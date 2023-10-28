7 игроков из «Барсы» и 4 из «Реала» вошли в сборную нынешних составов клубов от Goal. Ямаль, Беллингем, Гави – в списке

Goal.com составил сборную из лучших нынешних игроков «Барселоны» и «Реала».

В нее вошли 7 футболистов каталонского клуба и 4 – мадридского.

Вратарь: тер Стеген («Барселона»);

Защитники: («Барселона»), («Барселона»), («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»);

Полузащитники: («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»);

Вингеры: Ламин Ямаль («Барселона»), Винисиус («Реал»);

Форвард: Роберт Левандовски («Барселона»).

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