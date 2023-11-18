Кейн нашел дом в Мюнхене. Харри хотел не менее 7 спален и искал вариант рядом со школой
Харри Кейн нашел подходящий дом в Мюнхене.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на ran sport, форвард «Баварии» и его семья переедут в арендованный дом в следующем месяце.
Поиск жилья для Кейна был очень сложным, поскольку Харри искал дом с не менее чем 7 спальнями для себя, жены, 4 детей и еще нескольких членов семьи. Такое жилье очень трудно найти для аренды. Покупку дома Кейн не рассматривал.
Кроме того, Кейн хотел жить рядом с подходящей школой для детей. Расстояние до базы «Баварии» имело для него лишь второстепенное значение. В поиске жилья форварду помогали несколько сотрудников мюнхенского клуба.
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