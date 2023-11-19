Тренер Кубы о России: «На родине вижу «Лады» и «Нивы», к советским авто относятся с трепетом. Результат матча для нас не так важен, как воспоминания и опыт»
Главный тренер сборной Кубы поделился ожиданиями от игры с Россией.
– Какие сувениры вы привезете домой?
– Материальные вещи не столь интересны, как воспоминания. Мы пережили важный опыт от пребывания здесь, в этом историческом месте. Так что главное, что мы привезем с собой на Кубу – это воспоминания и фотографии.
– СССР поставляла на Кубу много автомобилей. Вы знаете о советских машинах?
– Да, есть «Лада», «Нива»! Я вижу их на Кубе изо дня в день! Те, у кого еще остались советские машины, заботятся о них и относятся к ним с большим трепетом и любовью!
– В чем сильная сторона сборной России?
– У сборной России много молодых игроков, думаю, они будут стремиться показать свою игру во всей красе. Что касается наиболее сильных сторон вашей команды – это владение мячом и игра в обороне.
– На что сборная России могла бы претендовать в Золотом кубке КОНКАКАФ?
– Считаю, что у сборной России есть все возможности успешно сыграть в этом турнире. В следующий раз он пройдет в США, в качестве приглашенной страны там будет играть Катар. Может быть, в будущем и европейские команды смогли бы принять участие.
– В чем главная задача для Кубы в игре с Россией?
– Главная задача для нас – получить опыт, сыграть на другой стороне земного шара. Результат не имеет такого значения, как опыт и впечатления, которые мы приобретаем.
– Может быть, вы знаете каких-то российских игроков?
– Особенно выделю Головина, Миранчука. Есть еще пара игроков, но мне сложно запоминать русские фамилии. В целом, мы рады наконец-то встретиться со сборной России!
– Доводилось ли вам контактировать с Валерием Карпиным?
– Валерий Карпин – тренер и игрок очень высокого уровня. Но лично общаться нам еще не приходилось.
– Что вы сделаете, если обыграете сборную России?
– Если мы победим, то мы будем очень довольны. Россия – это не рядовая команда, вы успешно сыграли на чемпионате мира. Поэтому мы будем очень довольны. Каждую победу мы празднуем, эта, если она случится, не будет исключением.
– Будут ли болельщики Кубы на стадионе?
– Да, мне известно, что на матч приедут представители нашего посольства, а также наши соотечественники, которые проживают в России в целом и прямо здесь, в Волгограде. К сожалению, не знаю точно, сколько людей придет, но поддержка у нашей сборной будет, – сказал Юниелис Кастильо.
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Канада - Куба 4:2
Куба - Гваделупа (тренер Жослен Англома тот самый) 1:4
Гватемала - Куба 1:0
Кстати, турнир выиграла Мексика победив в финале 1:0 Панаму!!! США и Ямайка разделили бронзу без игры за 3-е место.