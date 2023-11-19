Афродита споет песню «Валера» на стадионе в Волгограде, если Россия обыграет Кубу

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы Волгоград-Арена Василий Конов товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ музыка Футбол

Афродита исполнит хит «Валера» на стадионе в случае победы сборной России.

Об этом рассказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Давайте так: победим завтра Кубу, и Афродита выйдет на поле после финального свистка и рубанет главным хитом для всех собравшихся! Идет?» – написал Конов в телеграм-канале, выложив отрывок из клипа на песню.

Завтра сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в Волгограде. Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что в случае победы российской команды в шоу-программу будет включен специальный номер закрытия матча.

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35 комментариев

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Катя СПб
Ответ Александр Васильев
а кто такая Афродита, чем знаменита?
Вышла из пены.
+25
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Антон Фалафель
Ну теперь Валера накачает команду и заставит рвать задницу.
+13
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Александр Васильев
а кто такая Афродита, чем знаменита?
+12
-3
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Krauvec Cool
Ради такого игроки должны отдавать все силы на поле, разбиться в лепешку, грызть газон, стереть ноги в кровь.
+9
-1
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ЭАГ
Куба будет поддаваться, чтобы Афродита спела в конце матча.
+5
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Катя СПб
Ответ Алексей Гусев
Римская богиня красоты...
Греческая, но не суть важно. У нас, оказывается, своя богиня есть.
+6
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Катя СПб
А еще Афина, Венера, Гера.
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ЛыСъ
А в случае поражения зрители исполнят хит
"Валера, Валера найди себе кавалера!"
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Идеальный шторм
Это кто?
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Доктор Верховцев
А если победит Куба, то грянет «Куба, любовь моя»? Жаль только, Кобзон умер.
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dimur
Фрося споет песню Валере.
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Алексей Гусев
Ответ Александр Васильев
а кто такая Афродита, чем знаменита?
Римская богиня красоты...
+6
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ilmir84
Ответ Krauvec Cool
Ради такого игроки должны отдавать все силы на поле, разбиться в лепешку, грызть газон, стереть ноги в кровь.
после игры фк Ротор будет в шоке-поле расколбасили))))
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Omega-3
Ответ Доктор Верховцев
А если победит Куба, то грянет «Куба, любовь моя»? Жаль только, Кобзон умер.
Арбенину можно припахать, у неё тоже про Кубу есть.
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Cst Cap
Ответ Катя СПб
Неужто "а что мне снится - что кончилась война" исполнит?
поправил
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Zubi
Ответ Александр Васильев
а кто такая Афродита, чем знаменита?
А вы такие вопросы задаёте для того что бы показать ,что вы выше всякой поп фигни???
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Катя СПб
Ответ Алексей Гусев
согласен, ошибочка
Да не принципиально.
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Алексей Гусев
Ответ Катя СПб
Греческая, но не суть важно. У нас, оказывается, своя богиня есть.
согласен, ошибочка
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Peter Parker
А что, ###, если нет? Вот так вот, раз и нет?
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Сергей Галынский
Если?
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Omega-3
Это месть такая, что ли?
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Andreir888
Ради этого стоит! Однозначно!!! Ещё и сама Афродита!!!)))
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Андрей Долгов
А вот и мотивация подъехала)
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ivanmironov123@icloud.com
Ужас. Деградация
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stubborn89
видимо договорились уже победить, иначе зачем такие самоуверенные заявления и организация еще какого-то специального номера
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Заборостроитель
Куба, про неё столько песен есть
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Spaten
Круто, весь стадион будет с ней петь
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