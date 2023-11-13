Нигматуллин – лучший игрок «Пари НН» в октябре. Вратарь вызван в сборную на матч с Кубой

Теги премьер-лига Россия рейтинги Артур Нигматуллин Пари НН Футбол

Артур Нигматуллин признан лучшим игроком «Пари НН» в октябре.

За вратаря проголосовали более 60% болельщиков.

В прошлом месяце Нигматуллин сыграл на ноль в Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) и «Сочи» (1:0), отразив пенальти в матче с южанами.

Ранее стало известно, что голкипер получил вызов в сборную России на товарищеский матч с Кубой, который пройдет 20 ноября в Волгограде.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Фамилия обязывает)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Он не родственник Руслану ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Castor Troy
Ответ Алексей Ненахов
Он не родственник Руслану ?
нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий