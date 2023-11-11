Михаил Боярский: «Краснодар» не выиграет у «Зенита» в Петербурге. У нас есть 12-й игрок – болельщики»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Михаил Боярский Краснодар Далер Кузяев Малком Матео Кассьерра Иван Сергеев Футбол

Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар».

Команда из Санкт-Петербурга принимает «Краснодар» в 15-м туре Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

«Я думаю, что будет очень интересная игра. Для «Зенита» это принципиальный матч, сегодня нужно обязательно выиграть. «Краснодар» – замечательная команда и окажет достойное сопротивление в гостях, но у питерцев такой настрой, что они готовы выиграть.

Сергеев и Кассьерра сегодня должны сделать свое дело. Я думаю, тренерский штаб подготовил команду серьезным образом. Пожалуй, это один из самых важных матчей в этом сезоне. «Быки» в этом сезоне молодцы, но на нашем поле они выиграть не смогут. У нас есть еще двенадцатый игрок – болельщики.

Уход лидеров – это всегда сюрприз для команды. Перед сезоном ушли Кузяев и Малком, но тренерский штаб и команда справились с этим сюрпризом. «Зенит», скорее всего, опять выиграет «золото». Если не выиграют, это не будет провалом или трагедией», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
У нас есть 12-й игрок – со свистком!
+15
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Кулёс
Ответ Ебздрогыч
У нас есть 12-й игрок – со свистком!
Я думал такой прием только маргариновый клуб использует.
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Alexander Zubkov
А я уж думал это судья, а оказывается болельщики
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Gonzo754
Опять скрипит потёртое седло
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Александр Ларин
Зенит с двумя русскими фамилиями в составе! Круто
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Klopov
Ответ Gonzo754
Опять скрипит потёртое седло
пРотертое
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alexsem69
И тысяча чертей!!!)
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Александр Ларин
У вас есть миллер
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Лурц
Каналья!
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Streetbor
там теперь сцена стоит, ланфрен-ланфра 😁
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Katya Andreychuk
А если 12-й не справится, то мы и 13 и 14 приведём.
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phill anselmo
Миха, уже 0-1
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Джульетта Джульетта
Михаил Сергеевич тот еще оракул!)
А лично я, являясь болельщиком третьего клуба, искренне надеюсь не столько на эту победу "быков", сколько на их чемпионство. По крайней мере, своей игрой они этого вполне заслуживают
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