сентября он отличился в игре за « » против «Борнмута» (4:0).

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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