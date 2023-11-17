«Аякс» Михелса – лучшая команда в истории по версии FourFourTwo, Бразилия-1970 – 2-я, «Милан» Сакки – 3-й, «Реал» с 5 КЕЧ подряд – 4-й, «Барса» Пепа – 5-я

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«Аякс» 60-70-х признан лучшей футбольной командой в истории.

Нидерландская команда образца 1965-1973 годов возглавила рейтинг FourFourTwo.

Топ-50 замкнул «Лестер», выигравший чемпионат Англии в сезоне-2015/16.

Топ-10 лучших команд в истории:

1. «Аякс» (1965-1973)

2. Сборная Бразилии (1970)

3. «Милан» (1987-91)

4. «Реал Мадрид» (1955-60)

5. «Барселона» (2008-11)

6. «Ливерпуль» (1975-84)

7. Сборная Испании (2007-12)

8. «Интер» (1962-67)

9. «Сантос» (1955-68)

10. Сборная Венгрии (1950-56)

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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81 комментарий

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Yoshiyuki Lewis
А где сборная Англии при Аллардайсе?
1 матч-1 победа
+45
-5
+40
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KarLik
Объективно, лучшая команда в истории рубин бикеича
+16
-5
+11
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#SharkTeam
максимально спорный рейтинг. В одном списке сборная одного года и клубная команда 9-ти сезонов.
+8
-2
+6
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#SharkTeam
Ответ Yoshiyuki Lewis
Вспоминаешь времена когда Манчестер Сити играл в Чемпионшипе
горишь витян
+8
-3
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Iamliam
Клубы:
кол-во лет - финалы ЛЧ - победы
1.Реал(1955-1966) - 11лет - 8финалов - 6побед
2.Реал(2013-2022) - 9 - 5 - 5 
3.Ливерпуль(1976-1985) - 9 - 5 - 4
4.Барселона(2005-2015) - 10 - 4 - 4
5.Милан(1988-1995) - 7 - 5 - 3

Сборные:
кол-во лет - финалы ЧМ(+ЧЕ) - победы ЧМ(+ЧЕ)
1.Бразилия Пеле и Гаринчи(1958-1970) - 12 - 3 - 3
2.Германия Маттеуса и Руммениге(1980-1990) - 10 - 3(+1) - 1(+1)
3.Испания(2007-2012) - 5 - 1(+2) - 3(+2)
4.Бразилия Роналдо(1998-2006) - 8 - 3 - 2
5.Германия Герда Мюллера и Беккенбауэра(1972-1976) - 4 - 1(+2) - 1(+1)
+6
-1
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Dexter Morgan
Вообще невозможно сравнивать все эти команды. Из разных эпох.
+12
-8
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#SharkTeam
Ответ Yoshiyuki Lewis
Твой праймовый Гвардиолка отлетал в ЛЧ от мертвого Лиона и даже от ТТХма Сейчас непонятно где играет Корнье а он в одиночку уничтожил середняк Про то как Монако U-20 выкинуло Ман Ситевик из ЛЧ вообще молчу Праймовый Гвардиолка проигрывал даже Норвичу и Базелю ухахахаха
а эти команды от кого отлетали? недавно пост был как весь Энфилд рыдал после вылета от ноттингема
+6
-2
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FOOTBALL Live
а я люблю Аякс и по сей день!
+5
-1
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
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Но ФК МБР(МЕМ-БАНКРОТ-РЫЧАГ) сложно превзойти!
+5
-2
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az za
вообще-то Ливерпуль тот в 1984 не кончился, в 1985 был Эйзель и финал КЧ, потом отлучение и доминирование в Англии до 1990, это та же команда с Рашем и Далглишем
+5
-2
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Yoshiyuki Lewis
Ответ #SharkTeam
Кстати, Сити пока нет в рейтинге, наверное думают что цикл ещё продолжается
Внимательней читай
Лестер Сити в топ 50
+11
-9
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Armen Aleksanyan
Ответ Yoshiyuki Lewis
Очередной рейтинг троллинг Манчестер Юнайтед Англичане же госовали и даже Торино поставили выше МЮшного клубца далее в рейтинге🤣🤣🤣
Кроме мю никто не играет в Англии?
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#SharkTeam
неплохо было бы отсечь команды времён полупрофессионального футбола. видится что они в списке как дань истории. Даже команды 90-х не совсем то.
недавно и Карло об этом говорил)
+3
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Коля Волохов
А есть рейтинг лучших рейтингов команд? Какое место там занимает этот рейтинг?
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Andrew Kolevatykh
И из всего этого современный человек среднего возраста видел в лучшем случае 4 команды. Очень интересный рейтинг. Сейчас бы сравнивать команды, типа Венгрии и Сантоса, которые можно было увидеть лишь вживую в те годы, либо по 3,5 видеоотрезкам.
+6
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Yoshiyuki Lewis
Ответ Proper Chels
Барселона Гвардиолы 5, Ман Сити Гвардиолы нет в рейтинге 🤡 При всем уважении к этим всем командам, но для праймовых Сити и Барсы Гвардиолы это были бы плюшевые игрушки.
Твой праймовый Гвардиолка отлетал в ЛЧ от мертвого Лиона и даже от ТТХма
Сейчас непонятно где играет Корнье а он в одиночку уничтожил середняк
Про то как Монако U-20 выкинуло Ман Ситевик из ЛЧ вообще молчу
Праймовый Гвардиолка проигрывал даже Норвичу и Базелю ухахахаха
+17
-15
+2
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M a y h e M
Нелепости какие-то. Бавария при позднем Хайнкесе снесла бы под ноль любую из приведённых выше команд
+1
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mr kovalsky
Ответ Yoshiyuki Lewis
А где сборная Англии при Аллардайсе? 1 матч-1 победа
Мю при Каррике, 2 матчи 2 выигрыша
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Rus Donskoy
больше всего рад за Аякс!!
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stubborn89
реально глупые рейтинги у них какие-то 🗿
+7
-6
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Max Payne
Ответ Растиньяк
что делает эвребе тим в этом рейтинге?
Эффект от медикаментов прошёл?
Ведь не представим же мы, что ты так юн...
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А.В. Бубнов
Ответ Direct free kick
Заказ Платини по устранению англоклубов прошёл тогда успешно. Эвребе подставили
Сомневаюсь что подставили. Скорее ему вскружило голову вознаграждение.
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Direct free kick
Ответ А.В. Бубнов
Эвребэ одобряэ
Заказ Платини по устранению англоклубов прошёл тогда успешно. Эвребе подставили
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Пацанчик реальный
Ответ Ярый член
из всех что видел по мне самая сильная команда это Барселона Гвардьолы образца 2010/2011 команда абсолютно без слабых мест с праймовыми Месси,Иньестой,Хави в составе
Мое мнение,что самая сильная команда последних лет это Бавария Хайнкеса!
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"Рот-Вайсс"
Ответ Пацанчик реальный
Мое мнение,что самая сильная команда последних лет это Бавария Хайнкеса!
Это которая Челси отлетела?
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Пацанчик реальный
Ответ "Рот-Вайсс"
Это которая Челси отлетела?
Это которая на следующий год всех аннагелировала!особенно ФК Рычаг в полуфинале!
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Direct free kick
Ответ Михо
Бавария Беккенбауэра и Мюллера взявшая 3 подряд КЕЧ, должна быть в рейтинге
1975 год - пивоварня 10-я в бундеслига, в КЕЧ отскочила от Арарат с дебютантом Хореном Оганесяном
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Iamliam
Ответ Михо
Бавария Беккенбауэра и Мюллера взявшая 3 подряд КЕЧ, должна быть в рейтинге
Она наверняка есть, просто не в первой десятке.
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А.В. Бубнов
Ответ Direct free kick
Всё-таки Яна Кошкина не вышла замуж за Витяна. Вот и вернулся сюда весь побитый
Зачем ему живая Яна Кошкина? Достаточно фото)
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А.В. Бубнов
Ответ Yoshiyuki Lewis
Вспоминаешь времена когда Манчестер Сити играл в Чемпионшипе
А типа когда они были в Высшей Лиги, были заметными)
Шейх их выбрал как галка блестящее. И в данном случае блестело слово: Манчестер
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Direct free kick
Ответ #SharkTeam
горишь витян
Всё-таки Яна Кошкина не вышла замуж за Витяна. Вот и вернулся сюда весь побитый
+1
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"Рот-Вайсс"
Ответ Пацанчик реальный
Это которая на следующий год всех аннагелировала!особенно ФК Рычаг в полуфинале!
А что в следующем сезоне было?
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Пацанчик реальный
Ответ "Рот-Вайсс"
А что в следующем сезоне было?
Ты про сезон после требла?Пришел лысый шарлатан и все заруинил!
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"Рот-Вайсс"
Ответ Пацанчик реальный
Ты про сезон после требла?Пришел лысый шарлатан и все заруинил!
А почему зений ушёл? Испугался позора после триумфа?
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elkipalki
Никто не может взять ЛЧ два раза подряд, конкуренция сумасшедшая. Реал берет ЛЧ три раза подряд. Это 100% лучшая команда современности.
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Михо
Бавария Беккенбауэра и Мюллера взявшая 3 подряд КЕЧ, должна быть в рейтинге
+7
-7
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Растиньяк
что делает эвребе тим в этом рейтинге?
+4
-4
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Ruscello
Хотя бы разделили сборные и клубные команды...
Ливерпуль выше любого МЮ. Неожиданно.
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Roman Dementiev
Нет Ювентуса 90-х и Баварии Мюлера))))
Какие же клоунские их рейтинги, из раза в раз
+2
-2
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Mike 60
Ответ Rus Donskoy
больше всего рад за Аякс!!
Аналогично !
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Max Payne
Та вы шоо 443 нету в десятке команды которая брала 3 ЛЧ подряд? Аййй, может в другом списке....
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sinkindragon@gmail.com
Барселона периода 3 сезонов выше Ливерпуля 10-ти только из-за трагедии в Хиллсборо , после которой следовал бан в еврокубках
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тигр настоящий
Насчет аякса вопросов нет .
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ArtemEgs
Ответ Роман
В 21 веке топ-3 доминирующие команды. Реал Мадрид с 4 ЛЧ за 5 лет. Сборная Испании 2008-2012 года с их 3 международными трофеями. Далее сборная Бразилии 2002 г. У Барсы был Негрейра, Эвребе, так что у тех свой рейтинг.
Комментарий удален пользователем
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Варлампий Варлампий
11 место в рейтинге неожиданно "Спартак М" (1991-1995)
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Ты главное чаще пиши расшифровку абривиатуры, чтобы хоть кто-то кроме тебя понял этот бред)
Мне кажется все сразу поняли!)
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Ты главное чаще пиши расшифровку абривиатуры, чтобы хоть кто-то кроме тебя понял этот бред)
Кстати МБР это как раз про Барселону!)ты знаешь,что такое мбр?
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Iamliam
Ответ Пацанчик реальный
Но ФК МБР(МЕМ-БАНКРОТ-РЫЧАГ) сложно превзойти!
ОПГ КЧК(Клаттенбург-Чакыр-Кашшаи) думаю даст тебе прикурить
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Пацанчик реальный
Ответ Iamliam
ОПГ КЧК(Клаттенбург-Чакыр-Кашшаи) думаю даст тебе прикурить
Один Эвребе стоит больше всех троих!👌
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Iamliam
Ответ Пацанчик реальный
Один Эвребе стоит больше всех троих!👌
Это был скандальный матч. Но:
Эвребе допустил ошибку, не поставив железобетонную пенку за руку Пике
Эвребе совершил ошибку, ошибочно удалив Абидаля
Барса забила победный гол по всем правилам
Пенки за нырки Дрогба спорные

Это был матч имени Эвребе, но Барсу он не тащил.
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