Греция — Франция: прогноз на матч 21 ноября 2023, Евро-2024, отборочный этап

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21 ноября пройдут заключительные матчи европейской квалификации. В рамках группы В сыграют ГрецияФранция, которые уже не изменят своего турнирного положения. Игра пройдет в Афинах на поле стадиона «ОПАП Арена». Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

Обе сборные уже знают на каких позициях завершат квалификацию Франция досрочно вышла в финальную стадию Евро 2024 с первого места. Греция уже потеряла шансы пробиться на турнир в Германию через квалификацию. Даже в случае победы Греция не сможет обойти Нидерланды, которые впереди на 3 очка и выиграли обе очные встречи. Франция получила статус фаворита матча. Трехцветные выиграли все матчи в квалификации и пропустили всего один мяч.

На международной арене команды встречались девять раз. Трижды сборные сыграли в квалификации к чемпионату Европы. У Франции две домашние победы и гостевая ничья. Еще пять игр пришлись на товарищеские встречи, в которых Франция всегда побеждала. Единственная победа Греции пришлась на чемпионат Европы 2004 года. Греция победила со счетом 1:0 и вышла в полуфинал турнира. В матче первого круга Франция одержала победу с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Килиан Мбаппе, забивший на 55 минуте с пенальти.

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Рекомендованная ставка: победа Франции, ИТБ1,5 Франции, ТБ2,5.

Греция

 

17 ноября Греция провела товарищеский матч с Новой Зеландией. Домашняя победа со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. На 10 минуте отличился Иоаннис Константелиас. На 29 минуте отличился Георгис Якумакис. В последней игре квалификации, которая прошла еще в октябре, Греция проиграла дома Нидерландам. Это поражение лишило команду шансов на второе место в группе.

В текущем отборочном цикле греческая сборная не играет вничью. На счету команды четыре победы и три поражения. Дважды Греция проиграла Нидерландам: поражение 0:3 в гостях и 0:1 дома. Еще одно поражение в гостевой встрече с Францией. Проигрыш 0:1. По два раза Греция обыграла Гибралтар, победы 3:0 в гостях и 5:0 дома, и Ирландию, победы 2:1 дома и 2:0 в гостях. Разница голов 12:6. С 12 очками сборная на третьем месте в группе, на котором и завершит отборочный цикл.

Результаты Греции в пяти играх:

  • Товарищеский, Греция — Новая Зеландия 2:0;
  • Евро 2024, Греция — Нидерланды 0:1;
  • Евро 2024, Ирландия — Греция 0:2;
  • Евро 2024, Греция — Гибралтар 5:0;
  • Евро 2024, Нидерланды — Греция 3:0.

В 10 последних матчах у греческой сборной пять побед, одна ничья и четыре поражения. Разница голов 15:8. В статусе хозяев у Греции шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 18:5.

Интересные статистические факты по игре сборной Греции:

  • Самые результативные игроки команды в отборе на Евро 2024: Георгис Масурас 5+0, Анастасиос Бакасеас 2+2, Димитрис Пелкас 1+3, Константинос Мавропанос 2+0, Георгиос Якумакис 1+1;
  • Греция не проиграла в 8 из 9 домашних матчах;
  • В 4 из 5 домашних матчах как минимум одна команда не забивала;
  • Греция победила в 3 из 4 встречах;
  • В 6 последних и 8 из 10 матчах как минимум одна команда не забивает;
  • Греция не играет вничью в 10 матчах квалификации: 7 побед и 3 ничьи;
  • В 5 матчах квалификации забивает только одна команда;
  • На домашней арене Греция победила в 4 из 5 матчах отбора;
  • Греция пропустила в 9 из 10 домашних играх квалификации.

В последней игре квалификации красную карточку получил главный тренер сборной Греции Густаво Пойет.

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Франция

 

В последней игре квалификации Франция разгромила Гибралтар 14:0 и установила несколько рекордом. Франция стала первой сборной в УЕФА забившей 14 мячей в одном матче с 1967 года. Трехцветные установили личный рекорд результативности, одержали крупнейшую победу в истории отбора на Евро среди всех команд. Для Гибралтара поражение стали самым крупным. Начало разгрому положил автогол Итана Сантоса на 3 минуте. На 18 он получил красную карточку, но уже при счете 0:3. Франция забила по 7 голов в каждом из таймов. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, по дублю на счету Оливье Жиру и Кингсли Комана. Дебютный гол за Францию забил 17-летний Уоррен Заир-Эмери. Еще по голу на счету Маркуса Тюрама, Жонатана Клосса, Юссуфа Фофана, Адриена Рабьо, Усмана Дембеле.

Франция досрочно вышла в финальную стадию Евро. У трехцветных семь побед в семи матчах. На домашней арене обыграны Нидерланды 4:0, Греция 1:0, Ирландия 1:0 и Гибралтар 14:0. В гостях Франция обыграла Ирландию 1:0, Гибралтар 3:0 и Нидерланды 2:1. Разница голов 27:1. С 27 голами Франция не на первом месте по результативности. У Португалии 34 гола в отборе.

Результаты Франции в пяти последних встречах:

  • Евро 2024, Франция — Гибралтар 14:0;
  • Товарищеский, Франция — Шотландия 4:1;
  • Евро 2024, Нидерланды — Франция 1:2;
  • Товарищеский, Германия — Франция 2:1;
  • Евро 2024, Франция — Ирландия 2:0.

В 10 последних встречах у сборной Франции восемь побед и два поражения. Разница голов 35:7. В статусе гостей у трехцветных четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 14:12.

Интересные статические факты по игре сборной Франции:

  • Самые результативные игроки команды в отборе на Евро 2024: Килиан Мбаппе 9+5, Кингсли Коман 2+2, Оливье Жиру 3+0, Маркус Тюрам 2+0, Антуан Гризманн 1+1;
  • 4 последние игры Франции прошли как минимум с 3 голами;
  • Франция победила в 9 последних матчах квалификации;
  • В 7 из 9 матчах отбора Франция забивает более гола;
  • Франция победила в 6 гостевых играх квалификации;
  • Франция победила в 12 из 14 матчей;
  • В 11 играх Франция забивает во втором тайме;
  • В 5 гостевых встречах Франция забивает во втором тайме;
  • В 7 играх Франция забивает первой.

В матче с Гибралтаром травму получил Уоррен Заир-Эмери. Он вероятно пропустит игру с Грецией. Килиан Мбаппе на первом месте по системе «гол+пас» с 9+5. По забитым мячам форвард уступает Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду, которые забили по 10 голов. По голевым передачам выше Бруну Фернандеш с 8 ассистами.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро 2024 Греция — Франция

 

Гости получили статус фаворита матча. Франция уверенно прошла отборочный турнир одержав семь побед в семи матчах. Греция проиграла три игры двум соперникам, которые в итоге займут первое и второе место. Серьезной мотивации у Греции нет, так как команда уже не поднимется выше третьего места.

Коэффициенты на матч Греция — Франция от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа Греции — 4,63;
  • Ничья — 3,61;
  • Победа Франции — 1,82;
  • ТБ2,5 — 1,87;
  • ТМ2,5 — 1,97;
  • «Обе забьют — да» — 1,82;
  • «Обе забьют — нет» — 2,00.

В последней игре сборная Франция не сбавляла обороты до финального свистка. Возможно в игре с Грецией с первых минут выйдут не все лидеры, но спустя рукава трехцветные не сыграют. У команды нет турнирной мотивации, но личная мотивация есть у Килиана Мбаппе. Форвард всего в одном голе от звания самого результативного игрока отбора. У Греции не будет главного тренера, что снижает и так небольшие шансы на успех. Вероятно, Франция завершит квалификацию без поражений. Трехцветные пропустили всего один гол в отборе — меньше всех остальных команд. Для ставки на матч можно выбрать победа Франции, ИТБ1,5 Франции. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,82 и 1,85 на эти исходы.

Где смотреть матч Греция – Франция

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Греция – Франция
Дата проведения
21 ноября, 22.45, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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