Травма Гави серьезная – об этом сообщили в RFEF. Ферран, забив Грузии, поднял футболку замененного в 1-м тайме хавбека

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы сборная Грузии по футболу Федерация футбола Испании квалификация Евро-2024 Ферран Торрес Здоровье Гави Футбол

Гави может выбыть на длительный срок из-за травмы правого колена.

Полузащитник получил повреждение в первом тайме матча с Грузией в квалификации Евро-2024.

По информации Diario Sport, в Королевской испанской футбольной федерации говорят, что травма серьезная, но ее тяжесть будет установлена только после проведения обследования.

Следует отметить, что вингер Ферран Торрес, забив Грузии во втором тайме, поднял футболку Гави и продемонстрировал трибунам.

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50 комментариев

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k_terekhov
Говорят, что кресты. Очень жаль. А де ла Фуэнте — 🤡
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mbauer
Мегаважный матч был поди. Полуторный состав выставить никак нельзя было
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falkao2013
Ждём тестов. Здоровья Гави.Тренерам сборных пора бы уже понять,что с таким графиком надо немного ротировать состав в матчах,где результат не столь важен.
+22
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Влад Безруков
Самое идиотское, что Гави мог очень легко напороться на такую травму в важном матче, с его стилем игры, и удивительно, что этого не было раньше
Но он её получает в самом бесполезно матче, в котором он мог бы её получить.
Фантастика какая-то
Хави должен приехать в федерацию и уничтожить тренерский штаб сборной, просто клинические идиоты тренеруют её
+16
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ISkO
Сначала возят Педри на Олимпиаду когда он уже сыграл 60 матчей за сезон и в итоге он становится траматичным. А теперь заставляют играть Гави по 90 минут в ненужным матчах, и в итоге он получает травму которая может ему карьеру угробить. Слов просто нет.
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kvint(ksk)
Только Педри вернулся в состав , вот теперь новая напасть. Барсе и Реале в этот сезоне просто тотально не везет
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Nika13
это ужас, один из самых больших молодых талантов европы, возможно, получил травму, которая может поставить крест на всей карьере из-за игры, которая ни на что не влияла, тренера сборной испании нужно уволить, а всем клубам перестать посылать игроков на матчи сборных
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
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Кто там смеялся над травмой Беллингема и прочих игроков «Реала»?
Бумеранг в действии, приятного аппетита)
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Bazilic
Какая Де Ла Фуэнте тварь
Просто слов нет
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Arthurino
Ответ falkao2013
Ждём тестов. Здоровья Гави.Тренерам сборных пора бы уже понять,что с таким графиком надо немного ротировать состав в матчах,где результат не столь важен.
Хоть в чем-то фанаты Реала и Барсы могут быть солидарны. Ротации на самом деле не выход. УЕФА снижает планку зарплат для футболистов, но почти ежегодно увеличивает количество игр, а платит компенсацию за травмированных копейки. Клубы АПЛ, Реал, Барса, Бавария и другие должны начать уже говорить. Один негодующий Реал ничего не изменит
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falkao2013
К сожалению, это повреждение крестообразной связки. Пропустит от шести до восьми месяцев. Пропускает Евро и Олимпийские игры. Очень жаль
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Bazilic
Ответ Shuller18
Уж поверь, Гави я сочувствовать не буду. Этот мелкий гопник давно нарывался на травму, как тут в карму не поверить, ведь уж больно много ему прощали битье соперников. Хотя как человеку безусловно здоровья, травмы никому не желаю. Другое дело, что без этого гопаря футбол станет чуточку чище
И кого Гави сломал за свою карьеру? Кого он травмировал хоть на день?
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Bazilic
Ответ Shuller18
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Какая же ты все таки бесчеловечная *****
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udiekemen
Ответ k_terekhov
Говорят, что кресты. Очень жаль. А де ла Фуэнте — 🤡
Травмы, травмы и травмы...бесит такая ситуация что у каждого клуба минимум 1 ключевой игрок возвращается травмированным
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Bazilic
Ответ Shuller18
Его попросили, он и ставил. Все вопросы к де ла Пенья, который бездаря Гави пропихнул везде
Шулер, если я тебя сейчас пошлю на три буквы и меня забанят, тебе легче станет?
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Ansu Fati
Ответ ASH11
Хави не больно лучше. У него Гави также от звонка до звонка играл.
Ну так Барселона ему платит зарплату и на столь неважные матчи не выпускают. Да и Хави хоть как-то ротирует состав порой делая даже идиотские замены
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Sundance Neeskens
Вот так основной игрок сборной пролетает мимо Евро. Спасибо тренеру за это.
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Бронислав Каминский
Ответ Wiley Fox
Бчкашки радовались травмам игроков Мадрида Карма, она такая
Думаешь Гави как-то участвует в кармических процессах юзеров со спортса?
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GuruFutbola
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Бронислав Каминский
В этом сезоне у Барсы одни мучения будут,походу...
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Shuller18
Ответ Nika13
они играют на разных позициях, полузащитникам легче восстанавливаться, потому что для их игры не так важна скорость
Для Гави физическая готовность это все. Без неё он тупо ничего другого предложить не может, там ни ума, ни техники
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Nika13
Ответ atomio
ну... Фати 2.0 похоже... в итоге ( это очень печально. после крестов ни один футболист уже не будет тем что был прежде
они играют на разных позициях, полузащитникам легче восстанавливаться, потому что для их игры не так важна скорость
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Appa
Ответ atomio
ну... Фати 2.0 похоже... в итоге ( это очень печально. после крестов ни один футболист уже не будет тем что был прежде
Фло Вирц?
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Panurge From hell
Ответ atomio
ну... Фати 2.0 похоже... в итоге ( это очень печально. после крестов ни один футболист уже не будет тем что был прежде
ну Ван Дейк сейчас очень классно играет(в этом сезоне).Пепе после крестов восхитительно играл.
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ATEC
Ответ Бронислав Каминский
Думаешь Гави как-то участвует в кармических процессах юзеров со спортса?
Невероятные персы тут обитают порой… Активные болелы на форумах это всегда секта, но когда им 30+ лет то тут уже совсем все плохо
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паяльная лампа
Ответ Леван Мкртчян
Где говорят что кресты? Я просто ничего не нашёл про это в сети
в as написали
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atomio
ну... Фати 2.0 похоже... в итоге ( это очень печально. после крестов ни один футболист уже не будет тем что был прежде
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ASH11
Ответ Влад Безруков
Самое идиотское, что Гави мог очень легко напороться на такую травму в важном матче, с его стилем игры, и удивительно, что этого не было раньше Но он её получает в самом бесполезно матче, в котором он мог бы её получить. Фантастика какая-то Хави должен приехать в федерацию и уничтожить тренерский штаб сборной, просто клинические идиоты тренеруют её
Хави не больно лучше. У него Гави также от звонка до звонка играл.
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Ansu Fati
Ответ JENNINGS
Кто там смеялся над травмой Беллингема и прочих игроков «Реала»? Бумеранг в действии, приятного аппетита)
Чем ты далеко убежал от этих смешариков со своим бумерангом?
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SergioRamos92
Мда
У Реала и Барселона в этом сезоне тотальная непруха
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ASH11
Ответ falkao2013
Ждём тестов. Здоровья Гави.Тренерам сборных пора бы уже понять,что с таким графиком надо немного ротировать состав в матчах,где результат не столь важен.
Нет смысла вообще перегружать столь молодых игроков, как Гави или Заир-Эмери. По факту, им еще года 2-3 минимум надо дозревать физически. Это при том, что они не обладают какими-то особыми антропометрическими данными, как те же Мбаппе или Холанд.
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deadjoker
Еще одного пацана загоняли.
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Леван Мкртчян
Ответ паяльная лампа
в as написали
Понял. Спасибо
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Леван Мкртчян
Ответ GuruFutbola
Ass
Пипец(
Этого Де ла Фуэнте надо.............
Злости не хватает
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