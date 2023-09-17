Влахович первым в истории «Юве» забил 4 гола в 4 играх со старта сезона в двух чемпионатах Серии А подряд

Душан Влахович забил 4 гола в 4 матчах со старта сезона Серии А.

Форвард стал первым в истории « » игроком, сумевшим сделать это в двух чемпионатах Италии подряд.

Накануне серб оформил дубль в матче с «Лацио» (3:1). Подробнее его статистика – здесь.

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