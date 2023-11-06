Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» во время матча с «Юве». Форвард ответил в соцсетях: «Никогда не позволяй эмоциям взять верх над разумом»

Фанаты «Фиорентины» оскорбили Душана Влаховича на расовой почве.

Форвард « » вышел на замену в матче Серии А против бывшей команды (1:0) во втором тайме. Вскоре некоторые болельщики «фиалок» начали оскорблять серба, называя его «цыганом».

Влахович ответил фанатам в соцсетях.

«Независимо от ситуации, никогда не позволяйте эмоциям взять верх над разумом», – написал в инстаграме, приложив фото себя на стадионе «Фиорентины».

В мае цыганом Влаховича называли фанаты «Аталанты».

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» за 80 миллионов евро в январе 2022 года.

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