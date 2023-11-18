Кейн о переходе в «Баварию»: «Я вышел из зоны комфорта, впервые почувствовал, как происходят трансферы. В первые дни было ощущение, что я поступил в новую школу»

Харри Кейн рассказал о своих ощущениях после перехода в «Баварию».

Английский нападающий перешел в «Баварию» из « » в летнее трансферное окно.

«Честно говоря, это был немного безумный опыт. Я правда не знал, чего ожидать, так как пробыл в «шпорах» 19 лет и был там по-настоящему счастлив. Так что я вышел из своей зоны комфорта – я впервые почувствовал, как происходят эти трансферы, и стал частью одного из них.

В прошлом сезоне я был сосредоточен только на «Тоттенхэме» и попытке помочь клубу занять как можно более высокое место в таблице. Как только сезон закончился, я поговорил со «шпорами» и объяснил, что, по моему мнению, пришло время двигаться дальше. Затем я уехал в отпуск, и именно тогда переговоры начали продвигаться. Я был уверен, что клубы в конечном итоге придут к соглашению.

[После перехода] я проснулся в субботу утром, сразу пошел на тренировку, впервые встретился со всеми игроками, а вечером у нас была игра. Я был в аэропорту буквально накануне днем. Как я уже сказал, это было безумие.

В те первые несколько дней было ощущение, что я поступил в новую школу. Соотносил лица с именами, представлялся, все спрашивали, как у меня дела. В прошлом я сталкивался со многими ребятами, так что было приятно познакомиться со всеми ними лично. Это было немного сюрреалистично, но мне не терпелось приступить к работе.

Я чувствовал себя потрясающе, дебютируя. Атмосфера была какой-то особенной, и с тех пор я понял, что это не было единичным случаем. У немецкого футбола одни из самых страстных болельщиков, которых я когда-либо видел.

Я помню, как ждал выхода, слышал барабаны и смотрел на все баннеры и флаги. У меня от этого мурашки бежали по коже. Фанатская культура в Германии поразила меня с самого начала», – сказал .

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