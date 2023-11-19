Гави травмировал колено в 1-м тайме матча Испании с Грузией

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы сборная Грузии по футболу Лука Лочошвили Ойан Сансет Здоровье Гави Футбол

Гави заменен в первом тайме матча с Грузией из-за травмы.

Полузащитник, представляющий «Барселону», на 20-й минуте игры за сборную Испании в квалификации Евро-2024 получил сзади удар в область подколенной мышцы от защитника Луки Лочошвили.

После оказания помощи хавбек вернулся в игру, однако почти сразу, совершив резкий разворот после ускорения, почувствовал боль и схватился за правое колено. После этого Гави был заменен на Ойана Сансета.

19-летний футболист в текущем сезоне 12 раз сыграл в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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fRsk
У меня слов нет от этого трениришки. Вы уже первые ЗАЧЕМ ты 2 матча подряд ставишь Гави в основу, если он в матче против Кипра сыграл все 90 минут? У него вообще с головой проблемы? Почему никому не нужный матч не играют те, кто редко вызывается в сборную? Как же горит с этого, просто жесть.
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ILYA_FCB
Только Педри восстановился и тут...
Не понимаю зачем напрягать игроков в ничего не значущих матчах
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Михаил Зобнин
Обидно! Здоровья, Машина!
+34
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Nike of FW
Да ла Фуенто это то же чудак на букву М который вызвал Педри на Олимпиаду после 70 игр за год .... теперь Гави после того как Испания уже завоевала путёвку.
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Marslan Akmataliev
Ну дай ты возможность поиграть в основе Мерино, Субименди, которые проводят отличный сезон и заслужили свой шанс в основе, дай поиграть Алейшу Гарсии - системообразующему игроку лидера чемпионата, нет, нужно кидать в игру Родри и Гави.
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XavIniesta2008-2015
Этот де ла Фуэнте реально мясник. У матча нулевая турнирная значимость. Зачем выпускать Гави снова ?
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RoArt
Прям какое то соревнование между Реалом и Барсой, у кого больше игроков травмируется. Так и у Жироны шансы появятся...
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василий иванов
А разве Испания не вышла уже на Евро? что не так с тренерами? что молодняка или резервистов нет? пора просто забирать игроков из сборных и просто их не пускать на бесполезные матчи. "Убили" Педри, давайте ушатайте теперь Гави. А лечить и страдать из-за этого будет теперь клуб.
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Sundance Neeskens
Ответ fRsk
У меня слов нет от этого трениришки. Вы уже первые ЗАЧЕМ ты 2 матча подряд ставишь Гави в основу, если он в матче против Кипра сыграл все 90 минут? У него вообще с головой проблемы? Почему никому не нужный матч не играют те, кто редко вызывается в сборную? Как же горит с этого, просто жесть.
Это тот же самый тренер, который вызвал Педри на Олимпиаду после сезона в клубе и Евро со сборной. Последствия все знают. И он же недавно вызвал травмированного Ламина. У него явно с головой что-то не в порядке.
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falkao2013
Реальная потеря будет для Барселоны. Надеюсь там всего лишь ушиб мягких тканей и максимум,что пропустит Гави это матч с Райо.
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ATEC
Какая то невероятная по тупости со стороны тренера травма… Зачем, для чего… Наверно работяг со скамейки лишний раз не захотел тревожить, зачем двигаться лишний раз
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Yelzin Teheda
мда... испанские топ клубы прокляты
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Bazilic
Какая же тварь тренер сборной. Просто слов нет
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falkao2013
Ну там похоже всё серьёзно. Уже несколько авторитетных источников,ссылаясь на федерацию,написали,что серьёзная травма колена.
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BurBon
Хорошо, что ФД и Педри вернулись. Пусть отдыхает, он и так пашет весь сезон по 90+ минут.
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Алексей Дустов
Очень надеюсь что не всё так серьезно. Здоровья Гави!
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Guillermo
Ответ falkao2013
Реальная потеря будет для Барселоны. Надеюсь там всего лишь ушиб мягких тканей и максимум,что пропустит Гави это матч с Райо.
Ферран футболку Гави во время празднования гола показывал.. скорее всего реальная потеря
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56mh5snq4w
Когда стал известен состав я понял что так и будет!
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RealJon
Поздравляем Атлетико с Чемпионством. Прям чувствуется все к этому идет )))
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Dark.Babysitter
Здоровья бриллианту Барселоны!
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SergioRamos92
Ответ Shuller18
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Не думаю что с крестами он бы смог сам на своих ногах покинуть поле
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