Влахович первым в истории «Юве» забил 4 гола в 4 играх со старта сезона в двух чемпионатах Серии А подряд
Душан Влахович забил 4 гола в 4 матчах со старта сезона Серии А.
Форвард стал первым в истории «Ювентуса» игроком, сумевшим сделать это в двух чемпионатах Италии подряд.
Накануне серб оформил дубль в матче с «Лацио» (3:1). Подробнее его статистика – здесь.
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