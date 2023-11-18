Артур Нигматуллин о фэнтези: «Мне сказали спасибо за очки»

Вратарь «Пари НН» рассказал о реакциях людей, которым он приносит очки в фэнтези.

– Вы сейчас один из лучших по очкам в фэнтези РПЛ.

– Знаю, что такое фэнтези, да. Наверное, потому что голевую отдал – за нее больше начисляют.

– Еще пенальти.

– Да, тоже.

– К вам кто-нибудь подходил, благодарил: «спасибо за пять очков в фэнтези»?

– Да, вчера снимали ролик, [мне] сказали спасибо, – рассказал вратарь «Пари НН» и сборной России.

В сезоне-2023/24 Нигматуллин набрал 70 очков в фэнтези-турнире по РПЛ на Sports.ru за первый круг – это лучший показатель для вратарей и пятый среди всех игроков в лиге (выше только атакующие игроки – Джон Кордоба, Квинси Промес, Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра).

На счету Нигматуллина один из лучших индивидуальных перфомансов сезона: 17 фэнтези-очков в матче 13-го тура против «Сочи», когда в его ворота не забили два пенальти.

Вратаря «Пари НН» вызвали в сборную России на товарищеский матч против Кубы, который пройдет 20 ноября в Волгограде.

Ближайший дедлайн в фэнтези РПЛ – 25 ноября в 13:00 мск. 16-й тур откроется матчем «Крылья Советов» – «Локомотив», «Пари НН» Артура Нигматуллина сыграет в гостях с «Ростовом».