Нигматуллин – лучший игрок «Пари НН» в октябре. Вратарь вызван в сборную на матч с Кубой
Артур Нигматуллин признан лучшим игроком «Пари НН» в октябре.
За вратаря проголосовали более 60% болельщиков.
В прошлом месяце Нигматуллин сыграл на ноль в Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) и «Сочи» (1:0), отразив пенальти в матче с южанами.
Ранее стало известно, что голкипер получил вызов в сборную России на товарищеский матч с Кубой, который пройдет 20 ноября в Волгограде.
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