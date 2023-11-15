«Тоттенхэм» интересуется Хименесом и Влаховичем. Форвард «Фейеноорда» – приоритет для «шпор»

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«Тоттенхэм» интересуется Сантьяго Хименесом и Душаном Влаховичем.

По информации CaughtOffside, нападающий «Фейеноорда» Хименес является приоритетной целью «шпор» для усиления атаки.

Также «Тоттенхэм» следит за ситуацией Влаховича в «Ювентусе». Сообщается, что «бьянконери» вряд ли продлят с нападающим контракт, который истекает в 2026 году. «Ювентус» оценивает Влаховича примерно в 80 млн евро.

В сезоне-2023/24 Сантьяго Хименес является лучшим бомбардиром «Фейеноорда» с 13 голами в 12 матчах Эредивизи. Подробная статистика 22-летнего форварда доступна здесь.

Статистику Душана Влаховича, забившего за «Юве» 4 гола в 10 матчах Серии А в нынешнем сезоне, можно изучить по этой ссылке.

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6 комментариев

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Тимур Таубаев
Ну Хименес топчик, думаю будет хорош в ТТХ как замена Кейну
+6
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+6
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arspurs9
Учитывая уровень Ришарлисона и интерес к нему из СА, то да, форвард необходим. Один вопрос, на этой позиции отличный играет Сон, но это сильно снижает перспективы борьбы на втором этаже. При этом адаптировался под футбол Энджа на фланге кореец не очень. Хотя может стоит верить, что это была проблема формы, а не позиции.
+5
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+5
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Максим Ларченков
Лишь бы не как Янсен и Сольдадо потом…
+3
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+3
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Halicarnassus
Если Душана так и будут держать на банке , то Тотерхэм получит топ нападающего
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Axmat Cecenov
Ответ ta-tosha
за Влаховича больше 20-30 М никто не даст, дураков нет
В АПЛ, таких " дураков " пол чемпионата
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