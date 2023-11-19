Тренер Кубы о России: «На родине вижу «Лады» и «Нивы», к советским авто относятся с трепетом. Результат матча для нас не так важен, как воспоминания и опыт»

Теги Монако Аталанта премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин КОНКАКАФ сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Главный тренер сборной Кубы поделился ожиданиями от игры с Россией.

– Какие сувениры вы привезете домой?

– Материальные вещи не столь интересны, как воспоминания. Мы пережили важный опыт от пребывания здесь, в этом историческом месте. Так что главное, что мы привезем с собой на Кубу – это воспоминания и фотографии.

– СССР поставляла на Кубу много автомобилей. Вы знаете о советских машинах?

– Да, есть «Лада», «Нива»! Я вижу их на Кубе изо дня в день! Те, у кого еще остались советские машины, заботятся о них и относятся к ним с большим трепетом и любовью!

– В чем сильная сторона сборной России?

– У сборной России много молодых игроков, думаю, они будут стремиться показать свою игру во всей красе. Что касается наиболее сильных сторон вашей команды – это владение мячом и игра в обороне. 

– На что сборная России могла бы претендовать в Золотом кубке КОНКАКАФ?

– Считаю, что у сборной России есть все возможности успешно сыграть в этом турнире. В следующий раз он пройдет в США, в качестве приглашенной страны там будет играть Катар. Может быть, в будущем и европейские команды смогли бы принять участие. 

– В чем главная задача для Кубы в игре с Россией?

– Главная задача для нас – получить опыт, сыграть на другой стороне земного шара. Результат не имеет такого значения, как опыт и впечатления, которые мы приобретаем.

– Может быть, вы знаете каких-то российских игроков?

– Особенно выделю Головина, Миранчука. Есть еще пара игроков, но мне сложно запоминать русские фамилии. В целом, мы рады наконец-то встретиться со сборной России!

– Доводилось ли вам контактировать с Валерием Карпиным?

– Валерий Карпин – тренер и игрок очень высокого уровня. Но лично общаться нам еще не приходилось.

– Что вы сделаете, если обыграете сборную России?

– Если мы победим, то мы будем очень довольны. Россия – это не рядовая команда, вы успешно сыграли на чемпионате мира. Поэтому мы будем очень довольны. Каждую победу мы празднуем, эта, если она случится, не будет исключением.

– Будут ли болельщики Кубы на стадионе?

– Да, мне известно, что на матч приедут представители нашего посольства, а также наши соотечественники, которые проживают в России в целом и прямо здесь, в Волгограде. К сожалению, не знаю точно, сколько людей придет, но поддержка у нашей сборной будет, – сказал Юниелис Кастильо.

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6 комментариев

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Красная стрела
Надеюсь им слова Валеры переводить не будут, что б впечатления не портить. Люди и правда приехали издалека, играть с дисквалифицированной сборной. Тут только можно благодарность выразить.
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David Rigert
Ответ Красная стрела
Надеюсь им слова Валеры переводить не будут, что б впечатления не портить. Люди и правда приехали издалека, играть с дисквалифицированной сборной. Тут только можно благодарность выразить.
можно было б лады подарить. федерации понты - кубинцам счастье. доставить тяжело.
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waleri
Ради интереса глянул результаты игр Кубы в группе на Золотом кубке КОНКАКАФ летом 2023:
Канада - Куба 4:2
Куба - Гваделупа (тренер Жослен Англома тот самый) 1:4
Гватемала - Куба 1:0
Кстати, турнир выиграла Мексика победив в финале 1:0 Панаму!!! США и Ямайка разделили бронзу без игры за 3-е место.
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poolshh
Тот случай, когда от опыта остались одни воспоминания)
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poolshh
А Куба в кубке КОНКАФ играет? Прямо в США и Канаду ездят? И, прямо, не приходится после этого новый состав набирать?)))
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Пикачу82
Ответ Красная стрела
Надеюсь им слова Валеры переводить не будут, что б впечатления не портить. Люди и правда приехали издалека, играть с дисквалифицированной сборной. Тут только можно благодарность выразить.
Ну да, а то Валера там лопнет что-то вроде: говну проиграли епт..
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