Обляков о Мамаевом кургане: «Эмоции смешанные – понятно, что здесь были кровопролитные бои»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) история Иван Обляков Футбол

Иван Обляков поделился ожиданиями от матча с Кубой.

Завтра сборные России и Кубы проведут товарищеский матч на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Сегодня игроки обеих команд посетили Мамаев курган. Тренеры сборной России возложили цветы к мемориалу.

– Удалось ли изучить Кубу? Что скажете о погодных условиях?

– Провели несколько теоретических занятий, хорошо подготовились к игре, тренировались хорошо.

Приличный ветер сегодня, но на стадионе, надеюсь, будет получше, это не должно повлиять на игру.

– Есть ли желание как можно больше забить Кубе? Или просто нужно сыграть без травм и в удовольствие?

– Конечно, хочется победить и показать хорошую игру для болельщиков. Если будет моменты – реализовать.

Если победим крупно – отлично. Выходим предельно сконцентрированными на каждую игру. Легко все равно не будет.

– Какие ощущение возникли после посещения Мамаева кургана?

– Я бывал здесь раньше. Эмоции смешанные. Понятно, что здесь были кровопролитные бои. Возложили цветы, почтили память.

– Какие впечатления от Волгограда?

– Отлично встретили. Здесь всегда много зрителей, когда играет сборная. Думаю, по-другому здесь не могли встретить.

– На кого похожа сборная Кубы?

– Не знаю, завтра увидим, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России Обляков.

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5 комментариев

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Алар
«…Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат…»
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Дмитрий Маркелов
>Здесь всегда много зрителей когда играет сборная.
Когда сборная играла последний раз в Волгограде ему было 4 года.
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Семён Жуйло
Какие нахрен "смешанные"? Должны быть совершенно однозначные!
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olander
Ответ Алар
«…Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат…»
Гудзенко офигенен
0
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