Афродита споет песню «Валера» на стадионе в Волгограде, если Россия обыграет Кубу
Афродита исполнит хит «Валера» на стадионе в случае победы сборной России.
Об этом рассказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
«Давайте так: победим завтра Кубу, и Афродита выйдет на поле после финального свистка и рубанет главным хитом для всех собравшихся! Идет?» – написал Конов в телеграм-канале, выложив отрывок из клипа на песню.
Завтра сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в Волгограде. Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что в случае победы российской команды в шоу-программу будет включен специальный номер закрытия матча.
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