Фюллькруг о том, что турецкие фанаты были громче немецких в Берлине: «Досадно, что в нашей столице мы чувствовали себя как на выезде. Это повлияло на нас»

Теги Боруссия Дортмунд Олимпияштадион бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Турции по футболу болельщики товарищеские матчи (сборные) Никлас Фюллькруг Футбол

Никлас Фюллькруг недоволен тем, что сборную Германии освистали на игре с Турцией.

Вчера сборная Германии уступила команде Турции в товарищеском матче (2:3). Игру в Берлине посетили 72 592 зрителя.

Германию громко освистали в ходе разминки. По ходу матча несколько десятков тысяч зрителей, поддерживавших Турцию, вели себя более громко, чем немецкие болельщики.

«Досадно, что здесь, в нашей столице, мы ощущали себя будто на выездном матче.

Выйти на эмоциональный уровень соперника было невозможно, даже если очень постараться. Конечно, болельщики сборной Турции радовались каждому выигранному единоборству, и, к сожалению, в первом тайме было заметно их небольшое преимущество.

Конечно, свист не выбил бы команду из колеи, но это, конечно, оказывает влияние. Я играю за дортмундскую «Боруссию», и домашние матчи для нас гораздо приятнее выездных. И не нужно даже спрашивать, почему – у нас безумные фанаты.

Сборная Турции получила отличную поддержку, и это, конечно, повлияло не только на нас, но и на них», – сказал нападающий «Боруссии» и сборной Германии Фюллькруг в интервью Sportschau.

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22 комментария

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sundance
видимо, это такой замороченный ответ Барселоны Айнтрахту
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bostonKG
Ваши ожидания- ваши проблемы
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MikhaL
Скоро в Германии беженцев будет больше самих немцев.
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Антон Фалафель
Скоро турки вас депортируют обратно в Гиперборею.
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ernar11
немного странно, что граждане Германии, хоть и этнические турки, освистывают свою нац.сборную. Или они все приехали на матч из Турции?
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2nq7wq95fh
Ответ MikhaL
Скоро в Германии беженцев будет больше самих немцев.
Так это проблема не беженцев а самых немцев, они больше хотят собаку чем детей по этому их каждым годом все меньше и меньше
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Vićtor Diaź
Германия уже давно более турецкая, нежели немецкая. Чему удивляться?

Также как и Франция Африканская. Победу на ЧМ праздновали меньше, чем победу Алжира на Кубке Африканских Наций
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lovec23
Мне кажется если бы играли в Дортмунде было бы ещё смешнее . Германию кидает из крайности в крайность .От нацизма до унижения своего народа в пользу мигрантов .
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Кан и Баллак сидят в баре
Еще было прикольнее,если б вскрылась инфа, что большинство билетов турки купили на пособия(знаю что турки там работают,но смеха ради), вот тогда был бы прикол) сыграли б с еще какой Арабской страной,у которой много беженцев,чисто для статистики)
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And-Rover
Это ещё Спартак не приезжал. Так бы были туристами.
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Omega-3
Ну, берлинские учителя уже давно в шоке от того, что немцы в классах являются немногочисленным меньшинством.
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Экспертное мнение
Они все просто фанаты Гюндогана, в чем проблема?
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Красная стрела
Ну скоро вы и в обычной жизни будете,как в гостях 🤷‍♂️
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Red Line
пустили их, посадили на шею - теперь разгребайте.
*урки мало чем отличаются от усатых коричневых ползающих насекомых.
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Бронислав Каминский
Русские в комментах делают вид,что это не в Москве и Питере проживает весь Таджикистан с Узбекистаном и остальной Кавказ
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Фан Рубина
Так вы и были на выездном матче.
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