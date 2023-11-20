«Сборная должна показать уровень, как Франция с Гибралтаром. Уровень соперника ниже среднего, должны разобраться». Бояринцев о матче с Кубой

Денис Бояринцев ждет победы сборной России в матче с Кубой.

В качестве примера экс-игрок «Спартака» привел сборную , одержавшую крупнейшую победу в своей истории над командой Гибралтара в отборе на Евро-2024 (14:0).

«Команда нам противостоит не самая топовая, ниже среднего уровень у этой сборной. Мы сегодня должны разобраться с нашим соперником. Будет поддержка болельщиков. Народу в Волгограде на стадион придет много. Уверен, никаких шапкозакидательских настроений со стороны нашей сборной тоже не будет.

Надо просто показать свой уровень в матче с этой сборной, так же, как Франция показала в игре с Гибралтаром. Такого количества мячей, конечно, не стоит ожидать, но хочется надеяться на уверенную победу сборной России», – сказал экс-игрок «Спартака».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – . Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?