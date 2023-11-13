Нигматуллин – лучший игрок «Пари НН» в октябре. Вратарь вызван в сборную на матч с Кубой

Артур Нигматуллин признан лучшим игроком «Пари НН» в октябре.

За вратаря проголосовали более 60% болельщиков.

В прошлом месяце сыграл на ноль в Мир с «Крыльями Советов» (2:0) и «Сочи» (1:0), отразив пенальти в матче с южанами.

Ранее стало известно, что голкипер получил вызов в сборную России на товарищеский матч с Кубой, который пройдет 20 ноября в Волгограде.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?