Кейн нашел дом в Мюнхене. Харри хотел не менее 7 спален и искал вариант рядом со школой

Харри Кейн нашел подходящий дом в Мюнхене.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на ran sport, форвард «Баварии» и его семья переедут в арендованный дом в следующем месяце.

Поиск жилья для Кейна был очень сложным, поскольку Харри искал дом с не менее чем 7 спальнями для себя, жены, 4 детей и еще нескольких членов семьи. Такое жилье очень трудно найти для аренды. Покупку дома Кейн не рассматривал.

Кроме того, Кейн хотел жить рядом с подходящей школой для детей. Расстояние до базы «Баварии» имело для него лишь второстепенное значение. В поиске жилья форварду помогали несколько сотрудников мюнхенского клуба.

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