«Аякс» Михелса – лучшая команда в истории по версии FourFourTwo, Бразилия-1970 – 2-я, «Милан» Сакки – 3-й, «Реал» с 5 КЕЧ подряд – 4-й, «Барса» Пепа – 5-я
«Аякс» 60-70-х признан лучшей футбольной командой в истории.
Нидерландская команда образца 1965-1973 годов возглавила рейтинг FourFourTwo.
Топ-50 замкнул «Лестер», выигравший чемпионат Англии в сезоне-2015/16.
Топ-10 лучших команд в истории:
1. «Аякс» (1965-1973)
2. Сборная Бразилии (1970)
3. «Милан» (1987-91)
4. «Реал Мадрид» (1955-60)
5. «Барселона» (2008-11)
6. «Ливерпуль» (1975-84)
7. Сборная Испании (2007-12)
8. «Интер» (1962-67)
9. «Сантос» (1955-68)
10. Сборная Венгрии (1950-56)
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1 матч-1 победа
кол-во лет - финалы ЛЧ - победы
1.Реал(1955-1966) - 11лет - 8финалов - 6побед
2.Реал(2013-2022) - 9 - 5 - 5
3.Ливерпуль(1976-1985) - 9 - 5 - 4
4.Барселона(2005-2015) - 10 - 4 - 4
5.Милан(1988-1995) - 7 - 5 - 3
Сборные:
кол-во лет - финалы ЧМ(+ЧЕ) - победы ЧМ(+ЧЕ)
1.Бразилия Пеле и Гаринчи(1958-1970) - 12 - 3 - 3
2.Германия Маттеуса и Руммениге(1980-1990) - 10 - 3(+1) - 1(+1)
3.Испания(2007-2012) - 5 - 1(+2) - 3(+2)
4.Бразилия Роналдо(1998-2006) - 8 - 3 - 2
5.Германия Герда Мюллера и Беккенбауэра(1972-1976) - 4 - 1(+2) - 1(+1)
Лестер Сити в топ 50
недавно и Карло об этом говорил)
Сейчас непонятно где играет Корнье а он в одиночку уничтожил середняк
Про то как Монако U-20 выкинуло Ман Ситевик из ЛЧ вообще молчу
Праймовый Гвардиолка проигрывал даже Норвичу и Базелю ухахахаха
Ведь не представим же мы, что ты так юн...
Шейх их выбрал как галка блестящее. И в данном случае блестело слово: Манчестер
Ливерпуль выше любого МЮ. Неожиданно.
Какие же клоунские их рейтинги, из раза в раз
Эвребе допустил ошибку, не поставив железобетонную пенку за руку Пике
Эвребе совершил ошибку, ошибочно удалив Абидаля
Барса забила победный гол по всем правилам
Пенки за нырки Дрогба спорные
Это был матч имени Эвребе, но Барсу он не тащил.