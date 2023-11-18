Кейн о переходе в «Баварию»: «Я вышел из зоны комфорта, впервые почувствовал, как происходят трансферы. В первые дни было ощущение, что я поступил в новую школу»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн рассказал о своих ощущениях после перехода в «Баварию».

Английский нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.  

«Честно говоря, это был немного безумный опыт. Я правда не знал, чего ожидать, так как пробыл в «шпорах» 19 лет и был там по-настоящему счастлив. Так что я вышел из своей зоны комфорта – я впервые почувствовал, как происходят эти трансферы, и стал частью одного из них.

В прошлом сезоне я был сосредоточен только на «Тоттенхэме» и попытке помочь клубу занять как можно более высокое место в таблице. Как только сезон закончился, я поговорил со «шпорами» и объяснил, что, по моему мнению, пришло время двигаться дальше. Затем я уехал в отпуск, и именно тогда переговоры начали продвигаться. Я был уверен, что клубы в конечном итоге придут к соглашению.

[После перехода] я проснулся в субботу утром, сразу пошел на тренировку, впервые встретился со всеми игроками, а вечером у нас была игра. Я был в аэропорту буквально накануне днем. Как я уже сказал, это было безумие. 

В те первые несколько дней было ощущение, что я поступил в новую школу. Соотносил лица с именами, представлялся, все спрашивали, как у меня дела. В прошлом я сталкивался со многими ребятами, так что было приятно познакомиться со всеми ними лично. Это было немного сюрреалистично, но мне не терпелось приступить к работе. 

Я чувствовал себя потрясающе, дебютируя. Атмосфера была какой-то особенной, и с тех пор я понял, что это не было единичным случаем. У немецкого футбола одни из самых страстных болельщиков, которых я когда-либо видел.

Я помню, как ждал выхода, слышал барабаны и смотрел на все баннеры и флаги. У меня от этого мурашки бежали по коже. Фанатская культура в Германии поразила меня с самого начала», – сказал Кейн

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9 комментариев

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Waititi
Ответ Funny lepka
Пост не о Месси, но разжечь спор между глориками двух величайших это уже база для тебя
Месси = Позорные ЗМ.
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bostonKG
Супер трансфер для Баварии👍
+3
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Dr.Gebbelsss
Давно пора было куда то на повышение уходить!
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Funny lepka
Ответ Гномович!
Это как Месси бы жаловался как тяжело в Лиге Фермеров или Лиги Барби)
Пост не о Месси, но разжечь спор между глориками двух величайших это уже база для тебя
+7
-5
+2
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Funny lepka
Судя по всему, Кейна в школе уже все вратари боятся
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Михо
Харри, ты в этой школе уже отличник, нужно получить золотую медаль- выиграть ЛЧ
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OldRedWhite
Лучше поздно , чем никогда !
Ещё год-два и закопал бы себя Гарри окончательно
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Jor Hakobyan
У Кейна все ещё впереди. У него будет то чего не было никогда.
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