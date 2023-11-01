Романцев о «Зените»: «Оспаривать роль Семака в золотой серии могут либо нефутбольные люди, либо его заклятые враги»
Олег Романцев высказался о работе Сергея Семака в «Зените».
– Похоже, «Зенит» набирает игровую форму, в которой он пять раз подряд становился чемпионом. Но почему-то все равно приходится слышать, что в этом нет заслуги Сергея Семака – якобы, работая в таких условиях, любой тренер выиграл бы золото. Но почему тогда это не вышло у Луческу и Манчини, у которых в Питере были точно такие же условия?
– Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги. Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться.
После потери Малкома и Кузяева «Зенит» не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потере мотивации, пресыщенности победами и, конечно же, просчетах Семака.
Замечу, что у «Спартака» тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой.
Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой «Зенит» укрепит атаку молодым бразильцем Педро.
А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем. Вообще твердость и последовательность в решениях – стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния «Краснодара» выиграть шестой титул кряду будет сложнее.
Что касается осечек в «Зените» Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Я думаю самого Романцева тоже хейтили в то время, просто такого медиа и интернет пространства не было как сейчас.
сезон 93/94 - провал с группе с Барселоной, Монако и Галатасараем в группе. и 2 разгрома, 4-1 от Монако и 5-1 от Барселоны
94/95 - провал в группе с Баварией, ПСЖ и Динамо Киев и опять таки один разгром 4-1 от ПСЖ
сезон 97/98 - провал с Кошице, даже до группы в ЛЧ не дошли)
сезон 98/99 - опять таки провал не провал, но снова не вышли из группы Реал, Интер, Штурм
99/00 - однозначый провал - не вышли из легчайшей группы Бордо, Виллем 2 и Спарта Прага.
так что да, Романцев достаточно стабильно пропаливался в группах ЛЧ, а иногда даже и до группового этапа не доходил))