Душан Влахович может покинуть «Ювентус».

Как сообщает TuttoJuve, интерес к форварду сохраняет « ». Летом стало известно, что серб рассматривается как альтернатива Килиану Мбаппе («ПСЖ»).

«Бьянконери» не намерены продавать , однако их намерения могут измениться в том случае, если не удастся договориться с игроком о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 23-летний нападающий забил 4 гола за 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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