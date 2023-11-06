Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» во время матча с «Юве». Форвард ответил в соцсетях: «Никогда не позволяй эмоциям взять верх над разумом»
Фанаты «Фиорентины» оскорбили Душана Влаховича на расовой почве.
Форвард «Ювентуса» вышел на замену в матче Серии А против бывшей команды (1:0) во втором тайме. Вскоре некоторые болельщики «фиалок» начали оскорблять серба, называя его «цыганом».
Влахович ответил фанатам в соцсетях.
«Независимо от ситуации, никогда не позволяйте эмоциям взять верх над разумом», – написал Душан в инстаграме, приложив фото себя на стадионе «Фиорентины».
В мае цыганом Влаховича называли фанаты «Аталанты».
Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» за 80 миллионов евро в январе 2022 года.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
10 комментариев