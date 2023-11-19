«Реал» сохраняет интерес к Влаховичу. «Ювентус» может продать форварда, если не сумеет продлить контракт (TuttoJuve)

Теги Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Душан Влахович Футбол

Душан Влахович может покинуть «Ювентус».

Как сообщает TuttoJuve, интерес к форварду сохраняет «Реал». Летом стало известно, что серб рассматривается как альтернатива Килиану Мбаппе («ПСЖ»).

«Бьянконери» не намерены продавать Влаховича, однако их намерения могут измениться в том случае, если не удастся договориться с игроком о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 23-летний нападающий забил 4 гола за 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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Lindeman
Так себе вариант. Нужно пытаться купить Мартинеса, Альвареса или Осимхена
+16
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Artem Piatkov
А лучше бы сохранили интерес к Холланду

Влахович - это Йович на минималках, 100% сопьётся и сольётся как Пьянич или как Азар (празднуя переход в лучший клуб Мира)
+27
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vcaireac
Влахович не особо впечатляет в Юве,в Мадриде может стать вторым Йовичем.
Надеюсь 🦆Так как ни одной новсти подобной из Испании пока нет
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Сикарио
Ответ ML26
У Реала была команда уровня требла 4 года подряд. То, что иногда не получалось забрать кубок или чемпионат, не делает из Реала команду ниже уровне, чем Барса 2009/2015 или Сити прошлого года. В подтверждение могу сказать, что ни одна команда в современной истории не брала не то что трижды, но и дважды ЛЧ подряд. А оставаться три года на вершине гораздо сложнее, чем разок сверкнуть. Именно поэтому таких команд больше пока не было
Что это за уровень требла такой? Это который и Селтик выигрывал? Это когда плюс один мусорный кубок к золотому дублю? Это искусственное понятие выдумали барсаглоры совсем недавно, раньше эту шляпу и не обсуждал никто. Единственный человек, кто делал настоящий стоящий требл, который вошел в историю на века это Зенидин Зидан.
Барсаглор с Беней на аве и с Челси в нике трусливо забанил ответы, еще один униженный)) Хет-трик Бенза на унитазе - это было круто))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Кто верит в эту срань?))
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Gelious
Ответ CHELSEA_2008
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Ну у Сити это лишь разово выстрелило, да и то когда остальные клубы БЕЗ 3х скамеек были убиты зимним ЧМ. Тот же Мадрид в ответной игре против Сити, казалось, от одного лишнего движения строем попадает уже.
А тут еще и угроза исключения из АПЛ нависла
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Gelious
Ответ QWertY
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Фига себе корежит людей. Так спросите у Беллингема
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jvs5t7gcrf
Ответ Lindeman
Так себе вариант. Нужно пытаться купить Мартинеса, Альвареса или Осимхена
Да, да и ещё раз да!
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Zagaman86
Ответ vcaireac
Влахович не особо впечатляет в Юве,в Мадриде может стать вторым Йовичем. Надеюсь 🦆Так как ни одной новсти подобной из Испании пока нет
В Юве мне кажется что он не впечатляет из-за «супер-тренера»
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ML26
Ответ CHELSEA_2008
А вообще требл выиграть довольно сложно. Это как раз не "разок сверкнуть, где-то отскочить и взять ЛЧ", требл это про стабильность. Нужно не только топовый состав, но и идеально отлаженную игру и топовую скамейку. Именно поэтому требл покорялся только признанными одними из лучших команд в истории.
Реал официально признан лучшей командой 20 века. По некоторым изданиям уже и лучше 21 века, конкуренции немного
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Камиль Габитов
Хименеса лучше вместо Влаховича...
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Omar Sivori
Ответ Zagaman86
В Юве мне кажется что он не впечатляет из-за «супер-тренера»
А в сборной прям разрывает
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poggrugrugr
Что мешало Реалу взять летом Осимхена?
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Сикарио
Ответ CHELSEA_2008
Вот именно. Куда вероятнее что Сити заберёт Беллингема.
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ML26
Ответ CHELSEA_2008
Случайно не случайно но Реал никогда в своей истории не собирал команду уровня требла. Не знаю зачем ему уходить из лучшей лиги мира, и от лучшего тренера мира 🤷🏻‍♂️
У Реала была команда уровня требла 4 года подряд. То, что иногда не получалось забрать кубок или чемпионат, не делает из Реала команду ниже уровне, чем Барса 2009/2015 или Сити прошлого года.

В подтверждение могу сказать, что ни одна команда в современной истории не брала не то что трижды, но и дважды ЛЧ подряд. А оставаться три года на вершине гораздо сложнее, чем разок сверкнуть. Именно поэтому таких команд больше пока не было
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Nekrasen
Ювентус с огромный желанием продаст Влаховича это Во-первых, а во вторых договариваться с ним будут о снижении зп, а не чтобы он остался)
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ML26
Ответ CHELSEA_2008
Да кто ж против то 🤷🏻‍♂️ Но представь что Сити берет второй требл подряд, вмиг вселенная переворачивается, и мир приветствует новую величайшую команду. Тем более 21 век только начался. 🙈😃
Ну пусть берет, я не против. Только всем чхать на требл, все будут говорить, что они вторые после Реала, которые смогли защитить титул европейского чемпиона
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poggrugrugr
Ответ Artem Piatkov
А лучше бы сохранили интерес к Холланду Влахович - это Йович на минималках, 100% сопьётся и сольётся как Пьянич или как Азар (празднуя переход в лучший клуб Мира)
Ага, так его Сити и продал:) Что Реал может ему дать? Сити - чемпион ЛЧ. Играет в лучшей лиги мира( и я фанат Ла Лиги). Надо приценится к Осимхену
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skxgpkt7xn
кокорина надо брать 😂
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corazón blanco
Альварес с Сити- вот идеальная кандидатура. Он и как наконечник очень хорош и в подыгрыше здорово себя проявляет, разносторонний форвард.
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Биомеханоид
Ответ Камиль Габитов
Хименеса лучше вместо Влаховича...
Хименеса и возьмут. Я бы, конечно, попытался вымутить Альвареса из МС.
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