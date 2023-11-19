Обляков о Мамаевом кургане: «Эмоции смешанные – понятно, что здесь были кровопролитные бои»
Иван Обляков поделился ожиданиями от матча с Кубой.
Завтра сборные России и Кубы проведут товарищеский матч на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Сегодня игроки обеих команд посетили Мамаев курган. Тренеры сборной России возложили цветы к мемориалу.
– Удалось ли изучить Кубу? Что скажете о погодных условиях?
– Провели несколько теоретических занятий, хорошо подготовились к игре, тренировались хорошо.
Приличный ветер сегодня, но на стадионе, надеюсь, будет получше, это не должно повлиять на игру.
– Есть ли желание как можно больше забить Кубе? Или просто нужно сыграть без травм и в удовольствие?
– Конечно, хочется победить и показать хорошую игру для болельщиков. Если будет моменты – реализовать.
Если победим крупно – отлично. Выходим предельно сконцентрированными на каждую игру. Легко все равно не будет.
– Какие ощущение возникли после посещения Мамаева кургана?
– Я бывал здесь раньше. Эмоции смешанные. Понятно, что здесь были кровопролитные бои. Возложили цветы, почтили память.
– Какие впечатления от Волгограда?
– Отлично встретили. Здесь всегда много зрителей, когда играет сборная. Думаю, по-другому здесь не могли встретить.
– На кого похожа сборная Кубы?
– Не знаю, завтра увидим, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России Обляков.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат…»
Когда сборная играла последний раз в Волгограде ему было 4 года.