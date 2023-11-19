Афродита споет песню «Валера» на стадионе в Волгограде, если Россия обыграет Кубу

Афродита исполнит хит «Валера» на стадионе в случае победы сборной России.

Об этом рассказал заместитель генерального продюсера « » .

«Давайте так: победим завтра Кубу, и Афродита выйдет на поле после финального свистка и рубанет главным хитом для всех собравшихся! Идет?» – написал Конов в телеграм-канале, выложив отрывок из клипа на песню.

Завтра сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в Волгограде. Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что в случае победы российской команды в шоу-программу будет включен специальный номер закрытия матча.

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