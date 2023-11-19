Гави травмировал колено в 1-м тайме матча Испании с Грузией

Гави заменен в первом тайме матча с Грузией из-за травмы.

Полузащитник, представляющий «Барселону», на 20-й минуте игры за сборную в квалификации Евро-2024 получил сзади удар в область подколенной мышцы от защитника .

После оказания помощи хавбек вернулся в игру, однако почти сразу, совершив резкий разворот после ускорения, почувствовал боль и схватился за правое колено. После этого был заменен на Ойана Сансета.

19-летний футболист в текущем сезоне 12 раз сыграл в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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