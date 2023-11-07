Гарначо не накажут за эмодзи гориллы под фото Онана: «Игрок объяснил, что подчеркивал силу и мощь Андре и Магуайра, сыгравших ключевую роль в победе над «Копенгагеном»

Алехандро Гарначо не будет наказан за использование эмодзи в виде гориллы.

Вингер « » выложил фото Андре Онана с двумя эмодзи гориллы после того, как голкипер отразил пенальти в матче Лиги чемпионов. После замечаний о возможном проявлении расизма пост был удален.

ассоциация Англии сообщила, что пояснения, которые предоставил ей Гарначо, оказались удовлетворительными, поэтому дисциплинарное производство начато не будет. При этом FA напомнила игроку «о его ответственности за сообщения в соцсетях и использование эмодзи».

«Мы попросили игрока высказать свои соображения в рамках нашего расследования, и он объяснил, что использовал два эмодзи гориллы, чтобы подчеркнуть силу и мощь его партнеров, и , сыгравших ключевую роль в победе «МЮ» над «Копенгагеном», – говорится в заявлении.

Онана о посте с эмодзи гориллы: «Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!