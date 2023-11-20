Травма Гави серьезная – об этом сообщили в RFEF. Ферран, забив Грузии, поднял футболку замененного в 1-м тайме хавбека
Гави может выбыть на длительный срок из-за травмы правого колена.
Полузащитник получил повреждение в первом тайме матча с Грузией в квалификации Евро-2024.
По информации Diario Sport, в Королевской испанской футбольной федерации говорят, что травма серьезная, но ее тяжесть будет установлена только после проведения обследования.
Следует отметить, что вингер Ферран Торрес, забив Грузии во втором тайме, поднял футболку Гави и продемонстрировал трибунам.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Но он её получает в самом бесполезно матче, в котором он мог бы её получить.
Фантастика какая-то
Хави должен приехать в федерацию и уничтожить тренерский штаб сборной, просто клинические идиоты тренеруют её
Бумеранг в действии, приятного аппетита)
Просто слов нет
У Реала и Барселона в этом сезоне тотальная непруха
Этого Де ла Фуэнте надо.............
Злости не хватает