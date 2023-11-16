Кафанов о Нигматуллине: «Сейчас у Артура лучший период в игре. По пропущенным мячам «Пари НН» уступает только «Краснодару»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Артур Нигматуллин Пари НН Футбол

Виталий Кафанов оценил перспективы Артура Нигматуллина в сборной России.

– Сегодняшняя тренировка была направлена на выход из обороны. Насколько с этим справляются вратари? 

– Илья Лантратов уже не первый раз в команде, все знает и очень быстро это освоил, ему это легко дается. Артур Нигматуллин получил видео после того, как он получил вызов в сборную. В видео был разбор, в каком направлении вратарь должен начинать атаку, потому что «Пари НН» играет немного в другой футбол, более простой. Он приехал уже готовым к этому. 

– Насколько Артур Нигматуллин готов к тому, чтобы играть за сборную, а не просто принимать участие в тренировках?

– После двух тренировок об этом сказать сложно. Могу только сказать, что сейчас у него лучший период в игре за клуб. По пропущенным мячам команда уступает только «Краснодару». Его заслуга в этом велика.

Если же говорить о сборной, то пока прошло две тренировки. В первую очередь это вопрос психологии, но и тренировки должны показать, насколько он чувствует себя комфортно на уровне сборной, – сказал тренер вратарей сборной России.

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1 комментарий

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Артем Гладских
правильно, сейчас у него самый пик карьеры.
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