Влахович первым в истории «Юве» забил 4 гола в 4 играх со старта сезона в двух чемпионатах Серии А подряд

Теги Ювентус серия А Италия рекорды Душан Влахович Футбол

Душан Влахович забил 4 гола в 4 матчах со старта сезона Серии А.

Форвард стал первым в истории «Ювентуса» игроком, сумевшим сделать это в двух чемпионатах Италии подряд.

Накануне серб оформил дубль в матче с «Лацио» (3:1). Подробнее его статистика – здесь.

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7 комментариев

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Артем Русанов
Элитный нап, что тут скажешь
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<~Inter~>
Ответ che kaif
Даже Роналду не покорился рекорд
ещё Ибрагимовичу, Трезеге, Тевесу Игуаину, Виалли, Дель Пьеро и др.
+6
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ Chelsea-Nurik
А почему болельщики Юве так хотели его ухода этим летом? Да и сам Юве прям пытался избавиться от него и впихнуть хоть куда. Даже на Лукаку) И почему топ-клубы его не купили? Не знаю, лично для меня со времен Фиорентины было очевидно, что парень просто машина по забиванию голов. Даже в таком Юве он тащит
Не болельщики а руководство . Я лично очень хотел что бы Влахович и Кьеза остались .
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Chelsea-Nurik
А почему болельщики Юве так хотели его ухода этим летом? Да и сам Юве прям пытался избавиться от него и впихнуть хоть куда. Даже на Лукаку) И почему топ-клубы его не купили? Не знаю, лично для меня со времен Фиорентины было очевидно, что парень просто машина по забиванию голов. Даже в таком Юве он тащит
+3
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<~Inter~>
Ответ Chelsea-Nurik
А почему болельщики Юве так хотели его ухода этим летом? Да и сам Юве прям пытался избавиться от него и впихнуть хоть куда. Даже на Лукаку) И почему топ-клубы его не купили? Не знаю, лично для меня со времен Фиорентины было очевидно, что парень просто машина по забиванию голов. Даже в таком Юве он тащит
К нему возникают вопросы против закрытых команд дающих мало пространство, а для топ клуба это 90 процентов матчей. Если сравнить с конкурентом Миликом Влахович хуже играет спиной к воротам и слабее в подыгрыше, но при этом сильнее на пространстве и эффективнее бьёт когда находит моменты. Под такого нападающего нужно подстраивать всю игру команды и для многих топ клубов это существенный минус
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Zed_patriot
унизил Верблюда
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