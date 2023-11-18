Хавертц забил Турции, выйдя на позиции левого защитника. У Кая второй гол за сезон

Теги премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу сборная Турции по футболу Арсенал товарищеские матчи (сборные) Лерой Сане Юлиан Нагельсманн Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц забил за сборную Германии, сыграв на непривычной позиции.

Полузащитник, представляющий «Арсенал», вышел против сборной Турции в роли левого защитника.

На 5-й минуте товарищеского матча 24-летний футболист открыл счет, воспользовавшись прострелом вингера Лероя Сане.

Перед матчем Юлиан Нагельсманн в эфире RTL объяснил решение задействовать Хавертца в новом качестве: «У нас разные схемы, и Кай не всегда будет играть на этой позиции. У меня есть отличная идея насчет него, потому что он исключительно хороший футболист. И это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть на позиции классического левого защитника».

Хавертц забил второй гол в текущем сезоне. 30 сентября он отличился в игре за «Арсенал» против «Борнмута» (4:0).

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Никита Самарин
Нагельсманн точно не шаблонный тренер, очень интересно следить, как при нём будет меняться сборная Германии 🧐.
+29
0
+29
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deadjoker
Ответ Никита Самарин
Нагельсманн точно не шаблонный тренер, очень интересно следить, как при нём будет меняться сборная Германии 🧐.
Ждём нойера в атаке и хаверца в раме в следующем матче :)
+15
-1
+14
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tecumseh
А че трибуны свистят когда немцы с мячом, это там столько турков на стадионе?
+10
0
+10
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Евгений Громов 33
Ответ Sebastian Roberto Pereira
вряд ли, конкуренция высокая: Зинченко томиясу кивиор сака райс
Сака фланговый защитник? Артета не Нагель все же
+4
0
+4
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Евгений Громов 33
И забил ) может Арсенал тоже Кая на флаг защиты поставит ?)
+3
0
+3
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Акира_1
Наконец-то нашли позицию Каю. Он, кстати, в детстве вратаря вроде играл, так может Арсенал им закроет проблемного Райу? 🤔
+2
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Евгений Громов 33
Ответ tecumseh
А че трибуны свистят когда немцы с мячом, это там столько турков на стадионе?
Да )
+3
-1
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Pavelaznaurov
Ответ tecumseh
А че трибуны свистят когда немцы с мячом, это там столько турков на стадионе?
Это в сегодняшней Германии запросто—— турки в махаллях постоянно общаются….
+2
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Krauvec Cool
Ну Нагельсман гений. Такую хрень мог придумать только он и Гвардиола
+1
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Cyle Rayner
гениально
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n9mn977m27
Красавчик!
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soyznik
Угадайте кто взял его гол за кэф 2.1?)
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TrueGooner
Зинченко напрягся.
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Кашшай Чакырович
Мне этот тренер очень нравится , поболею за него
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Cube Litening C:68X
Ответ tecumseh
А че трибуны свистят когда немцы с мячом, это там столько турков на стадионе?
Ердоган лично пришёл матч посмотреть, это он свистит..😁
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Sebastian Roberto Pereira
Ответ Евгений Громов 33
И забил ) может Арсенал тоже Кая на флаг защиты поставит ?)
вряд ли, конкуренция высокая:
Зинченко
томиясу
кивиор
сака
райс
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