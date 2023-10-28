7 игроков из «Барсы» и 4 из «Реала» вошли в сборную нынешних составов клубов от Goal. Ямаль, Беллингем, Гави – в списке
Goal.com составил сборную из лучших нынешних игроков «Барселоны» и «Реала».
В нее вошли 7 футболистов каталонского клуба и 4 – мадридского.
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);
Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»);
Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»);
Вингеры: Ламин Ямаль («Барселона»), Винисиус («Реал»);
Форвард: Роберт Левандовски («Барселона»).
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а Ямаль лучше Вальверде?
Все понятно
И здесь, не хватает игроков с гарантированным мастерством. Гави типа лучше Модрича потому что куда больше играет и это справедливо. Но есть полное ощущение, что в самый нужный матч хорват выйдет и молодого испанца просто не будет видно