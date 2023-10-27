Александр Григорян считает, что Эдуард Сперцян не хуже хавбеков «Барселоны».

– Со стороны кажется, что неотъезд в Европу психологически повлиял на Сперцяна, и из-за этого сейчас снизилась его результативность. Согласны?

– Я соглашусь с тем, что в прошлом году Сперцян был в невероятной форме.

Мне иногда приходится комментировать на Okko Ла Лигу, и я часто разбирал игру «Барселоны». Когда смотрел на позиции восьмерки и инсайда, где играют Гави и , и у меня возникла мысль: «Какого черта?» , для которого это тоже профильные позиции, не хуже! Он точно не хуже Педри и !

Но, возможно, на данный момент у него наступил небольшой спад по сравнению с его прошлогодней версией. Сейчас Эдуард является одним из лидеров в сборной Армении и имеет опыт игры на европейской арене с очень сильными сборными, и этот факт должен сыграть свою роль в дальнейшем развитии.

– Возможен ли его переход в Европу?

– Я очень внимательно смотрел его интервью на «Коммент.Шоу». Что значит для Сперцяна «Краснодар»? Это его дом, семья и даже что-то большее. Я понимаю, какие чувства он испытывает к клубу.

На сегодня «Краснодар» – один из претендентов на чемпионство, и я не думаю, что в такой ситуации нужно уходить. По мне, сейчас все силы нужно бросить на то, чтобы сделать « » чемпионом.

Если говорить про лето, то, конечно, хотелось бы увидеть в топовой европейской команде, чтобы он дальше смог продолжить свое развитие, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ Григорян.

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