Хорватия — Армения: прогноз на матч 21 ноября 2023, квалификация к ЕВРО-2024

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21 ноября 2023 года в хорватском городе Загреб состоится матч 10 тура квалификации к ЧЕ-2024 по футболу. Хорваты в родных стенах на стадионе «Максимир» будут принимать Армению. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

Если для Армении проходе в главную стадию Чемпионата Европы 2024 уже закрыт, то для Хорватии это очень важный матч за путевку на этот турнир и пожалуй все силы они отдадут именно на него. Армения бодро начала квалификацию, но потом все пошло не по плану, а Хорватия провалила лишь 2 матча во втором круге и сейчас имеет хорошие шансы занять место в двойке в своей группе. Сможет ли без проблема Хорватия одолеть такого неуступчивого соперника как Армению и продолжит ьучастие на ЧЕ-2024, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5), ТМ (3).

Хорватия

 

Хорватская сборная в последние годы имеет очень крепкий игровой состав, где есть как и мастеровитые возрастные игроки, так и молодые новички. Не стоит не отметить в составе Луку Модрича, который играет на ведущих ролях в сборной уже много лет. К тому же в составе команды есть такие опытные игроки, как Брозович, Крамарич, Пашалич и Ливакович. У хорватов довольно неплохая защитная линия, хоть она и собрана из достаточно молодых игроков, но эти футболисты в своих клубах играют на ведущих ролях. Более всех на слуху из защитников это Гвардиол, Который защищает цвета «Манчестер Сити».

В прошлой квалификации к ЧЕ-2020 для Хорватиии турнир получился очень хорошим и они тогда уверенно заняли 1 строчку в своей группе Е, оставив позади Уэльс, Словакию, Венгрию и Азербайджан. Всего же тогда в 8 матчах они проиграли единожды и при этой 5 встреч они выиграли и набрали 17 очков, на 3 балла оторвавшись от второго Уэльса. Разница забитых и пропущенных у хорватов была тоже довольно неплохая (17:7). 

В текущем же отборочном турнире к ЕВРО-2024 хорватская команда не показывает своей лучшей игры, но при этом сейчас занимает 2 строчку в своей группе D. А для продолжения турнира им нужно остаться в двойке и в последнем туре в случае победы они себе это обеспечат, без надежды на осечку Уэльса. Сейчас в активе хорватов 13 баллов после 7 сыгранных туров, а у преследующего их Уэльса на 2 очка меньше. От первой Турции отставание в 3 очка, при этом в случае определенных результатов хорваты имеют шансы и на 1 строчку в группе. А вот в случае поражения или ничьи в предстоящей встрече от Армении хорватская сборная может и вовсе финишировать на 3 месте и не попасть на главный турнир. Первые же 4 тура квалификации Хорватия провела довольно неплохо, где выиграла 3 встречи и 1 раз сыграла вничью, но вот в двух последующих турах их преследовали проигрыши, благо свой последний матч они выиграли достаточно уверенно. У хорватов неплохая разница забитых и пропущенных мячей (12:4). В рамках пятого тура хорваты дома неожиданно проиграли Турции (0:1), не показав внятной игры, как в обороне так и атаке. 

В 6 туре в примерно равном матче по всем статистическим показателям, они уступили в гостях Уэльсу (1:2), где уступая в 2 мяча смогли лишь забить в концовке встречи гол престижа.

А в последнем сыгранном матче хорватам без особого труда удалось взять в верх в гостях над Латвией (2:0), где удалось забить 2 быстрых гола уже к 16 минуте матча, авторами которых стали Майер и Крамарич. После чего команда полностью контролировали игру и логически ее завершила, не дав своему сопернику практически ничего создать у своих ворот.

Результаты Хорватии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 18.11.23 Латвия — Хорватия 0:2;
  • 15.10.23 Уэльс — Хорватия 2:1;
  • 12.10.23 Хорватия — Турция 0:1;
  • 11.09.23 Армения — Хорватия 0:1;
  • 08.09.23 Хорватия — Латвия 5:0.

Интересные статические факты Хорватии :

  • Хорватия побеждает в 3 из 5 последних встречах;
  • В последних 4 сыгранных матчах хорваты ни разу не забивали более двух голов соперникам;
  • В последних 5 встречах хорваты в среднем забивают около 2 голов за матч;
  • В 5 из 6 последних встречах хорватской сборной не забивают обе команды;
  • В 4 последних матчах команды ни разу не было забито более 3 мячей за игру;
  • Команда отличается голом в 4 из 5 последних матчах.

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Армения

 

Сборная Армении зачастую в своем составе имеет именитых исполнителей. Один из них это Генрих Мхитарян, уже долгие годы находящийся на слуху в европейском футболе, но мы его в предстоящей встрече не увидим из-за травмы. Да плюс к этому в команде много перспективной молодежи, одни из которых это представители РПЛ: Эдгар Севикян («Пари НН»), Угучукву Иву («Рубин»), Наир Тикнизян «Локомотив», Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян («Краснодар»). Есть в составе и приличное количество игроков, представляющих армянские клубы, среди которых «Пюник», «Алашкерт», «Урарту», «Арарат-Армения», «Ноа».

В прошлом отборочном турнире к ЕВРО-2020 Армения не сыскала успех и финишировала лишь на 5 месте в своей группе J, состоящей из 6 команд. Всего же армянской команде удалось набрать 10 баллов в 10 встречах и 8 очков не хватило до второй строчки, Где расположилась Финляндия. В обороне сборная Армении тогда выглядела очень невзрачно и в квалификационном турнире тогда пропустила 25 мячей, забив при этом 14.

А в текущем квалификационном турнире к ЧЕ-2024 сборная Армении хоть и начала очень бодро и на старте турнира выиграла 3 матча кряду, но потом резко сбавила обороты и вот уже не может победить в 4 матчах кряду, проиграв из них в двух. Всего же сейчас в активе армянской команды 8 баллов после 7 сыгранных туров и 3 очка отставания от третьего Уэльса. А шансов на то, чтобы занять 2 место у армян уже нет, для этого им нужно было побеждать в последнем сыгранном туре с Уэльсом и в предстоящей встрече, но этого не получилось. В 7 матчах армяне записали на свой счет 9 голов, пропустили при этом 10 мячей. А вот начала сыпаться команды после ничейного результата (1:1) в гостевом матче с Турцией. Они сначала проиграли дома Хорватии (0:1), где пропустили быстрый гол и не смогли вернуться в игру, где практически ничего не создали у ворот соперника, при этом большую часть матча обороняясь. 

Далее в рамках 6 тура Армения неожиданно уступила Латвии (0:2) и подарила сопернику первые очки в турнире. Играя с 52 минуты встрече в большинстве после удаления латвийского игрока Осса, Армения не смогла воспользоваться этим преимуществом и мало того еще пропустила второй мяч, при этом практически ничего не создав опасного у ворот соперника.

А в последнем сыгранном 7 туре Армения разошлась в мировую в домашнем матче с Уэльсом (1:1), где смогла забить гол первой уже на 5 минуте встречи, но под концовке первого тайма пропустила после автогола Тикнизяна, известного по выступлениям за московский «Локомотив». Были моменты и вновь выйти вперед в счете, но вот фортуна не была сегодня на стороне армянской сборной.

Результаты Армении в 5 последних сыгранных матчах:

  • 18.11.23 Армения — Уэльс 1:1;
  • 17.10.23 Северная Македония — Армения 3:1;
  • 12.10.23 Латвия — Армения 2:0;
  • 11.09.23 Армения — Хорватия 0:1;
  • 08.09.23 Турция — Армения 1:1.

Интересные статические факты Армении:

  • В 10 последних встречах в активе команды лишь 2 победы и при этом 5 поражений;
  • В последних 4 сыгранных матчах команда проиграла 3 встречах;
  • В последних 2 играх в качестве гостей команда проиграла;
  • В 7 из 10 последних встречах армян забивают обе команды;
  • В 5 из 6 последних матчах команды пробивался Тотал больше 2,5 мяча;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 1 мяча за игру;
  • Команда отличается голом в 2 последних поединках.

Хорватия – Армения: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 2 поединка. Хорватская сборная одержала одну победу и 1 раз команды сыграли вничью.

Хорватия в этих встречах забивала по голу, а Армения лишь в одной встрече.

В сыгранных очных поединках сборные команды показали следующий результат:

  • 11.09.23 Армения – Хорватия (0:1).
  • 01.06.21 Хорватия – Армения (1:1).

В текущем отборочном турнире армяне проиграли хорватам в гостях с минимальной разницей в счете. А вот в товарищеской встрече в 2021 году армяне смогли в концовке матча вырвать ничейный результат.

В обоих очных противостояниях не пробивался тотал в 2,5 мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Хорватия – Армения

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния хорватскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Хорватии — 1.21;
  • Ничья — 6.42;
  • Победа Армении — 16.30;
  • Ф1 (-1,5) — 1.70;
  • Ф1 (-2) — 2.17;
  • Ф2 (2,5) — 1.46
  • Ф2 (2) — 1.71;
  • ТБ (2,5) — 1.81;
  • ТМ (2,5) — 2.03;
  • ТМ (3) — 1.60;
  • ОЗ (да) — 2.84;
  • ОЗ (нет) — 1.43.

Для одной из команд, а именно Армении эта встреча ничего не будет значить в турнирной таблице, т.к. они уже не имеют шансов попасть на главный турнир ЧЕ-2024. А для сборной Хорватии это будет значимая игра, ведь им нужна будет только победа во встрече, в случае поражения или ничьи, они могут и не отобраться на ЕВРО-24. Поэтому более мотивированные и более именитые и опытные игроки Хорватии думаю что добьются уверенной победы, тем более что играют в родных стенах. В этой встрече хорошей ставкой выглядит Ф1 (-1,5), тем более что за нее дают довольно хороший коэффициент — 1.70.

Оба соперника не особо результативны в своих последних проведенных матчах и испытывают довольно часто трудности в завершении атак. Да и в 2 сыгранных очных встречах обе команды на двоих максимально за игру забивали лишь 2 гола. Думаю, что еще хорошей ставкой будет ТМ (3), ее можно взять за приличный коэффициент 1.60.

Где смотреть матч Хорватия – Армения

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Хорватия – Армения
Дата проведения
21 ноября, 22.45, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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