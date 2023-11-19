«Реал» сохраняет интерес к Влаховичу. «Ювентус» может продать форварда, если не сумеет продлить контракт (TuttoJuve)
Душан Влахович может покинуть «Ювентус».
Как сообщает TuttoJuve, интерес к форварду сохраняет «Реал». Летом стало известно, что серб рассматривается как альтернатива Килиану Мбаппе («ПСЖ»).
«Бьянконери» не намерены продавать Влаховича, однако их намерения могут измениться в том случае, если не удастся договориться с игроком о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.
В текущем сезоне 23-летний нападающий забил 4 гола за 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Влахович - это Йович на минималках, 100% сопьётся и сольётся как Пьянич или как Азар (празднуя переход в лучший клуб Мира)
Надеюсь 🦆Так как ни одной новсти подобной из Испании пока нет
Барсаглор с Беней на аве и с Челси в нике трусливо забанил ответы, еще один униженный)) Хет-трик Бенза на унитазе - это было круто))
А тут еще и угроза исключения из АПЛ нависла
В подтверждение могу сказать, что ни одна команда в современной истории не брала не то что трижды, но и дважды ЛЧ подряд. А оставаться три года на вершине гораздо сложнее, чем разок сверкнуть. Именно поэтому таких команд больше пока не было