Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар».

Команда из Санкт-Петербурга принимает «Краснодар» в 15-м туре Мир (0:0, первый тайм).

«Я думаю, что будет очень интересная игра. Для «Зенита» это принципиальный матч, сегодня нужно обязательно выиграть. « » – замечательная команда и окажет достойное сопротивление в гостях, но у питерцев такой настрой, что они готовы выиграть.

и Кассьерра сегодня должны сделать свое дело. Я думаю, тренерский штаб подготовил команду серьезным образом. Пожалуй, это один из самых важных матчей в этом сезоне. «Быки» в этом сезоне молодцы, но на нашем поле они выиграть не смогут. У нас есть еще двенадцатый игрок – болельщики.

Уход лидеров – это всегда сюрприз для команды. Перед сезоном ушли и , но тренерский штаб и команда справились с этим сюрпризом. «Зенит», скорее всего, опять выиграет «золото». Если не выиграют, это не будет провалом или трагедией», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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