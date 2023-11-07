Гарначо не накажут за эмодзи гориллы под фото Онана: «Игрок объяснил, что подчеркивал силу и мощь Андре и Магуайра, сыгравших ключевую роль в победе над «Копенгагеном»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Футбольная ассоциация Англии Харри Магуайр Андре Онана дискриминация Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо не будет наказан за использование эмодзи в виде гориллы.

Вингер «Манчестер Юнайтед» выложил фото Андре Онана с двумя эмодзи гориллы после того, как голкипер отразил пенальти в матче Лиги чемпионов. После замечаний о возможном проявлении расизма пост был удален.

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что пояснения, которые предоставил ей Гарначо, оказались удовлетворительными, поэтому дисциплинарное производство начато не будет. При этом FA напомнила игроку «о его ответственности за сообщения в соцсетях и использование эмодзи».

«Мы попросили игрока высказать свои соображения в рамках нашего расследования, и он объяснил, что использовал два эмодзи гориллы, чтобы подчеркнуть силу и мощь его партнеров, Андре Онана и Харри Магуайра, сыгравших ключевую роль в победе «МЮ» над «Копенгагеном», – говорится в заявлении.

Онана о посте с эмодзи гориллы: «Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь»

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15 комментариев

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граф Якунин
Зато Кавани наказали, хотя тот к кому он обращался сказал что это нормально
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Все мы знаем про мощь холодильников. Индиана Джонс и Джокер подтвердят
+5
-2
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Alex Miheev
Двойные стандарты, ничего нового
+3
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Случайно заскочил
"Бернарду дисквалифицирован на 1 матч за твит про Менди и шоколадного человечка. Он заплатит штраф и пройдет спецкурсы"
+2
0
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Руслан1313
Гараначо объяснил что он имел ввиду.
FA такие - а ну тогда ладно…

P.S. Тупые идиоты все поголовно кто сидит в FA
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Алексей Ненахов
Адекватность
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Lindeman
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все мы знаем про мощь холодильников. Индиана Джонс и Джокер подтвердят
Про Джокера можно подробнее? Ни как не могу вспомнить
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Lindeman
Про Джокера можно подробнее? Ни как не могу вспомнить
В фильме "Джокер" 2019 года персонаж залез в холодильник. Потом уже через некоторое время он сделает себе Гримм

Ps

Пардон за спойлеры, если кто-то не смотрел.
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stanvixx
Ответ Случайно заскочил
"Бернарду дисквалифицирован на 1 матч за твит про Менди и шоколадного человечка. Он заплатит штраф и пройдет спецкурсы"
Гарначо гориллой хотел показать силу и мощь Онаны.
Бернарду, в свою очередь, шоколадным человечком видимо хотел показать, что Менди сладкий мальчик...
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Streetbor
А они ожидали от Гарначо, что он скажет я расист ?🤦🏿‍♂️ Хотя такому расследованию от ФА в целом не удивлён.
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Eridan
Звучит как анекдот, конечно!
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Гусеконь
почему это надо подчёркивать? Может наказывающие органы просто больные неадекваты?
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sancho81
Может, мозги все-таки начинают проявляться?
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Lindeman
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В фильме "Джокер" 2019 года персонаж залез в холодильник. Потом уже через некоторое время он сделает себе Гримм Ps Пардон за спойлеры, если кто-то не смотрел.
Спасибо. Последний раз фильм смотрел в 2020 и уже подзабыл некоторые детали
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Lindeman
Спасибо. Последний раз фильм смотрел в 2020 и уже подзабыл некоторые детали
Один из лучших фильмов за последние годы
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