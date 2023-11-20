Нигматуллин о вызове в сборную: «Цель, которую я выполнил. Приехав в команду, сразу понял, что есть следующие цели. 32 года для вратаря – хороший возраст»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Артур Нигматуллин Пари НН Футбол

Артур Нигматуллин оценил свой первый вызов в сборную России.

Голкипер высказался в преддверии товарищеского матча с Кубой.

– Насколько сейчас для футболистов важен вызов в сборную, учитывая нынешнюю ситуацию.

– По себе могу сказать, что важен. Думаю, как и для каждого. Это же национальная сборная, она для этого и собирается, чтобы футболисты это чувствовали.

– Был ли у вас какой-либо ориентир среди российских вратарей? 

– Я смотрел за всеми вратарями того времени – Нигматуллиным, Овчинниковым, Акинфеевым. Но ориентиром для меня всегда был Оливер Кан. 

– Можно ли сказать, что сейчас вы на пике своей карьеры?

– Сложно сказать, но отрезок хороший. По прошествии времени будет понятно. Всегда себе говорил, что пока я выхожу на поле, то жду вызова в сборную, ставлю новые цели. 32 года для вратаря – хороший возраст.

– Вам не кажется, что тот футбол, который ставит Валерий Карпин своим командам – слишком рискованный для вратарей?

– Мы все смотрим современный футбол. Все команды так играют. Это тенденция. Надо к этому привыкать, ведь мы стремимся стать лучше. 

– Вызов в сборную – вершина карьеры? 

– Это цель, которую я выполнил и рад. Но когда я приехал в команду, то сразу понял, что есть следующие цели. Для себя я их поставил, – сказал вратарь сборной России.

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4 комментария

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Только Крылья
Ответ Phantomm
Я сперва подумал про Руслана ,пока не прочел про возраст 😁
тот Нигматуллин на 2 головы был выше уровнем((
+1
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