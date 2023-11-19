Тренер Кубы о России: «На родине вижу «Лады» и «Нивы», к советским авто относятся с трепетом. Результат матча для нас не так важен, как воспоминания и опыт»

Главный тренер сборной Кубы поделился ожиданиями от игры с Россией.

– Какие сувениры вы привезете домой?

– Материальные вещи не столь интересны, как воспоминания. Мы пережили важный опыт от пребывания здесь, в этом историческом месте. Так что главное, что мы привезем с собой на Кубу – это воспоминания и фотографии.

– СССР поставляла на Кубу много автомобилей. Вы знаете о советских машинах?

– Да, есть «Лада», «Нива»! Я вижу их на Кубе изо дня в день! Те, у кого еще остались советские машины, заботятся о них и относятся к ним с большим трепетом и любовью!

– В чем сильная сторона сборной России?

– У сборной России много молодых игроков, думаю, они будут стремиться показать свою игру во всей красе. Что касается наиболее сильных сторон вашей команды – это владение мячом и игра в обороне.

– На что сборная России могла бы претендовать в Золотом кубке ?

– Считаю, что у сборной России есть все возможности успешно сыграть в этом турнире. В следующий раз он пройдет в США, в качестве приглашенной страны там будет играть Катар. Может быть, в будущем и европейские команды смогли бы принять участие.

– В чем главная задача для Кубы в игре с Россией?

– Главная задача для нас – получить опыт, сыграть на другой стороне земного шара. Результат не имеет такого значения, как опыт и впечатления, которые мы приобретаем.

– Может быть, вы знаете каких-то российских игроков?

– Особенно выделю , . Есть еще пара игроков, но мне сложно запоминать русские фамилии. В целом, мы рады наконец-то встретиться со сборной России!

– Доводилось ли вам контактировать с ?

– Валерий Карпин – тренер и игрок очень высокого уровня. Но лично общаться нам еще не приходилось.

– Что вы сделаете, если обыграете сборную России?

– Если мы победим, то мы будем очень довольны. Россия – это не рядовая команда, вы успешно сыграли на чемпионате мира. Поэтому мы будем очень довольны. Каждую победу мы празднуем, эта, если она случится, не будет исключением.

– Будут ли болельщики Кубы на стадионе?

– Да, мне известно, что на матч приедут представители нашего посольства, а также наши соотечественники, которые проживают в России в целом и прямо здесь, в Волгограде. К сожалению, не знаю точно, сколько людей придет, но поддержка у нашей сборной будет, – сказал Юниелис Кастильо.

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