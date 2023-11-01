Романцев о «Зените»: «Оспаривать роль Семака в золотой серии могут либо нефутбольные люди, либо его заклятые враги»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Роберто Манчини премьер-лига Россия Олег Романцев Мирча Луческу Далер Кузяев Малком Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Олег Романцев высказался о работе Сергея Семака в «Зените».

– Похоже, «Зенит» набирает игровую форму, в которой он пять раз подряд становился чемпионом. Но почему-то все равно приходится слышать, что в этом нет заслуги Сергея Семака – якобы, работая в таких условиях, любой тренер выиграл бы золото. Но почему тогда это не вышло у Луческу и Манчини, у которых в Питере были точно такие же условия?

– Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги. Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться.

После потери Малкома и Кузяева «Зенит» не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потере мотивации, пресыщенности победами и, конечно же, просчетах Семака.

Замечу, что у «Спартака» тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой.

Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой «Зенит» укрепит атаку молодым бразильцем Педро.

А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем. Вообще твердость и последовательность в решениях – стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния «Краснодара» выиграть шестой титул кряду будет сложнее.

Что касается осечек в «Зените» Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами», – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

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31 комментарий

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denimo21
Конкретно мое ощущение , что когда Семак уйдёт из Зенита , то эти времена будут вспоминать , как сейчас вспоминают спартачи времена Романцева. С ностальгией и легкой грустью.
Я думаю самого Романцева тоже хейтили в то время, просто такого медиа и интернет пространства не было как сейчас.
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La Crosse Bobcats
Ответ Xm.md
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а что нет?
сезон 93/94 - провал с группе с Барселоной, Монако и Галатасараем в группе. и 2 разгрома, 4-1 от Монако и 5-1 от Барселоны
94/95 - провал в группе с Баварией, ПСЖ и Динамо Киев и опять таки один разгром 4-1 от ПСЖ
сезон 97/98 - провал с Кошице, даже до группы в ЛЧ не дошли)
сезон 98/99 - опять таки провал не провал, но снова не вышли из группы Реал, Интер, Штурм
99/00 - однозначый провал - не вышли из легчайшей группы Бордо, Виллем 2 и Спарта Прага.
так что да, Романцев достаточно стабильно пропаливался в группах ЛЧ, а иногда даже и до группового этапа не доходил))
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Архитектор Мендисабаль
Олег Иванович походя назвал активных пользователей сайта, болеющих за тушинский середняк, совершенно нефутбольными людьми... Ждём анафемы от истинно уверовавших?..
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GaasJT
Шах и мат от Олега Ивановича.
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GaasJT
Ответ Иван Висс
что скажет мостовой?))
Что Романцев, в отличие от него, не играл 20 лет на САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
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Bartez1986
Олег Иванович максимально адекватен
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Рашпель793
Ответ Иван Висс
что скажет мостовой?))
Мостовой к Семаку хорошо относится. Богданыч и мяч чеканить умеет и на высоком уровне поиграл )
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Сибирский литовец
Ответ La Crosse Bobcats
а что нет? сезон 93/94 - провал с группе с Барселоной, Монако и Галатасараем в группе. и 2 разгрома, 4-1 от Монако и 5-1 от Барселоны 94/95 - провал в группе с Баварией, ПСЖ и Динамо Киев и опять таки один разгром 4-1 от ПСЖ сезон 97/98 - провал с Кошице, даже до группы в ЛЧ не дошли) сезон 98/99 - опять таки провал не провал, но снова не вышли из группы Реал, Интер, Штурм 99/00 - однозначый провал - не вышли из легчайшей группы Бордо, Виллем 2 и Спарта Прага. так что да, Романцев достаточно стабильно пропаливался в группах ЛЧ, а иногда даже и до группового этапа не доходил))
сейчас повылазят адепты секты Олега Иваныча и научат как надо любить Романцева)
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Антон Путятин
Адекватно. Семак сумел работать и со звёздами и с молодежью.
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ST07
Удивлен как мудро ОИР сказал и что он в теме. Единственное, думаю, что заслуги в приглашении Малкома в Зенит у Семака нет - это точно решение Рибалты и руководства, имиджевое решение, без мнения Семака.
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Peter Parker
Ответ Архитектор Мендисабаль
Олег Иванович походя назвал активных пользователей сайта, болеющих за тушинский середняк, совершенно нефутбольными людьми... Ждём анафемы от истинно уверовавших?..
Какая удивительная сила есть у слов, согласен? Вот, я прочитал слова Романцева про Семака и даже как-то приятно стало от такого отношения одного человека к другому, профессиональной солидарности. А прочитал тебя, и будто испачкался в словесных испражнениях.
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eugens
Ответ Михон Мясной
Конечно, будете вспоминать. Всех звёздочек лишат, а зенитку расформируют.
Наивные детские мечты)))
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Ruscello
Романцев сам никогда не любил критику, поэтому все критикующие его делились на неучей или врагов. Ничего нового.
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Антон Путятин
осечка Румына? там судьи в упор на ставили пенальти в ворота наших соперников и наоборот. Халка откровенно сносили в штрафных. пихали, отрывали ноги. Но на нем пенальти судьям ставить было нельзя))) кстати и в ЛС судили так же вот что удивительно.
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Никита Аксанов
Френдли файер от Олега Ивановича.
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denimo21
Ответ Михон Мясной
Конечно, будете вспоминать. Всех звёздочек лишат, а зенитку расформируют.
Михон, слово «будете» тут не подходит. Я не болельщик Зенита. Я за другую команду. Тебе, кстати , тоже не понравится
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Ковид 07.10.52
Ответ Валерий Охотин
С помойки что ли ?
Думаете, что Романцев по ним уже лазает?
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Валерий Охотин
Ответ Ковид 07.10.52
На счет Малкома посмешил, как-будто его не из Барсы за кучу лямов купили, а нашли на питерской помойке, простите, академии.
С помойки что ли ?
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Любовь Мелехова
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Чутьё на таланты? )))
Менеджмент у Зенита хороший. Да и Семак умеет работать с тем, что у него есть.
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La Crosse Bobcats
Ответ Михон Мясной
Конечно, будете вспоминать. Всех звёздочек лишат, а зенитку расформируют.
ты лекарства что ли забыл принять? чего то тебя уже с утра перекрывает
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Виталик Украинский
Ответ Xm.md
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Тогда ковида не было.
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Игорь Новиков
Мудрый ОИР.
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Andrey Yaroslavtsev
Чутьё на таланты? )))
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SCR
О! Я лучше - заклятый враг ).
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Иван Висс
что скажет мостовой?))
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