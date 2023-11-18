Кейн нашел дом в Мюнхене. Харри хотел не менее 7 спален и искал вариант рядом со школой

Теги Бавария бундеслига Германия светская хроника Харри Кейн Футбол

Харри Кейн нашел подходящий дом в Мюнхене.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на ran sport, форвард «Баварии» и его семья переедут в арендованный дом в следующем месяце.

Поиск жилья для Кейна был очень сложным, поскольку Харри искал дом с не менее чем 7 спальнями для себя, жены, 4 детей и еще нескольких членов семьи. Такое жилье очень трудно найти для аренды. Покупку дома Кейн не рассматривал.

Кроме того, Кейн хотел жить рядом с подходящей школой для детей. Расстояние до базы «Баварии» имело для него лишь второстепенное значение. В поиске жилья форварду помогали несколько сотрудников мюнхенского клуба.

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18 комментариев

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deadjoker
Держите в курсе
+15
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Francesc Fàbregas
Жди Швондера.
+14
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Andrew Moiseev
Ответ Francesc Fàbregas
Жди Швондера.
Мы к вам по какому делу, Харри) по вопросу уплотнения
+8
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Francesc Fàbregas
Ответ Andrew Moiseev
Мы к вам по какому делу, Харри) по вопросу уплотнения
Кто на ком стоял?)
+5
0
+5
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ardiles
Ответ Дядя ТУРА
все дети отдельно друг от друга должны быть? имею ввиду именно комнаты
а как же, личное пространство...
+3
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Дядя ТУРА
все дети отдельно друг от друга должны быть? имею ввиду именно комнаты
+1
-1
0
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Sanan1908
Даа, найти жилье в Германии это не так легко как вам может кажется)
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gukmamop
Кажется у Кейна тоже есть окружение
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Рустам Гарипов
Мячи с хет триков куда то складывать же надо)
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Chernoy
Ну слава Богу!
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Семён Жуйло
В Мюнхене найти такой дом практически не реально. В ближайших пригородах, типа Грюнвальда, можно.
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NottinghamForest
Семь спален! Прям как у меня. Наверное тоже, чтобы после внчерины было куда друзей размещать
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Гаврила Ардалионович
Будет в каждой спать в каждый день недели.
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Михо
Ответ Andrew Moiseev
Мы к вам по какому делу, Харри) по вопросу уплотнения
Так он сразу позвонит товарищу Хеннессу😃
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Евгений Громов 33
Ответ Francesc Fàbregas
Кто на ком стоял?)
Вы не любите пролетариат?
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