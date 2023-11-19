Фюллькруг о том, что турецкие фанаты были громче немецких в Берлине: «Досадно, что в нашей столице мы чувствовали себя как на выезде. Это повлияло на нас»

Никлас Фюллькруг недоволен тем, что сборную Германии освистали на игре с Турцией.

Вчера сборная Германии уступила команде Турции в товарищеском матче (2:3). Игру в Берлине посетили 72 592 зрителя.

Германию громко освистали в ходе разминки. По ходу матча несколько десятков тысяч зрителей, поддерживавших Турцию, вели себя более громко, чем немецкие болельщики.

«Досадно, что здесь, в нашей столице, мы ощущали себя будто на выездном матче.

Выйти на эмоциональный уровень соперника было невозможно, даже если очень постараться. Конечно, болельщики сборной Турции радовались каждому выигранному единоборству, и, к сожалению, в первом тайме было заметно их небольшое преимущество.

Конечно, свист не выбил бы команду из колеи, но это, конечно, оказывает влияние. Я играю за дортмундскую «Боруссию», и домашние матчи для нас гораздо приятнее выездных. И не нужно даже спрашивать, почему – у нас безумные фанаты.

Сборная Турции получила отличную поддержку, и это, конечно, повлияло не только на нас, но и на них», – сказал нападающий « » и сборной Германии Фюллькруг в интервью Sportschau.

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