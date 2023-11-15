«Тоттенхэм» интересуется Хименесом и Влаховичем. Форвард «Фейеноорда» – приоритет для «шпор»

«Тоттенхэм» интересуется Сантьяго Хименесом и Душаном Влаховичем.

По информации CaughtOffside, нападающий «Фейеноорда» Хименес является приоритетной целью «шпор» для усиления атаки.

Также « » следит за ситуацией Влаховича в « ». Сообщается, что «бьянконери» вряд ли продлят с нападающим контракт, который истекает в 2026 году. «Ювентус» оценивает Влаховича примерно в 80 млн евро.

В сезоне-2023/24 является лучшим бомбардиром « » с 13 голами в 12 матчах . Подробная статистика 22-летнего форварда доступна здесь.

Статистику Душана Влаховича, забившего за «Юве» 4 гола в 10 матчах Серии А в нынешнем сезоне, можно изучить по этой ссылке.

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