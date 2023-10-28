7 игроков из «Барсы» и 4 из «Реала» вошли в сборную нынешних составов клубов от Goal. Ямаль, Беллингем, Гави – в списке

Теги Барселона Реал Мадрид Роберт Левандовски Марк-Андре тер Стеген Антонио Рюдигер Жоау Канселу Винисиус Жуниор Рональд Араухо Орельен Тчуамени Джуд Беллингем Алекс Бальде Гави Ламин Ямаль Футбол

Goal.com составил сборную из лучших нынешних игроков «Барселоны» и «Реала».

В нее вошли 7 футболистов каталонского клуба и 4 – мадридского. 

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

ЗащитникиЖоау Канселу («Барселона»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»);

ПолузащитникиОрельен Тчуамени («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»);

Вингеры: Ламин Ямаль («Барселона»), Винисиус («Реал»);

Форвард: Роберт Левандовски («Барселона»).

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54 комментария

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Фанат спорта01
то есть Гави лучше Кросса и Модрича.
а Ямаль лучше Вальверде?
+89
-18
+71
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Zidan GOAT
Нет Вальверде, Модрича и Крооса, но есть Гави с Ямалом…
Все понятно
+60
-17
+43
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messi_leo
Ответ deadjoker
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Остался в твоих фантазиях
+23
-7
+16
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Глеб Глебыч
Ямаль, серьёзно ?
+22
-7
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Иван Грозный
По этому составу очевидно, что Эль класико (обе команды) переживает далеко не лучшие времена. Кроме Джуда никто не показывает футбол мирового уровня. По мне, конечно, Феде Вальверде в этой команде должен быть.
И здесь, не хватает игроков с гарантированным мастерством. Гави типа лучше Модрича потому что куда больше играет и это справедливо. Но есть полное ощущение, что в самый нужный матч хорват выйдет и молодого испанца просто не будет видно
+8
-3
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Emilpers88
Ответ GuruFutbola
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Так твоего мнения никто и не спрашивает
+6
-2
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Leo
Ответ Фанат спорта01
то есть Гави лучше Кросса и Модрича. а Ямаль лучше Вальверде?
С каких пор Вальверде стал профильным вингером? И да, какие претензии к не включению Модрича в символическую команду, если он даже в своём клубе игрок запаса?
+5
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+2
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тото и оно кутуньо
Этот список надо было составить завтра - после классико
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гель кристины
Ответ Hi Hi
штеген лучше куртуа?)) Аэахахахах
Да
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БЕКБЕРГАН
Ответ deadjoker
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На поля с свистиком бегает рядом с ворота Реала что-бы придумать пенальти.
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Zidan GOAT
Ответ messi_leo
С тобой тоже. Гави сильнее уже сейчас и Модрича и Кроса в нынешних кондициях. И причем тут они к Ямалу вообще не понятно. Они нападающие? Или такое сильное желание всунуть побольше мадрида?
Очень смешно, Модрич в 38 сильнее этого распиаренного бруска, а Вальверде во многих матчах играл именно вингера
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-3
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Сергей Лимонников
Ответ GuruFutbola
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Гири, ты нашёл себе нового папика? Понял, что сердце черепашки занято?
+2
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OneMind
Ответ Фанат спорта01
то есть Гави лучше Кросса и Модрича. а Ямаль лучше Вальверде?
Так что ж такие крутые игроки на банке сидят в реале под молодёжью в этом году?
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ketch-messi
Ответ Фанат спорта01
то есть Гави лучше Кросса и Модрича. а Ямаль лучше Вальверде?
Игра покажет
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Фанат спорта01
Ответ messi_leo
Лучше их обоих вместе взятых. Уже и Анчелотти это понял и выпускает лавочников только по большим праздникам.
в реале Гави бы вообще не играл.
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<~Inter~>
Ответ Фанат спорта01
то есть Гави лучше Кросса и Модрича. а Ямаль лучше Вальверде?
Как вингер Ямаоь точно лучше
+4
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Yuriy Chistyakov
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
винисиус в старте сезона лечился. надо было выбрать Феликса вместо него
Старт сезона ни при чём, речь про нынешний состав перед эль класико
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Рустам Ахметдинов
Ответ Zed_patriot
вместо Ямаля и Левы должны быть Мбапе и Холанд
а что, трансфер объявили уже?
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Yuriy Chistyakov
Ответ GuruFutbola
Рюдигер сильнее Кунде звучит как анекдот конечно Да и ущемленный уже давно не уровень Рафиньи и Феррана
Речь про текущий состав, а Кунде травмирован
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И. Сергей
Sports, почему нет статьи про совместный состав Спартака и Зенита?????
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Jon han
Так держать 👍
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Да Нет
Будущее у Барсы есть.
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-6
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Homelender_666
Не согласен по пз. Карвахаль в этом сезоне в отличной форме.
+6
-6
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