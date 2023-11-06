Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» во время матча с «Юве». Форвард ответил в соцсетях: «Никогда не позволяй эмоциям взять верх над разумом»

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия болельщики соцсети Душан Влахович Футбол

Фанаты «Фиорентины» оскорбили Душана Влаховича на расовой почве.

Форвард «Ювентуса» вышел на замену в матче Серии А против бывшей команды (1:0) во втором тайме. Вскоре некоторые болельщики «фиалок» начали оскорблять серба, называя его «цыганом».

Влахович ответил фанатам в соцсетях.

«Независимо от ситуации, никогда не позволяйте эмоциям взять верх над разумом», – написал Душан в инстаграме, приложив фото себя на стадионе «Фиорентины».

В мае цыганом Влаховича называли фанаты «Аталанты».

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» за 80 миллионов евро в январе 2022 года.

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10 комментариев

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umnik3
Итальянцы на юге на цыган гораздо больше похожи чем югославы.
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Кирилл Попов
Винисиусу надо поучиться этому!
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Владимир Владимир
И где Винисиус со своей борьбой с расизмом? Причём Влаховича давно оскорбляют так ещё со времен Фиорентины, но тогда рупором борьбы с расизмом был Кулибали и что-то никого не заинтересовало)
+5
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sd4fmwrvz8
В нынешнее время лучше быть цыганом чем евреем
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ umnik3
Итальянцы на юге на цыган гораздо больше похожи чем югославы.
А у них такой принцип - кого первым обозвали, тот и цыган🤓
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d.xoxlov
Оригинально просто край. Почти как Уткин – жирный гей и у "Торпедо" три болельщика.
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Bdv68
Дык может хвалили, а не обзывали?
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Антимосковский
Ответ d.xoxlov
Оригинально просто край. Почти как Уткин – жирный гей и у "Торпедо" три болельщика.
неизменная классика, всегда смешно и в тему
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