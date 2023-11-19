Лотар Маттеус: «Кейн велик, прекрасный транcфер не только для «Баварии» – для Германии! С такими Харри и Беллингемом Англия – один из фаворитов Евро»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Лотар Маттеус Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Лотар Маттеус высоко оценил игру Харри Кейна за «Баварию».

«О-ля-ля, я смотрел матч [«Баварии» с «Боруссией» – 4:0], Харри велик!

Прекрасный трансфер! Не только для «Баварии» – для Бундеслиги, для Германии. Думаю, английские фанаты будут скучать по выступлениям Харри в АПЛ, потому что его результативность впечатляет! Он установил новый рекорд в истории Германии.

С таким Кейном, с таким Беллингемом, думаю, сборная Англии – один из фаворитов Евро», – сказал бывший защитник сборной Германии.

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3 комментария

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waleri
Нынешние Францию и Испанию оцениваю выше.
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FEZ10
Ответ waleri
Нынешние Францию и Испанию оцениваю выше.
Франция может,но Испания не созрела еще для этого .На следующий турнир подрастает поколение
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bestvideox
Заслуженные комплименты.
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