Лотар Маттеус: «Кейн велик, прекрасный транcфер не только для «Баварии» – для Германии! С такими Харри и Беллингемом Англия – один из фаворитов Евро»

Лотар Маттеус высоко оценил игру Харри Кейна за «Баварию».

«О-ля-ля, я смотрел матч [«Баварии» с «Боруссией» – 4:0], Харри велик!

Прекрасный трансфер! Не только для «Баварии» – для Бундеслиги, для Германии. Думаю, английские фанаты будут скучать по выступлениям Харри в , потому что его результативность впечатляет! Он установил новый рекорд в истории Германии.

С таким , с таким , думаю, сборная Англии – один из фаворитов Евро», – сказал бывший защитник сборной Германии.

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