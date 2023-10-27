«Сперцян не хуже Педри и Гави». Григорян о хавбеке «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия Ла Лига сборная Армении по футболу Краснодар Александр Григорян Эдуард Сперцян Педри Гави Футбол

Александр Григорян считает, что Эдуард Сперцян не хуже хавбеков «Барселоны».

– Со стороны кажется, что неотъезд в Европу психологически повлиял на Сперцяна, и из-за этого сейчас снизилась его результативность. Согласны?

– Я соглашусь с тем, что в прошлом году Сперцян был в невероятной форме.

Мне иногда приходится комментировать на Okko Ла Лигу, и я часто разбирал игру «Барселоны». Когда смотрел на позиции восьмерки и инсайда, где играют Гави и Педри, и у меня возникла мысль: «Какого черта?» Сперцян, для которого это тоже профильные позиции, не хуже! Он точно не хуже Педри и Гави!

Но, возможно, на данный момент у него наступил небольшой спад по сравнению с его прошлогодней версией. Сейчас Эдуард является одним из лидеров в сборной Армении и имеет опыт игры на европейской арене с очень сильными сборными, и этот факт должен сыграть свою роль в дальнейшем развитии.

– Возможен ли его переход в Европу?

– Я очень внимательно смотрел его интервью на «Коммент.Шоу». Что значит для Сперцяна «Краснодар»? Это его дом, семья и даже что-то большее. Я понимаю, какие чувства он испытывает к клубу.

На сегодня «Краснодар» – один из претендентов на чемпионство, и я не думаю, что в такой ситуации нужно уходить. По мне, сейчас все силы нужно бросить на то, чтобы сделать «Краснодар» чемпионом.

Если говорить про лето, то, конечно, хотелось бы увидеть в топовой европейской команде, чтобы он дальше смог продолжить свое развитие, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ Григорян.

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56 комментариев

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Василий Никулин
Григорян не хуже Фергюсона
+86
-2
+84
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Бронислав Каминский
Григоряне,как всегда,своих пиарят
+42
-9
+33
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romanisti89
Ага, а Байрамян лучше Кукурельи
+31
-2
+29
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Dinamik1
А сам Григорян не хуже Гвардиолы и Клопа.
+25
-3
+22
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LaffyTaffy
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Сперцяна надо смотреть в Европе...однозначно, что игрок очень сильный...
Один уже уехал. Лавку Сосьедада греет для партнеров
+24
-7
+17
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ta-tosha
Сатурну больше не наливать :)
+11
0
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Shock In
А если ещё немного пригубить, то получше Хави и Иньесты
+12
-2
+10
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Сперцяна надо смотреть в Европе...однозначно, что игрок очень сильный...
+11
-5
+6
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Fazy10
я тоже не хуже гави и спецаряна, просто лень играть
+7
-1
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GuruFutbola
Вечер пятницы, все дела
+11
-6
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юра георгиевский
А сейчас, пятница, вечер и в эфире армянское радио, пожалуйста, господин Григорян.
+6
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alex.18.11
Армянин не армянин, если не похвалит армянина
+5
-1
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Оригинальный Ник
Ответ Бронислав Каминский
Григоряне,как всегда,своих пиарят
Да, и что?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Кирилл Голивец
прической?)
И волосы к Байрамяна пахнут хной, а у Кукурельи - кукурузой.
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benjamin92
Григорян сидит на спортс под ником Шуллер?
+5
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Кирилл Голивец
Ответ romanisti89
Ага, а Байрамян лучше Кукурельи
прической?)
+3
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Камил Мамедов
Ответ LaffyTaffy
Один уже уехал. Лавку Сосьедада греет для партнеров
Захарян только два месяца в Испании, может, простим ему, что 10+15 не успел оформить за это время?
+7
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юра георгиевский
Ответ LaffyTaffy
Ну в принципе Сперцяна могут в Барсу взять. Кому-то же нужно греть лавку зимой для Гюндогана, Гави, Педри и Френки. Ну и чай подавать
И шашлыки, и долма, и пиво безалкогольное.
+2
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Северный болельщик
Не вандерфульно как-то сравнивать...
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Кашшай Чакырович
А я играл как Марадона, только во дворе !
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Maxximus
Сперцяну бы в руки хорошего ювелира попасть
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Nils Michael
Ответ LaffyTaffy
Один уже уехал. Лавку Сосьедада греет для партнеров
совершенно разные игроки
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shickana
Ответ LaffyTaffy
Ну в принципе Сперцяна могут в Барсу взять. Кому-то же нужно греть лавку зимой для Гюндогана, Гави, Педри и Френки. Ну и чай подавать
Армяне предпочитают кофе.
+3
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андрэ
Ну ясен пень, он же -ян
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deadjoker
А женская команда приятнее мужской
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